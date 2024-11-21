((موكاييف)) على موعد لخوض نزالات مثيرة في BRAVE CF

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شكلت‭ ‬عودة‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البريطاني‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف،‭ ‬للمشاركة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬دعوتها‭ ‬له‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهات‭ ‬‮«‬حصرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬وتلقى‭ ‬المقاتل‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الدعوات‭ ‬أرسلها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬خوض‭ ‬نزالات‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬القادمة‭.‬

ولعل‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬دعوتها‭ ‬للمقاتل‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف،‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‭ ‬المقاتل‭ ‬الأمريكي‭ ‬خوسيه‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬توريس،‭ ‬ومارسيانو‭ ‬فيريرا،‭ ‬وجيرارد‭ ‬بيرنز،‭ ‬وبيدزينا‭ ‬جافاشيليشفيلي‭.‬

وقد‭ ‬أبدى‭ ‬الأمريكي‭ ‬خوسيه‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬توريس،‭ ‬الذي‭ ‬تنافس‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬وزن‭ ‬الديك‭ ‬والفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬اهتماما‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة،‭ ‬حيث‭ ‬ذكر‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬في‭ ‬الانستغرام‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬نزال‭ ‬مع‭ ‬المقاتل‭ ‬البريطاني‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف،‭ ‬واصفا‭ ‬بأن‭ ‬القتال‭ ‬معه‭ ‬أمر‭ ‬منطقي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أبدى‭ ‬المقاتل‭ ‬الجورجي‭ ‬بيدزينا‭ ‬جافاشيليشفيلي‭ ‬اهتماما‭ ‬بالترحيب‭ ‬بعودة‭ ‬المقاتل‭ ‬البريطاني‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬إلى‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬دعوته‭ ‬لخوض‭ ‬نزال‭ ‬معه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬جافاشيليشفيلي،‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعه‭ ‬كمنافس‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هذا‭ ‬الوزن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬84‭.‬

النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬مارسيانو‭ ‬فيريرا،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وحقق‭ ‬تفوقا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ضد‭ ‬إديلسيو‭ ‬ألفيس‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬78،‭ ‬قد‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬محمد‭ ‬شاهد،‭ ‬وتقدم‭ ‬بدعوة‭ ‬لخوض‭ ‬نزال‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬موكاييف‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬المقاتل‭ ‬الإيرلندي‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز،‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬نزال‭ ‬يجمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭. ‬وتشتمل‭ ‬قائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بدعواتها‭ ‬لخوض‭ ‬نزال‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف،‭ ‬بطل‭ ‬السامبو‭ ‬فيليموراد‭ ‬الخاسوف،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فلافيو‭ ‬دي‭ ‬كيروز،‭ ‬والنجم‭ ‬الأفريقي‭ ‬والحاصل‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬الجودو‭ ‬لوثاندو‭ ‬بيكو،‭ ‬والمخضرم‭ ‬الروسي‭ ‬علي‭ ‬باجوتينو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المقاتل‭ ‬التركي‭ ‬ألبرين‭ ‬كارابولوت‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬ملصقا‭ ‬يتضمن‭ ‬تحديا‭ ‬لـ«موكاييف‮»‬‭.‬

وتنتظر‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬مشاركة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بخوض‭ ‬نزال‭ ‬ضمن‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭

‬وبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭

‬ IMMAF ‭.‬