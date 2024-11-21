من بينهم رئيس الاتحاد الدولي محمد جلود الشمريحضور رسمي لقيادات رياضية وأولمبية ببطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستقطب بطولة العالم لرفع الأثقال «المنامة 2024» التي ستقام خلال الفترة من 4 حتى 15 ديسمبر 2024 في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني اهتماما واسعا من مختلف قيادات لعبة رفع الأثقال والحركة الرياضية والأولمبية بصورة عامة.
وأكد طارق البستكي رئيس لجنة كبار الشخصيات أن اللجنة على تواصل دائم بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال وكافة المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة، وذلك لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود والشخصيات، التي ستشارك وتوجد في هذا الحدث الرياضي العالمي على أرض مملكة البحرين.
وأكد أن اللجنة تعمل على تنسيق كافة الأمور مع اللجان العاملة على إصدار البطاقات والتنسيق فيما يخص المواصلات والفنادق والتدريبات والمنافسات وغيرها من الإجراءات التي تعزز جهود اللجنة المنظمة في إبراز وإنجاح هذا الملتقى الرياضي الدولي الكبير.
ونوه إلى أن البطولة ستحظى بحضور رفيع المستوى في مقدمتهم وجود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود الشمري ورؤساء اللجان الأولمبية وكذلك رؤساء الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
وأوضح أن احتضان المملكة هذا الحدث الكبير يأتي تماشياً مع دعم ومساندة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، معتبرا أن دعم سموهما ومتابعتهما أسهم في فوز ملف المملكة بحق استضافة وتنظيم هذه النسخة من بطولة العالم.
وأشاد بالمتابعة المستمرة من رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال إسحاق إبراهيم إسحاق، وجهوده المستمرة مع كافة اللجان من أجل نجاح البطولة.
وأشار رئيس لجنة كبار الشخصيات الى أن اللجنة ستعمل على قدم وساق قبل انطلاق الحدث من أجل إنهاء كافة الأمور، إضافة إلى أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لاستقبال كبار الشخصيات الوفود، علاوة على تحضيرات اللجنة لحفل الافتتاح والختام بالتنسيق مع كافة اللجان.
البحرين تحتضن كونجرس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال
تحتضن مملكة البحرين لأول مرة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال الذي سيعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024 بفندق الدبلومات على هامش بطولة العالم للكبار التي ستقام من 4 لغاية 15 من الشهر ذاته، وسيشارك في الكونجرس أكثر من 120 دولة، ومن المؤمل أن يتم خلال الاجتماع إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي وسيكون هذا الاجتماع هو قبل الأخير إلى حين عقد الكونجرس الانتخابي في 2025.
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