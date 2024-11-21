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الدحيل للابتعاد بالصدارة

11/21/2024 7:17:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬الدحيل‭ ‬إلى‭ ‬الابتعاد‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬العربي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يطمح‭ ‬السد‭ ‬والأهلي‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مطاردته‭ ‬عندما‭ ‬يواجهان‭ ‬الخور‭ ‬وأم‭ ‬صلال‭ ‬تواليا‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬سيكون‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوف‭ ‬غالتييه‭ ‬صاحب‭ ‬الريادة‭ ‬برصيد‭ ‬22‭ ‬مطالبا‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬مراحل‭.‬

ومني‭ ‬الدحيل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬السابقة‭ ‬بخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬الشحانية،‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬الغرافة‭ ‬في‭ ‬تعثرين‭ ‬عكرا‭ ‬صفوة‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬للدوري‭ ‬بخمسة‭ ‬انتصارات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعيش‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬وضعا‭ ‬مترديا‭ ‬عقب‭ ‬السقوط‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬الغرافة‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الريان‭ ‬والشمال‭.‬

وقال‭ ‬غالتييه‭: ‬‮«‬الوقت‭ ‬ضيق‭ ‬جدا‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬الدوليين،‭ ‬لكننا‭ ‬مطالبون‭ ‬بالظهور‭ ‬بذات‭ ‬القوة‭ ‬والشراسة‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬رغم‭ ‬المعوقات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬المباراتين‭ ‬اللتين‭ ‬سبقتا‭ ‬الفوز‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬الشمال‭ (‬6-2‭)‬،‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نؤد‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب،‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬ننسج‭ ‬على‭ ‬منوال‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ونكون‭ ‬حاسمين‭ ‬وأكثر‭ ‬تركيزا‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬الفرص‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬المنافسون‭ ‬يضغطون‭ ‬علينا،‭ ‬وحدة‭ ‬السباق‭ ‬زادت‭ ‬بعد‭ ‬انتصار‭ ‬الفرق‭ ‬القريبة‭ ‬منا،‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬ألاَّ‭ ‬نتراخى،‭ ‬ونحاول‭ ‬أن‭ ‬نجتهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارتنا‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬طويلا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يأمل‭ ‬السد‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المتصدر‭ ‬بمواجهة‭ ‬الخور‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭.‬

وحقق‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬صحوة‭ ‬لافتة‭ ‬بأربع‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬محليا،‭ ‬ومتجاوزا‭ ‬انطلاقة‭ ‬مخيبة‭ ‬مني‭ ‬خلالها‭ ‬بثلاث‭ ‬خسائر،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬انتصارين‭ ‬وتعادلا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭.‬

بدوره،‭ ‬يتشبث‭ ‬الأهلي‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬السد‭ ‬بمواصلة‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬الطليعة،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬المتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

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