رمـــز ((المرحـــلــة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تحوّل‭ ‬فابيو‭ ‬ليما‭ ‬البرازيلي‭ ‬المولد‭ ‬إلى‭ ‬رمز‭ ‬حملة‭ ‬الإمارات‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬34‭ ‬عاماً،‭ ‬بتسجيله‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ (‬سوبر‭ ‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬5‭-‬0‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬2026‭.‬

وتأمل‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬إنجاز‭ ‬تأهلها‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬1990‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬حين‭ ‬صعدت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬وخرجت‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬ثم‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬محاولات‭ ‬لاحقة‭.‬

وعززت‭ ‬الإمارات‭ ‬بفوزها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬مركزها‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬عن‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الوصيفة‭ ‬وست‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬المتصدرة‭.‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬حصدت‭ ‬الإمارات‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬1‭-‬0‭ ‬والتعادل‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬1‭-‬1‭.‬

لكن‭ ‬ليما‭ ‬أعاد‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭ ‬مجدداً‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬بتمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬أمام‭ ‬قرغيزستان‭ (‬3-0‭) ‬ثم‭ ‬تسجيل‭ ‬الرباعية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قطر،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬للاعب‭ ‬إماراتي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وأظهرت‭ ‬احتفالات‭ ‬لاعبي‭ ‬الإمارات‭ ‬بمهاجم‭ ‬الوصل‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬قطر‭ ‬ورفعه‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬وتصدر‭ ‬اسمه‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مدى‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬ليما‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تجاهله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬وابعده‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

وأكد‭ ‬بخيت‭ ‬سعد‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬1992‭ ‬حتى‭ ‬2001‭ ‬ان‭ ‬الإمارات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬وليما‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬المؤهل‭ ‬ليكون‭ ‬الرمز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ليما‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬ولكن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬الفريق‭ ‬ككل،‭ ‬وتقديم‭ ‬نفس‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬ظهرنا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬قرغيزستان‭ ‬وقطر‮»‬‭.‬