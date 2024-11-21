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هكذا يصنعون الأحداث!

11/21/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬وبعد‭ ‬ظهور‭ ‬التلفزيون‭ ‬تدرّج‭ ‬صانعو‭ ‬الأفلام‭ ‬والتقارير،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬التدرّج‭ ‬الذاتي‭ ‬الطبيعي‭ ‬لذكاء‭ ‬المنتجين‭ ‬والمخرجين،‭ ‬في‭ ‬إضفاء‭ ‬لمسات‭ ‬سحرية‭ ‬أو‭ ‬زائفة‭ ‬على‭ ‬المُنتج‭ ‬الفني،‭ ‬وبهدف‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬الأخلاقي‭ ‬أو‭ ‬الثقافي‭!‬،‭ ‬ولكننا‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬عالم‭ ‬مختلف‭ ‬ومشهد‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الزيف‭ ‬الإعلامي‭ ‬بعد‭ ‬التطورات‭ ‬المذهلة‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬استخدامات‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬بحيث‭ ‬أصبح‭ ‬صناعة‭ ‬الحدث‭ ‬أو‭ ‬التأثير‭ ‬قائمًا‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬التزوير‭! ‬فأنت‭ ‬ترى‭ ‬مثلاً‭ ‬أمامك‭ ‬المرأة‭ ‬الحديدية‭ ‬‮«‬تاتشر‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬ترقص،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬صناعة‭ ‬أو‭ ‬فبركة‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭! ‬ومثله‭ ‬ترى‭ ‬‮«‬الملكة‭ ‬إليزابيث‮»‬‭ ‬الراحلة،‭ ‬بدورها‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬رصانتها‭ ‬المعتادة،‭ ‬فترقص‭ ‬بدورها‭ ‬وتتمايل،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للمشاهد‭ ‬العادي‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أنه‭ ‬تقنية‭ ‬إلكترونية‭!‬

وهكذا‭ ‬رؤوساء‭ ‬دول‭ ‬يتحدثون‭ ‬أحاديث‭ ‬لم‭ ‬يقولوها‭! ‬وآخرين‭ ‬يتم‭ ‬إدخالهم‭ ‬في‭ ‬فيديوهات‭ ‬مفبركة،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬بشكل‭ ‬مخيف‭!‬،‭ ‬حتى‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬يفرّق‭ ‬بين‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكذب‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬صحة‭ ‬الحدث‭ ‬وفبركته،‭ ‬فهكذا‭ ‬هم‭ ‬يصنعون‭ ‬التأثير‭ ‬عبر‭ ‬الفبركة‭ ‬والزيف،‭ ‬بل‭ ‬ويصنعون‭ ‬الحدث‭ ‬ويتم‭ ‬نشره،‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اتضح‭ ‬لاحقًا‭ ‬فبركته‭ ‬أو‭ ‬زيفه‭ ‬يكون‭ ‬الهدف‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭ ‬والأمر‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬والحدث‭ ‬المفبرك‭ ‬أدىّ‭ ‬الدور‭ ‬المطلوب‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬وصناعة‭ ‬الرأي‭ ‬وقلب‭ ‬الحقائق‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬كاشف‭ ‬للممثلين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الكبيرين‭ ‬‮«‬روبرت‭ ‬دو‭ ‬نيرو‮»‬‭ ‬و«دوستان‭ ‬هوفمان‮»‬،‭ ‬أبدعا‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬صناعة‭ ‬الأحداث‭ ‬المفبركة‭!‬،‭ ‬وتأثيرها‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬حروب‭ ‬تقوم‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭! ‬وكيف‭ ‬يتم‭ ‬التلاعب‭ ‬بالرأي‭ ‬العام‭ ‬وهنا‭ ‬‮«‬الأمريكي‭ ‬والعالمي‮»‬‭ ‬معًا،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬كله‭ ‬مفبرك‭ ‬إنتاجيًا‭ ‬وتصويرًا‭ ‬وسيناريو‭! ‬الفيلم‭ ‬هو‭ ‬ WAG ‭ ‬ THE ‭ ‬ DOG ‮»‬ ‮»‬،‭ ‬ويحمل‭ ‬رؤية‭ ‬استباقية،‭ ‬إن‭ ‬الفيلم‭ ‬قديم‭ ‬نوعًا‭ ‬ما،‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬صناعة‭ ‬الأحداث‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬لتغيير‭ ‬مجريات‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬حسب‭ ‬مصالحها‭!‬

{ ‭ ‬الفيلم‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الانتخابات‭ ‬أيام‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬ريجان‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬الفوز‭ ‬بدورة‭ ‬انتخابية‭ ‬ثانية،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الأسبوعين،‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬مسافر‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬لم‭ ‬يطلع‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬عليها‭!‬

وكان‭ ‬‮«‬روبرت‭ ‬دو‭ ‬نيرو‮»‬‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬حدث‭ ‬مفبرك‭ ‬يُشغل‭ ‬به‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬عودة‭ ‬‮«‬ريجان‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البلد،‭ ‬فوقع‭ ‬اختياره‭ ‬على‭ ‬المنتج،‭ ‬لهوليدودي‭ ‬‮«‬دستان‭ ‬هوفمان‮»‬،‭ ‬ليفبرك‭ ‬له‭ ‬الحدث‭! ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأخير‭ ‬إلا‭ ‬اقتراح‭ ‬‮«‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬ألبانيا‮»‬‭ ‬وبشكل‭ ‬عشوائي،‭ ‬والاستعانة‭ ‬بأمريكية‭ ‬تمثل‭ ‬دور‭ ‬فتاة‭ ‬ألبانية،‭ ‬هاربة‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬والإرهابيين‭ ‬في‭ ‬قريتها‭! ‬ولتنزل‭ ‬صورتها‭ ‬بخلفية‭ ‬مفبركة‭ ‬للقرية‭ ‬الألبانية‭ ‬المنتقاة‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬الصحف‭ ‬الكبرى،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬مصور‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬الإخبارية‭ ‬الرئيسية‭! ‬وليتم‭ ‬تناقل‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬ولتصدر‭ ‬التصريحات‭ ‬من‭ ‬‮«‬ألبانيا‮»‬‭ ‬بالنفي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فائدة،‭ ‬فقد‭ ‬تحوّل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي‭ ‬والعالمي‭! ‬وأمريكا‭ ‬تخوض‭ ‬حربًا‭ ‬في‭ ‬‮«‬ألبانيا‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬روبرت‭ ‬دو‭ ‬نيرو‮»‬‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إقناع‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬الفيلم‭ ‬المفبرك،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أمريكا‭ ‬العليا‭! ‬ويتم‭ ‬تأليف‭ ‬أغنية‭ ‬شعبوية،‭ ‬بعد‭ ‬فبركة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ألبانيا،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬عزلة‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭!‬

والأغنية‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬يرددها‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬حادثة‭ ‬الجندي‭ ‬‮«‬شومان‮»‬‭ ‬المفبركة،‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬ضجة‭ ‬إعلامية‭ ‬كبيرة‭! ‬والأغنية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬‮«‬مكتبة‭ ‬الكونجرس‮»‬‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1930،‭ ‬هي‭ ‬فبركة‭ ‬أخرى‭ ‬ومطلعها‭ (‬نحرس‭ ‬الحلم‭ ‬الأمريكي،‭ ‬نحرس‭ ‬الروح‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بلادنا‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬صخرة‭ ‬الحرية‭)!‬

{ ‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬وانتهت‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬ليقول‭ ‬‮«‬دو‭ ‬نيرو‮»‬‭ ‬جملة‭ ‬كاشفة‭ ‬حول‭ ‬صناعة‭ ‬الحدث‭ ‬بالفيلم‭ ‬المفبرك‭: (‬هذه‭ ‬هي‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬أوجها‭! ‬السياسة‭ ‬أشبه‭ ‬بالسمكرة‭)!‬

وليخاطب‭ ‬المنتج‭ ‬‮«‬دستان‭ ‬هوفمان‮»‬‭:‬

‭- ‬ما‭ ‬رأيك‭ ‬أن‭ ‬نرشح‭ ‬الرئيس‭ ‬لجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام؟‭!‬

‭- ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يخض‭ ‬حربًا‭ ‬في‭ ‬ألبانيا‭ ‬ليحقق‭ ‬السلام‭!‬

‭- ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬إنجاز‭ ‬أكبر‭! ‬يرد‭ ‬‮«‬دو‭ ‬نيرو‮»‬‭!‬

يتحدثان‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وأغنية‭ ‬الحلم‭ ‬الأمريكي‭ ‬تتكرر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البيوت‭ ‬والشوارع،‭ ‬والعيون‭ ‬تبكي‭ ‬مطالبة‭ ‬بعودة‭ ‬الجندي‭ ‬‮«‬شومان‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬الرئيس‭ ‬سيقابله‭ ‬الآن‭ ‬الشعب‭ ‬صدّق‭ ‬الفبركة‭ ‬تمامًا‭!‬

{ ‭ ‬هكذا‭ ‬هم‭ ‬يصنعون‭ ‬الأحداث‭ ‬عبر‭ ‬الأكاذيب‭ ‬والفبركة‭ ‬وتزوير‭ ‬السرديات‭! ‬ألا‭ ‬يذكرنا‭ ‬ذلك‭ ‬بما‭ ‬فعلته‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬العراق؟‭! ‬وصور‭ ‬وفيديوهات‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬وخطاب‭ ‬‮«‬كولن‭ ‬باول‮»‬‭ ‬الكاذب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن؟‭! ‬ألم‭ ‬يدمروا‭ ‬العراق‭ ‬ويحتلوه‭ ‬عبر‭ ‬الأكاذيب؟‭! ‬ألم‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬والملابسات‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬‮«‬بيرل‭ ‬هاربر‮»‬‭ ‬ودخول‭ ‬أمريكا‭ ‬الحرب‭ ‬ما‭ ‬قاد‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تستسلم‭ ‬اليابان‭ ‬بعد‭ ‬رمي‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬على‭ ‬مدينتين‭ ‬فيها؟‭!‬

ألم‭ ‬يصنعوا‭ ‬الأحداث‭ ‬ويفبركوها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬منها‭ ‬أفغانستان‭ ‬وسوريا؟‭! ‬ألم‭ ‬يفبرك‭ ‬صهاينتهم‭ ‬الأفلام‭ ‬حول‭ ‬قطع‭ ‬رؤوس‭ ‬الأطفال‭ ‬والاغتصاب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ليتضح‭ ‬كذب‭ ‬كل‭ ‬ذلك؟‭! ‬ألم‭ ‬يفجروا‭ ‬حروبًا‭ ‬ويصنعوا‭ ‬أزمات‭ ‬بسرديات‭ ‬كاذبة‭ ‬ومرويات‭ ‬زائفة‭ ‬ووثائق‭ ‬مزورة،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬صور‭ ‬وفيديوهات‭ ‬مفبركة؟‭!‬

{ ‭ ‬أليس‭ ‬بكل‭ ‬ذلك‭ ‬تختلط‭ ‬الحقائق‭ ‬بالأكاذيب‭ ‬والتزوير؟‍‭ ‬وتتم‭ ‬صناعة‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬وتشريد‭ ‬لملايين‭ ‬البشر،‭ ‬وصناعة‭ ‬المآسي‭ ‬للشعوب‭ ‬والدول،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬بدم‭ ‬بارد،‭ ‬تتخلله‭ ‬سخرية‭ ‬الفبركة،‭ ‬لنصل‭ ‬إلى‭ ‬مفهوم‭ ‬السياسة‭ ‬لدى‭ ‬أمريكا‭ ‬بأنها‭ ‬أشبه‭ ‬بالسمكرة‭! ‬

وهكذا‭ ‬هم‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بورشة‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬الصدئة‭ ‬للسمكرة‭! ‬فماذا‭ ‬ينتظر‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬القادمة،‭ ‬والأب‭ ‬الروحي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬الحكومي؟‭! ‬

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