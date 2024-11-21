صندوق النقد: من المبكر تقييم خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وداو جونز يقفز 460 نقطة خام برنت يرتفع لأعلى مستوى خلال 10 جلسات متجاوزًا 74 دولارًا ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي الخميس، إن الصندوق سيقيم سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” بشأن التعريفات الجمركية وخفض الضرائب عقب إعلان تفاصيلها، لكنها أشارت إلى أنه من المبكر للغاية التكهن بتأثيراتها المحتملة.

وأوضحت“جولي كوزاك” في أول مؤتمر صحفي منذ الانتخابات الرئاسية، أن الأمر سيحتاج للمزيد من الوقت قبل أن تتشكل خطط“ترامب” الاقتصادية، حيث من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير من العام المقبل.

يأتي هذا بعدما حذرت رئيسة الصندوق“كريستالينا جورجيفا” من ارتفاع الحواجز التجارية والتفتت الجيوسياسي المتزايد للاقتصاد العالمي، وتداعيات خطط“ترامب” على المؤسسات المالية الدولية.

في وقت سابق هذا الأسبوع، حذر“كريشنا سرينيفاسان” مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد، من أن التعريفات الجمركية الانتقامية المتبادلة تهدد بتعطيل آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة.

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