دربي بافاري لبايرن بروفة لثلاثة اختبارات نارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬جاره‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬بروفة‭ ‬لثلاثة‭ ‬اختبارات‭ ‬نارية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوع‭.‬

وسيكون‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانتس‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬مسرحا‭ ‬لقمتين‭ ‬ساخنتين،‭ ‬الأولى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭.‬

وبين‭ ‬القمتين،‭ ‬سيحل‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬الـ«كلاسيكر‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬وأينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬وبينهما‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬حقق‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬واثنين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬وواحدا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وسيحاول‭ ‬بايرن،‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتذوق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬الذي‭ ‬تبعد‭ ‬مدينته‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬للابتعاد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬كون‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬لايبزيغ‭ ‬سيلتقي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

ويحوم‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وقائده‭ ‬العملاق‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

وقال‭ ‬كومباني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬نوير‭ ‬شعر‭ ‬‮«‬بوجع‭ ‬في‭ ‬ضلوعه‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكرًا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬لأننا‭ ‬تدربنا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬المباراة‭ ‬غدًا‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننتظر‭ ‬ونرى‭ ‬كيف‭ ‬ستسير‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬التدريب‮»‬‭.‬

لايبزيغ‭ ‬لاستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬

ويسعى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تذوق‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ (‬خسارتان‭ ‬وتعادل‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تخليه‭ ‬عن‭ ‬شراكة‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭.‬

ويخوض‭ ‬لايبزيغ‭ ‬اختبارا‭ ‬سهلا‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬هوفنهايم‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬وسيكون‭ ‬بروفة‭ ‬للقمة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويواجه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬خطرا‭ ‬شديدا‭ ‬من‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬والذي‭ ‬يستضيف‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الثامن‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭. ‬ويحقق‭ ‬فرانكفورت‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بقيادة‭ ‬هدافه‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش،‭ ‬شريك‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬آخرها‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬المضيف‭ ‬ووصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬شتوتغارت‭ (‬2-3‭).‬

وتبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬مواتية‭ ‬امام‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬لوقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

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