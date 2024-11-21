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أسبوع على خصم 30% على تذاكر بطولة الدارتس ماسترز 2025

11/21/2024 7:17:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬عرضها‭ ‬المغري‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بخصم‭ ‬يبلغ‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬العرض‭ ‬المغري‭.‬

وأعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مؤخرا‭ ‬عودة‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬محترفي‭ ‬الدارتس‭ ‬ PDC ،‭ ‬وشركة‭ ‬الترويج‭ ‬الرياضي‭ ‬ CBX ‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وتم‭ ‬تأكيد‭ ‬مشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬16‭ ‬لاعبا‭ ‬محترفاً‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للدارتس‭.‬

وتواصل‭ ‬الحلبة‭ ‬طرحها‭ ‬لتذاكر‭ ‬البطولة‭ ‬البحرين‭ ‬بخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬الخصم‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ (‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭) ‬مدة‭ ‬يومين،‭ ‬وتذاكر‭ ‬مع‭ ‬مقاعد‭ ‬متميزة‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬ليومي‭ ‬البطولة،‭ ‬وتتوافر‭ ‬ضيافة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬التذاكر‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ +‬97317450000‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬نجوم‭ ‬الدراتس‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬ثمانية‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬ PDC ‭ ‬مع‭ ‬ثمانية‭ ‬مشاركين‭ ‬آسيويين،‭ ‬التي‭ ‬ستشمل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬مشاركين‭ ‬من‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭. ‬وستقام‭ ‬بطولة‭ ‬بحرين‭ ‬دارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬القبة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة‭ ‬وممتعة‭ ‬للبطولة‭.‬

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