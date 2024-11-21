صندوق النقد: من المبكر تقييم خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية - جريدة البورصة

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قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي الخميس، إن الصندوق سيقيم سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” بشأن التعريفات الجمركية وخفض الضرائب عقب إعلان تفاصيلها، لكنها أشارت إلى أنه من المبكر للغاية التكهن بتأثيراتها المحتملة.
وأوضحت“جولي كوزاك” في أول مؤتمر صحفي منذ الانتخابات الرئاسية، أن الأمر سيحتاج للمزيد من الوقت قبل أن تتشكل خطط“ترامب” الاقتصادية، حيث من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير من العام المقبل.
يأتي هذا بعدما حذرت رئيسة الصندوق“كريستالينا جورجيفا” من ارتفاع الحواجز التجارية والتفتت الجيوسياسي المتزايد للاقتصاد العالمي، وتداعيات خطط“ترامب” على المؤسسات المالية الدولية.
في وقت سابق هذا الأسبوع، حذر“كريشنا سرينيفاسان” مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد، من أن التعريفات الجمركية الانتقامية المتبادلة تهدد بتعطيل آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108913450
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