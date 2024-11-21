الهلال لتعزيز الصدارة والضغط على الاتحاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): يسعى الهلال حامل اللقب إلى تعزيز صدارته والضغط على مطارده المباشر الاتحاد، عندما يحل ضيفا على الخليج السادس غدا السبت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويعتلي الهلال الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اتحاد جدة الذي يخوض اختبارا سهلا نسبيا الأحد أمام ضيفه الفتح صاحب المركز الاخير في ختام المرحلة.
ويتوق الهلال إلى تعزيز سجله خاليا من الخسارة في 16 مباراة متتالية في مختلف المسابقات هذا الموسم، ورفع معنويات لاعبيه قبل رحلته الى الدوحة لمواجهة السد القطري في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء المقبل.
ويتطلع حامل اللقب الى تكريس أفضليته على الخليج إذ لم ينجح الأخير في الفوز عليه خلال المواجهات العشرين التي جمعت بينهما حتى الآن، حيث حسم الهلال 19 مباراة مقابل تعادل واحد كان سلبيا في الدوري عام 2006.
لكن مهمة الهلال غدا السبت لن تكون سهلة أمام الخليج المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية خولته احتلال المركز السادس برصيد 16 نقطة، فضلا عن غياب الثلاثي المهاجم سالم الدوسري ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش والحارس محمد العويس عن صفوفه بداعي الإصابة.
وقال المدرب اليوناني للخليج يورغوس دونيس في مؤتمر صحفي على هامش المباراة «الهلال فريق لديه جودة عالية وعدد كبير من النجوم بين صفوفه»، مضيفا «لكن على الرغم من قوته فنحن نثق في أنفسنا وعلينا السيطرة على المباراة».
ويدرك الهلال جيدا أن تعثره سيضع صدارته تحت تهديد الاتحاد، وبالتالي فإنه سيرصد النقاط الثلاث للابتعاد 4 نقاط في الصدارة قبل 24 ساعة من مباراة قطب جدة مع الفتح.
الاتحاد يتربص
ويمني اتحاد جدة النفس بخدمة من الخليج للانقضاض على الصدارة عندما يستقبل الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
وحقق الاتحاد ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بينها ستة في الدوري خولته تشديد الخناق على غريمه الهلال.
وعلى غرار حامل اللقب، يعاني الاتحاد من غيابات عدة بسبب الاصابة أبرزها لعبدالإله العمري، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، فواز الصقور ومهند الشنقيطي. لكن الفريق سيستعيد خدمات الدولي الجزائري حسام عوار بعد تعافيه من الاصابة، بالإضافة إلى حارس المرمى الصربي بريدراغ رايكوفيتش وسعد الموسي، فيما يحوك الشك حول مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الاصابة.
في المقابل، يعول الفتح، مفاجأة موسم 2012-2013 عندما توج باللقب للمرة الاولى في تاريخه، على الثنائي المغربي مراد باتنا ودجانيني تافاريس من الرأس الأخضر لتصحيح مساره والتخلص من المركز الاخير.
رونالدو يواجه المشككين
ويخوض النصر الثالث بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اختبارا لا يخلو من صعوبة اليوم الجمعة امام ضيفه القادسية الخامس والفائز في مبارياته الثلاث الاخيرة.
ويرغب النصر في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين متتاليين مخيبين كلفاه الابتعاد بفارق ست نقاط عن غريمه الهلال، وبالتالي رفع معنويات لاعبيه قبل زيارة الغرافة القطري الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتحدث رونالدو المنتشي بقيادة البرتغال الى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية، عن مشواره مع الفريق وأحلامه وطموحاته مع الكرة السعودية.
قال أفضل لاعب في العالم خمس مرات عبر وثائقي الدوري السعودي: «هناك من شكك في امكانياتي ولكن أنصحه بألا يسبق الاحداث، أنا مليء بالمفاجآت».
في المقابل، يطمح القادسية إلى فك عقدة فشله في التغلب على النصر في الرياض في المواجهات العشر الأخيرة بينهما، وقال مدربه الاسباني ميتشل «مواجهة النصر ونجومه تمثل تحديًا لي وللاعبين».
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