الدحيل للابتعاد بالصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة -(أ ف ب): يسعى الدحيل إلى الابتعاد في صدارة الدوري القطري لكرة القدم عندما يلتقي العربي السبت في المرحلة العاشرة، فيما يطمح السد والأهلي إلى الاستمرار في مطاردته عندما يواجهان الخور وأم صلال تواليا.
في المباراة الأولى، سيكون فريق المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه صاحب الريادة برصيد 22 مطالبا بتحقيق الفوز الثاني تواليا للمرة الأولى منذ أربع مراحل.
ومني الدحيل ما بين المباريات الأربع السابقة بخسارة مفاجئة أمام الشحانية، وتعادل مع الغرافة في تعثرين عكرا صفوة انطلاقته المثالية للدوري بخمسة انتصارات.
في المقابل، يعيش «فريق الشعب» وضعا مترديا عقب السقوط الثالث في البطولة أمام الغرافة 1-3 في المرحلة الماضية، حيث تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع متأخرا بفارق الأهداف عن الريان والشمال.
وقال غالتييه: «الوقت ضيق جدا منذ عودة الدوليين، لكننا مطالبون بالظهور بذات القوة والشراسة التي كنا عليها قبل التوقف رغم المعوقات».
وأضاف «لا نريد أن نعود إلى المباراتين اللتين سبقتا الفوز العريض على الشمال (6-2)، لأننا لم نؤد بالشكل المطلوب، ونريد أن ننسج على منوال المباراة الأخيرة ونكون حاسمين وأكثر تركيزا في ترجمة الفرص».
وتابع «المنافسون يضغطون علينا، وحدة السباق زادت بعد انتصار الفرق القريبة منا، لذا يجب ألاَّ نتراخى، ونحاول أن نجتهد من أجل الحفاظ على صدارتنا رغم أن الموسم ما زال طويلا».
من جانبه، يأمل السد الثاني برصيد 18 نقطة، في مواصلة الضغط على المتصدر بمواجهة الخور الذي يعاني في قاع الترتيب بأربع نقاط فقط.
وحقق «الزعيم» صحوة لافتة بأربع انتصارات متتالية محليا، ومتجاوزا انطلاقة مخيبة مني خلالها بثلاث خسائر، فيما حقق انتصارين وتعادلا في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدا السير في الطريق الصحيح.
بدوره، يتشبث الأهلي الثالث بفارق الأهداف عن السد بمواصلة التواجد في الطليعة، عندما يلتقي أم صلال المتراجع إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة.
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