((موكاييف)) على موعد لخوض نزالات مثيرة في BRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شكلت عودة النجم العالمي في رياضة فنون القتال المختلطة البريطاني محمد موكاييف، للمشاركة من جديد في نزالات بطولة BRAVE CF ، فرصة سانحة لعدد من الأسماء العالمية، التي وجهت دعوتها له لخوض مواجهات «حصرية» في هذه البطولة. وتلقى المقاتل العالمي محمد موكاييف عددا من الدعوات أرسلها عدد من نجوم رياضة فنون القتال المختلطة، والتي تضمنت خوض نزالات معه في بطولة BRAVE CF وتحديدا في وزن الذبابة خلال النسخ القادمة.
ولعل من أبرز الأسماء العالمية التي وجهت دعوتها للمقاتل محمد موكاييف، البطل العالمي السابق في وزن البانتام المقاتل الأمريكي خوسيه «شورتي» توريس، ومارسيانو فيريرا، وجيرارد بيرنز، وبيدزينا جافاشيليشفيلي.
وقد أبدى الأمريكي خوسيه «شورتي» توريس، الذي تنافس سابقا في فئة وزن الذبابة قبل الانتقال إلى وزن الديك والفوز باللقب، اهتماما بالعودة إلى وزن الذبابة، حيث ذكر على صفحته في الانستغرام رغبة في خوض نزال مع المقاتل البريطاني محمد موكاييف، واصفا بأن القتال معه أمر منطقي.
من جانبه، أبدى المقاتل الجورجي بيدزينا جافاشيليشفيلي اهتماما بالترحيب بعودة المقاتل البريطاني محمد موكاييف إلى وزن الذبابة في بطولة BRAVE CF ، حيث وجه دعوته لخوض نزال معه خلال الفترة القادمة، بعد أن نجح جافاشيليشفيلي، من تعزيز موقعه كمنافس رئيسي على لقب هذا الوزن، من خلال سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها والتي كان آخرها في بطولة
BRAVE CF 84.
النجم البرازيلي مارسيانو فيريرا، الذي لم يهزم منذ عام 2022 وحقق تفوقا في الجولة الأولى ضد إديلسيو ألفيس في BRAVE CF 78، قد تواصل مع رئيس منظمة بريف البحرينية محمد شاهد، وتقدم بدعوة لخوض نزال مع النجم موكاييف.
كما تلقى رئيس منظمة بريف اتصالات من المقاتل الإيرلندي جيرارد بيرنز، يدعو إلى إقامة نزال يجمعه بالمقاتل محمد موكاييف في وزن الذبابة. وتشتمل قائمة الأسماء التي تقدمت بدعواتها لخوض نزال مع النجم العالمي محمد موكاييف، بطل السامبو فيليموراد الخاسوف، والبرازيلي فلافيو دي كيروز، والنجم الأفريقي والحاصل على ميدالية الجودو لوثاندو بيكو، والمخضرم الروسي علي باجوتينو، بالإضافة إلى المقاتل التركي ألبرين كارابولوت الذي نشر ملصقا يتضمن تحديا لـ«موكاييف».
وتنتظر النجم محمد موكاييف مشاركة مرتقبة بخوض نزال ضمن نزالات بطولة BRAVE CF 91 والتي تنظمها منظمة بريف بالتعاون مع فريق البحرين، ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال، الذي تحتضنه مملكة البحرين في الفترة 13- 15 ديسمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية، حيث يتضمن هذا الحدث إقامة بطولة BRAVE CF 92
وبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للشباب التي ستقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
IMMAF .
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