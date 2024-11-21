سان جرمان لتعزيز الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يسعى باريس سان جرمان إلى تعزيز صدارته عندما يستضيف تولوز العاشر اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم، وذلك قبل رحلته إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
يتصدر باريس سان جرمان ترتيب الدوري المحلي بفارق مريح نسبيا عن أقرب مطارديه موناكو هو ست نقاط، لكن قد يجد نفسه على بعد ثلاث نقاط فقط كون فريق الإمارة يلعب قبله بساعتين أمام ضيفه بريست.
ويبدو مشوار باريس سان جرمان في الدوري في المتناول كونه الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، لكن خلافا لذلك في المسابقة القارية العريقة الطامح إلى نيل لقبها للمرة الأولى وتحديدا منذ امتلاكه من قطر.
يحتل فريق العاصمة المركز الخامس والعشرين في المسابقة القارية العريقة بنظامها الجديد الذي يمنح التأهل المباشر للثمانية الأوائل إلى ثمن النهائي، أي حتى خارج المنتخبات (بين المراكز التاسع والـ24) التي ستخوض ملحقا فيما بينها لتحديد الفرق الثمانية الأخرى.
بالتالي، سيكون التركيز بالنسبة إلى رجال المدرب الاسباني لويس أنريكي منصبا على المسابقة القارية، وخصوصا أنه تنتظره مباراة مصيرية الثلاثاء أمام مضيفه بايرن ميونيخ الذي حرمه من رفع الكأس ذات الأذنين الطويلتين عام 2020 عندما تغلب عليه 1-0 في المباراة النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة في زمن انتشار فيروس كورونا.
واستعاد نادي العاصمة سلاحين مهمين قبل مواجهتيه في الدوري والمسابقة القارية ويتعلق الأمر بمدافعه وقائده الدولي بريسنل كيمبيمبي ومهاجمه الدولي البرتغالي غونسالو راموش، لكن مشاركتهما غير مؤكدة.
وعانى راموش من إصابة في الكاحل منذ بداية الموسم، فيما يغيب كيمبيمبي منذ أكثر من سنة بسبب إصابة في وتر أخيل.
ويعول فريق العاصمة على قوته الهجومية الضاربة بقيادة الجناحين برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه الى جانب راندال كولو مواني.
قمة أوروبية
وتتجه الأنظار الى ملعب الإمارة، حيث القمة الساخنة بين موناكو وبريست مفاجأة الموسم الماضي والثاني عشر حاليا وذلك قبل موعديهما القاريين.
ويلعب موناكو مع ضيفه بنفيكا البرتغالي الأربعاء، فيما يحل بريست في مشاركته الأولى في المسابقة، ضيفا على برشلونة الثلاثاء.
وخلافا لباريس سان جرمان، يبصم موناكو بريست وموناكو على نتائج لافتة في المسابقة القارية العريقة حيث يتقاسمان المركز الثاني مع سبورتينغ البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي برصيد 10 نقاط لكل منهم وبفارق نقطتين خلف ليفربول الإنكليزي المتصدر بالعلامة الكاملة.
في المقابل، يدخل بريست المواجهة على وقع خسارتين متتاليتين امام نيس ومونبلييه، وكله أمل على استعادة عروض الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الثالث، وبالتالي تحقيق فوز خارج قواعده يرفع معنويات لاعبيه قبل رحلته الى برشلونة. ولا تختلف حال مرسيليا الثالث وليل الرابع عن بريست، حيث يسعى كل منهما الى استعادة توازنه عندما يحل الأول ضيفا على لنس السبت، ويلعب الثاني مع ضيفه رين الأحد.
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