سان جرمان لتعزيز الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬تولوز‭ ‬العاشر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

يتصدر‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬نسبيا‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‭ ‬موناكو‭ ‬هو‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬لكن‭ ‬قد‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬كون‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬يلعب‭ ‬قبله‭ ‬بساعتين‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بريست‭.‬

ويبدو‭ ‬مشوار‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬كونه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬خلافا‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬الطامح‭ ‬إلى‭ ‬نيل‭ ‬لقبها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬امتلاكه‭ ‬من‭ ‬قطر‭.‬

يحتل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬للثمانية‭ ‬الأوائل‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬خارج‭ ‬المنتخبات‭ (‬بين‭ ‬المراكز‭ ‬التاسع‭ ‬والـ24‭) ‬التي‭ ‬ستخوض‭ ‬ملحقا‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬لتحديد‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬الأخرى‭.‬

بالتالي،‭ ‬سيكون‭ ‬التركيز‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬لويس‭ ‬أنريكي‭ ‬منصبا‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنه‭ ‬تنتظره‭ ‬مباراة‭ ‬مصيرية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الذي‭ ‬حرمه‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬ذات‭ ‬الأذنين‭ ‬الطويلتين‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البرتغالية‭ ‬لشبونة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

واستعاد‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬سلاحين‭ ‬مهمين‭ ‬قبل‭ ‬مواجهتيه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمدافعه‭ ‬وقائده‭ ‬الدولي‭ ‬بريسنل‭ ‬كيمبيمبي‭ ‬ومهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬غونسالو‭ ‬راموش،‭ ‬لكن‭ ‬مشاركتهما‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة‭.‬

وعانى‭ ‬راموش‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬كيمبيمبي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل‭.‬

ويعول‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬قوته‭ ‬الهجومية‭ ‬الضاربة‭ ‬بقيادة‭ ‬الجناحين‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭ ‬وعثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭.‬

قمة‭ ‬أوروبية‭ ‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارة،‭ ‬حيث‭ ‬القمة‭ ‬الساخنة‭ ‬بين‭ ‬موناكو‭ ‬وبريست‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭ ‬حاليا‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬موعديهما‭ ‬القاريين‭.‬

ويلعب‭ ‬موناكو‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬بريست‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وخلافا‭ ‬لباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬يبصم‭ ‬موناكو‭ ‬بريست‭ ‬وموناكو‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬حيث‭ ‬يتقاسمان‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬المتصدر‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يدخل‭ ‬بريست‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬امام‭ ‬نيس‭ ‬ومونبلييه،‭ ‬وكله‭ ‬أمل‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬عروض‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬يرفع‭ ‬معنويات‭ ‬لاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬برشلونة‭. ‬ولا‭ ‬تختلف‭ ‬حال‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثالث‭ ‬وليل‭ ‬الرابع‭ ‬عن‭ ‬بريست،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬الأول‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لنس‭ ‬السبت،‭ ‬ويلعب‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬رين‭ ‬الأحد‭.‬