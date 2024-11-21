مواجهات جماهيرية للكبار مع عودة الدوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مواجهات‭ ‬جماهيرية‭ ‬مثيرة‭ ‬للكبار‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬بالقاهرة‭ ‬فيما‭ ‬يصطدم‭ ‬الزمالك‭ ‬بالمصري‭ ‬في‭ ‬الإسكندرية‭. ‬وتوقفت‭ ‬المسابقة‭ ‬بسبب‭ ‬خوض‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬2025‭ ‬والتي‭ ‬تأهل‭ ‬فيها‭ ‬الفراعنة‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬مجموعتهم‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالمغرب‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭.‬

على‭ ‬استاد‭ ‬السلام،‭ ‬يستقبل‭ ‬الأهلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مبكرة‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الفريقان‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين،‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ (‬5-2‭) ‬وزد‭ (‬1-0‭) ‬والاتحاد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فاركو‭ ‬وحرس‭ ‬الحدود‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭ (‬0-1‭). ‬ويأمل‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬ثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بالدوري،‭ ‬قبل‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوار‭ ‬الفريق‭ ‬بمجموعات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬حين‭ ‬يستقبل‭ ‬ستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬العاجي‭ ‬بالقاهرة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬كولر‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭. ‬أمامنا‭ ‬ارتباطات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬بوقتها‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمامنا‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للإعداد‭ ‬للموسم‭ ‬بسبب‭ ‬ضيق‭ ‬الوقت،‭ ‬ودخلنا‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬منافسات‭ ‬على‭ ‬ألقاب‭ ‬مختلفة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬قدر‭ ‬الفرق‭ ‬الكبرى‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نتوج‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬البطولات‮»‬‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬الأهلي‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬المدافع‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬داري‭ ‬والمهاجم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وسام‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬بالإضافة‭ ‬للتونسي‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ ‬ومحمد‭ ‬هاني‭ ‬وكريم‭ ‬فؤاد‭. ‬فيما‭ ‬يستعيد‭ ‬كولر‭ ‬خدمات‭ ‬المدافعين‭ ‬ياسر‭ ‬إبراهيم‭ ‬ورامي‭ ‬ربيعة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬يأمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬القبرصي‭ ‬نيكي‭ ‬بابافاسيليو‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬السكندري‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭. ‬ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬لإيقاف‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬انتصر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬8‭ ‬مواجهات‭ ‬مباشرة‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭.‬

فك‭ ‬العقدة‭ ‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬برج‭ ‬العرب‭ ‬بالإسكندرية،‭ ‬يستقبل‭ ‬الزمالك‭ ‬فريق‭ ‬المصري‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬جماهيرية‭ ‬أخرى،‭ ‬يأمل‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬عقدة‭ ‬منافسه‭ ‬البور‭ ‬سعيدي‭ ‬بالدوري‭.‬

وتغلب‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬الزمالك‭ ‬ذهاباً‭ ‬وإياباً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬الزمالك‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬المصري‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلا‭ ‬مرتين‭.‬

ويستعد‭ ‬الفريقان‭ ‬لبداية‭ ‬مشوارهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ (‬الكونفدرالية‭) ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬الفريقين‭ ‬سوياً،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬الزمالك‭ ‬مع‭ ‬بلاك‭ ‬بولز‭ ‬من‭ ‬موزمبيق‭ ‬ويلعب‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬إنييمبا‭ ‬النيجيري‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬الزمالك‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬غوميز‭ ‬‮«‬نمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المراكز‭. ‬ربما‭ ‬يحتاج‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التدعيم‭ ‬لكننا‭ ‬سنحسم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حينه،‭ ‬وتركيزنا‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬نخوضها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬سواء‭ ‬بالدوري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الكونفدرالية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يأمل‭ ‬المصري‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬ماهر‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬العقدة‭ ‬ومواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬أمام‭ ‬الزمالك‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭.‬

ويعتمد‭ ‬ماهر‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬نجمه‭ ‬التونسي‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الجزائري‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬دغموم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجناح‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬ميدو‮»‬‭ ‬جابر‭ ‬ومهاجم‭ ‬الأهلي‭ ‬السابق‭ ‬صلاح‭ ‬محسن‭.‬