مواجهات جماهيرية للكبار مع عودة الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): تشهد المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم مواجهات جماهيرية مثيرة للكبار بعد فترة التوقف الدولية، حيث يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري بالقاهرة فيما يصطدم الزمالك بالمصري في الإسكندرية. وتوقفت المسابقة بسبب خوض منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 والتي تأهل فيها الفراعنة على قمة مجموعتهم إلى النهائيات التي تقام بالمغرب في ديسمبر 2025.
على استاد السلام، يستقبل الأهلي الاتحاد السكندري في قمة مبكرة بعدما حقق الفريقان الفوز في أول جولتين، الأهلي على سيراميكا كليوباترا (5-2) وزد (1-0) والاتحاد على كل من فاركو وحرس الحدود بنفس النتيجة (0-1). ويأمل مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر في تحقيق فوز ثالث على التوالي بالدوري، قبل التركيز في بداية مشوار الفريق بمجموعات دوري أبطال إفريقيا حين يستقبل ستاد أبيدجان العاجي بالقاهرة الثلاثاء.
وقال كولر: «علينا التركيز في كل مباراة على حدة. أمامنا ارتباطات كثيرة في وقت قصير ويجب أن نفكر في كل مباراة بوقتها. لم يكن أمامنا فرصة جيدة للإعداد للموسم بسبب ضيق الوقت، ودخلنا مباشرة في عدة منافسات على ألقاب مختلفة، لكن هذا هو قدر الفرق الكبرى ونتمنى أن نتوج بأكبر قدر ممكن من البطولات».
ويغيب عن الأهلي عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة، على رأسهم المدافع المغربي أشرف داري والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بالإضافة للتونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد. فيما يستعيد كولر خدمات المدافعين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة.
من جانبه يأمل الاتحاد في مواصلة انطلاقته القوية بقيادة المدرب القبرصي نيكي بابافاسيليو بعد أن حقق الفريق السكندري انتصارين متتاليين. ويسعى الاتحاد لإيقاف النتائج السيئة أمام الأهلي الذي انتصر في آخر 8 مواجهات مباشرة جمعت الفريقين.
فك العقدة
وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، يستقبل الزمالك فريق المصري غدا السبت في مباراة جماهيرية أخرى، يأمل فيها الفريق الأبيض في فك عقدة منافسه البور سعيدي بالدوري.
وتغلب المصري على الزمالك ذهاباً وإياباً الموسم الماضي، ولم يعرف الزمالك طعم الفوز على منافسه في آخر خمس مباريات جمعت بينهما في الدوري حقق خلالها المصري 3 انتصارات وتعادلا مرتين.
ويستعد الفريقان لبداية مشوارهما في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) في مجموعة تضم الفريقين سوياً، حيث يلتقي الزمالك مع بلاك بولز من موزمبيق ويلعب المصري مع إنييمبا النيجيري الأربعاء.
وقال مدرب الزمالك البرتغالي جوزيه غوميز «نمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز. ربما يحتاج الفريق إلى بعض التدعيم لكننا سنحسم ذلك في حينه، وتركيزنا الآن هو الفوز في المباريات التي نخوضها في الفترة المقبلة، سواء بالدوري أو في كأس الكونفدرالية».
من جانبه، يأمل المصري بقيادة مدربه علي ماهر في ترسيخ العقدة ومواصلة النتائج الإيجابية أمام الزمالك في المواسم الماضية.
ويعتمد ماهر على تألق نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف ولاعب الوسط الجزائري عبدالرحيم دغموم، بالإضافة إلى الجناح محمد «ميدو» جابر ومهاجم الأهلي السابق صلاح محسن.
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