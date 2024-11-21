دربي بافاري لبايرن بروفة لثلاثة اختبارات نارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): يأمل بايرن ميونيخ في مواصلة صحوته عندما يستضيف جاره أوغسبورغ الثالث عشر اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، في بروفة لثلاثة اختبارات نارية على مدى أسبوع.
وسيكون ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ مسرحا لقمتين ساخنتين، الأولى الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والثانية في الثالث من ديسمبر المقبل أمام باير ليفركوزن في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.
وبين القمتين، سيحل النادي البافاري ضيفا على بوروسيا دورتموند في الـ«كلاسيكر» السبت المقبل.
بعد تعادلين مع باير ليفركوزن وأينتراخت فرانكفورت وبينهما خسارة أمام أستون فيلا الانكليزي في المسابقة القارية العريقة، حقق رجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني أربعة انتصارات متتالية في البوندسليغا واثنين في دوري الأبطال وواحدا في مسابقة الكأس المحلية في طريقه الى سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.
وسيحاول بايرن، الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في البوندسليغا حتى الآن، استغلال عاملي الارض والجمهور أمام جاره أوغسبورغ الذي تبعد مدينته نحو 80 كلم عن ميونيخ، للابتعاد ثماني نقاط في الصدارة ولو مؤقتا كون مطارده المباشر لايبزيغ سيلتقي مع مضيفه هوفنهايم غدا السبت.
ويحوم الشك حول مشاركة حارس مرمى بايرن ميونيخ وقائده العملاق مانويل نوير بسبب الاصابة.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن نوير شعر «بوجع في ضلوعه» خلال تدريبات الأربعاء، مضيفا «ما زال الوقت مبكرًا بعض الشيء، لأننا تدربنا بعد ظهر اليوم. نأمل أن يتمكن من بدء المباراة غدًا. علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور في التدريب».
لايبزيغ لاستعادة التوازن
ويسعى لايبزيغ إلى استعادة توازنه بعدما فشل في تذوق نغمة الانتصارات في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات (خسارتان وتعادل)، ما تسبب في تخليه عن شراكة صدارة الدوري مع بايرن ميونيخ.
ويخوض لايبزيغ اختبارا سهلا نسبيا أمام هوفنهايم صاحب المركز الخامس عشر وسيكون بروفة للقمة المرتقبة أمام مضيفه إنتر الإيطالي الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.
ويواجه لايبزيغ خطرا شديدا من أينتراخت فرانكفورت الثالث بفارق نقطة واحدة والذي يستضيف فيردر بريمن الثامن غدا السبت أيضا. ويحقق فرانكفورت نتائج لافتة هذا الموسم بقيادة هدافه الدولي المصري عمر مرموش، شريك مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الانكليزي هاري كاين في صدارة لائحة الهدافين برصيد 11 هدفا لكل منهما، آخرها الهدف الثالث في مرمى المضيف ووصيف بطل الموسم الماضي شتوتغارت (2-3).
وتبدو الفرصة مواتية امام باير ليفركوزن حامل اللقب لوقف نزيف النقاط عندما يلتقي هايدنهايم الرابع عشر.
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