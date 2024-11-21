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الهلال لتعزيز الصدارة والضغط على الاتحاد

11/21/2024 7:17:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬السادس‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬في‭ ‬الدمام‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويعتلي‭ ‬الهلال‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬اختبارا‭ ‬سهلا‭ ‬نسبيا‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬

ويتوق‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ورفع‭ ‬معنويات‭ ‬لاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬لمواجهة‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

ويتطلع‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬تكريس‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬حسم‭ ‬الهلال‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭ ‬كان‭ ‬سلبيا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

لكن‭ ‬مهمة‭ ‬الهلال‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬الخليج‭ ‬المنتشي‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬خولته‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬الثلاثي‭ ‬المهاجم‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬للخليج‭ ‬يورغوس‭ ‬دونيس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬الهلال‭ ‬فريق‭ ‬لديه‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬بين‭ ‬صفوفه‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قوته‭ ‬فنحن‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬أنفسنا‭ ‬وعلينا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬الهلال‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬تعثره‭ ‬سيضع‭ ‬صدارته‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬سيرصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬للابتعاد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬قطب‭ ‬جدة‭ ‬مع‭ ‬الفتح‭.‬

الاتحاد‭ ‬يتربص‭ ‬

ويمني‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬النفس‭ ‬بخدمة‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬للانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الفتح‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

وحقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بينها‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬خولته‭ ‬تشديد‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬الهلال‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬يعاني‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬أبرزها‭ ‬لعبدالإله‭ ‬العمري،‭ ‬أحمد‭ ‬شراحيلي،‭ ‬أحمد‭ ‬بامسعود،‭ ‬فواز‭ ‬الصقور‭ ‬ومهند‭ ‬الشنقيطي‭. ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬سيستعيد‭ ‬خدمات‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الاصابة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الصربي‭ ‬بريدراغ‭ ‬رايكوفيتش‭ ‬وسعد‭ ‬الموسي،‭ ‬فيما‭ ‬يحوك‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعول‭ ‬الفتح،‭ ‬مفاجأة‭ ‬موسم‭ ‬2012‭-‬2013‭ ‬عندما‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬المغربي‭ ‬مراد‭ ‬باتنا‭ ‬ودجانيني‭ ‬تافاريس‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬لتصحيح‭ ‬مساره‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭.‬

رونالدو‭ ‬يواجه‭ ‬المشككين‭ ‬

ويخوض‭ ‬النصر‭ ‬الثالث‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬اختبارا‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬القادسية‭ ‬الخامس‭ ‬والفائز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭.‬

ويرغب‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬متتاليين‭ ‬مخيبين‭ ‬كلفاه‭ ‬الابتعاد‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬الهلال،‭ ‬وبالتالي‭ ‬رفع‭ ‬معنويات‭ ‬لاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

وتحدث‭ ‬رونالدو‭ ‬المنتشي‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغال‭ ‬الى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬عن‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬وأحلامه‭ ‬وطموحاته‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬السعودية‭.‬

قال‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬عبر‭ ‬وثائقي‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬من‭ ‬شكك‭ ‬في‭ ‬امكانياتي‭ ‬ولكن‭ ‬أنصحه‭ ‬بألا‭ ‬يسبق‭ ‬الاحداث،‭ ‬أنا‭ ‬مليء‭ ‬بالمفاجآت‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يطمح‭ ‬القادسية‭ ‬إلى‭ ‬فك‭ ‬عقدة‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينهما،‭ ‬وقال‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬ميتشل‭ ‬‮«‬مواجهة‭ ‬النصر‭ ‬ونجومه‭ ‬تمثل‭ ‬تحديًا‭ ‬لي‭ ‬وللاعبين‮»‬‭.‬

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