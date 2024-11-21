ليبرون جيمس يأخذ استراحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬نجم‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬اعتزاله‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬الأربعاء‭ ‬لمنشور‭ ‬ينتقد‭ ‬التغطية‭ ‬‮«‬السلبية‮»‬‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭.‬

وجاء‭ ‬توقف‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬212‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬في‭ ‬حسابيه‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬وإكس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬منشورا‭ ‬لريتش‭ ‬كلايمان‭ ‬وكيل‭ ‬أعمال‭ ‬النجم‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

كتب‭ ‬كلايمان‭ ‬على‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬‮«‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكراهية‭ ‬والسلبية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬أشعر‭ ‬بالحيرة‭ ‬لاعتقاد‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لتغطية‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليقات‭ ‬السلبية‭.. ‬أجد‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬فريق‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬ونجمه‭ ‬ليبرون‭ ‬المنشور‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬تعليق‭ ‬‮«‬آمين‮»‬‭.‬

كتب‭ ‬ابن‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬تعليقا‭ ‬ثانيا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذا‭... ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬اعتنوا‭ ‬بأنفسكم‮»‬‭.‬

وليست‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬يبتعد‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬أخذ‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬فترات‭ ‬استراحة‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

وألمح‭ ‬جيمس‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬الانتقادات‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬زميله‭ ‬المبتدئ‭ (‬روكي‭) ‬دالتون‭ ‬كنيكت‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬9‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬محاولة‭.‬

متطرقا‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬كنيكت،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بموهبة‭ ‬اللاعب‭ ‬المبتدئ،‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬مسيرته‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬تينيسي‭.‬

قال‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬مختلفة‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬ينعتونني‭ ‬دوما‭ ‬بالكاذب‭. ‬يقولون‭ ‬إني‭ ‬أكذب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬ماذا‭ ‬أنا‭ ‬الآن؟‭ ‬لقد‭ ‬شاهدته‭. ‬أشاهد‭ ‬تينيسي‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬