إيطاليا تحرز كأس بيلي جين كينغ للسيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ملقة‭ (‬إسبانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احرز‭ ‬منتخب‭ ‬ايطاليا‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ ‬لمنتخبات‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سابقا‭) ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬2-0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬ملقة‭.‬

وتغلبت‭ ‬الإيطالية‭ ‬جازمين‭ ‬باوليني‭ ‬المصنفة‭ ‬رابعة‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬السلوفاكية‭ ‬ريبيكا‭ ‬سرامكوفا‭ ‬بسهولة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سبقتها‭ ‬مواطنتها‭ ‬لوتشيا‭ ‬برونزيتي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬فيكتوريا‭ ‬هرانكاكوفا‭ ‬6-2‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬

واللقب‭ ‬هو‭ ‬الخامس‭ ‬لإيطاليا‭ ‬بعد‭ ‬اعوام‭ ‬2006‭ ‬و2009‭ ‬و2010‭ ‬و2013‭ ‬علما‭ ‬بأنها‭ ‬تخطت‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬وبولندا‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمتها‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وكانت‭ ‬إيطاليا‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬نهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تخسر‭ ‬امام‭ ‬كندا‭.‬

وقالت‭ ‬باوليني‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬موسما‭ ‬رائعا‭ ‬ايضا‭ ‬ببلوغها‭ ‬نهائي‭ ‬بطولتي‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬وويمبلدون‭ ‬ضمن‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬انها‭ ‬سنة‭ ‬رائعة،‭ ‬من‭ ‬المدهش‭ ‬انهائها‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬باحراز‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭. ‬لا‭ ‬أجد‭ ‬الكلمات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬فرحتي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬ان‭ ‬استمتع‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تدرك‭ ‬الى‭ ‬اين‭ ‬وصلت،‭ ‬وأشعر‭ ‬بأني‭ ‬محظوظة‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬وان‭ ‬اكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‮»‬‭. ‬اما‭ ‬قائدة‭ ‬الفريق‭ ‬تاتيانا‭ ‬غاربين‭ ‬فقالت‭ ‬‮«‬انه‭ ‬حلم‭ ‬تحقق،‭ ‬انا‭ ‬فخورة‭ ‬جدا‭ ‬باللاعبات،‭ ‬هن‭ ‬يبذلن‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬يوميا‭ ‬وهذه‭ ‬الرحلة‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‭. ‬لم‭ ‬يستسلمن‭ ‬ابدا‭ ‬وحافظن‭ ‬على‭ ‬تركيزهن‭ ‬لبلوغ‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كانت‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬التي‭ ‬اقصت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الاول،‭ ‬تمني‭ ‬النفس‭ ‬باحراز‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬لكن‭ ‬الكلمة‭ ‬الاخيرة‭ ‬كانت‭ ‬لإيطاليا‭.‬



