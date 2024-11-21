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من بينهم رئيس الاتحاد الدولي محمد جلود الشمريحضور رسمي لقيادات رياضية وأولمبية ببطولة العالم لرفع الأثقال

11/21/2024 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستقطب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬2024‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬اهتماما‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قيادات‭ ‬لعبة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والأولمبية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭.‬

وأكد‭ ‬طارق‭ ‬البستكي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬دائم‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬وكافة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬لإنهاء‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬باستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬والشخصيات،‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬وتوجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬البطاقات‭ ‬والتنسيق‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المواصلات‭ ‬والفنادق‭ ‬والتدريبات‭ ‬والمنافسات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬وإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستحظى‭ ‬بحضور‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬وجود‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬محمد‭ ‬جلود‭ ‬الشمري‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬وكذلك‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬احتضان‭ ‬المملكة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬يأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬سموهما‭ ‬ومتابعتهما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬ملف‭ ‬المملكة‭ ‬بحق‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

وأشاد‭ ‬بالمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق،‭ ‬وجهوده‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬كافة‭ ‬الأمور،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لاستقبال‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوفود،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تحضيرات‭ ‬اللجنة‭ ‬لحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭.‬

البحرين‭ ‬تحتضن‭ ‬كونجرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال

تحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬بفندق‭ ‬الدبلومات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للكبار‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬لغاية‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬وسيشارك‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬هو‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬عقد‭ ‬الكونجرس‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬2025‭.‬

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