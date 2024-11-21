أسبوع على خصم 30% على تذاكر بطولة الدارتس ماسترز 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عرضها المغري على تذاكر بطولة البحرين للدارتس ماسترز التي ستنطلق في 16 و17 يناير 2025، وذلك بخصم يبلغ 30 % مع بقاء أسبوع واحد فقط على انتهاء العرض المغري.
وأعلنت حلبة البحرين الدولية مؤخرا عودة بطولة البحرين للدارتس ماسترز وذلك بالتعاون مع شركة محترفي الدارتس PDC ، وشركة الترويج الرياضي CBX بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتم تأكيد مشاركة ما يقارب 16 لاعبا محترفاً في أولى جولات البطولة العالمية للدارتس.
وتواصل الحلبة طرحها لتذاكر البطولة البحرين بخصم يصل إلى 30 % مع بقاء أسبوع واحد على انتهاء الخصم وذلك حتى يوم الاثنين 25 نوفمبر الجاري، حيث تبدأ أسعار التذاكر للبطولة من 21 دينارا بحرينيا (بعد خصم العروض المبكرة) مدة يومين، وتذاكر مع مقاعد متميزة ابتداءً من 35 دينارا بحرينيا فقط ليومي البطولة، وتتوافر ضيافة كبار الشخصيات، وجميع أنواع التذاكر متاحة على bahraingp . com أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن لحلبة البحرين الدولية على الرقم +97317450000.
ومن المقرر أن يعود نجوم الدراتس إلى البحرين لحضور بطولة البحرين للدارتس ماسترز لعام 2025، حيث يتنافس ثمانية نجوم من PDC مع ثمانية مشاركين آسيويين، التي ستشمل مرة أخرى مشاركين من المتأهلين من البحرين. وستقام بطولة بحرين دارتس ماسترز لعام 2025 في خيمة القبة في حلبة البحرين الدولية، التي ستستضيف أجواء مميزة وممتعة للبطولة.
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