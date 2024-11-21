الإصلاح الاقتصادي.. وثقافة ((التحلطم))!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نقولها‭ ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬وأمانة‭.. ‬انشغالنا‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬سابقة،‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬انشغالنا‭ ‬واشتغالنا‭ ‬بوضعنا‭ ‬الاقتصادي‭.. ‬ولكن‭ ‬السعي‭ ‬الحثيث‭ ‬الحاصل‭ ‬اليوم،‭ ‬لتصحيح‭ ‬المعادلة‭ ‬وتسوية‭ ‬كفة‭ ‬الميزان،‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭.‬

بعض‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬سبقتنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.. ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بدأت‭ ‬بتصحيح‭ ‬مسارها‭.. ‬ولن‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬عندنا‭ ‬هنا‭ ‬دون‭ ‬تعاون‭ ‬وتكاتف‭ ‬الجميع‭.. ‬دون‭ ‬إيمان‭ ‬بالعمل‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭.. ‬ودون‭ ‬تحمل‭ ‬للمسؤولية‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬موقعه‭.. ‬البعض‭ ‬يتصور‭ ‬أن‭ ‬دوره‭ ‬وواجبه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬موقعه،‭ ‬يتلخص‭ ‬في‭ ‬الكلام‭ ‬والتحلطم‭ ‬فقط‭.. ‬كلام‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬النقد‭ ‬والاستياء،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إشارة‭ ‬للحلول‭ ‬والمخرجات‭.‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬ممارسات‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬تطغى‭ ‬على‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادي‭.. ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬عرقلته،‭ ‬تبطئ‭ ‬من‭ ‬حركته،‭ ‬تطمس‭ ‬إنجازاته،‭ ‬وتثبيط‭ ‬همم‭ ‬أفراده‭ ‬ومؤسساته‭.. ‬تسوية‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وفوائده‭ ‬‮«‬مثلا‮»‬‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭.. ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬غايات‭ ‬وأهداف‭ ‬برامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬‮«‬مثلا‮»‬‭ ‬لن‭ ‬يكتمل‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أو‭ ‬سنة‭.. ‬تحقيق‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬‮«‬مثلا‮»‬‭ ‬لن‭ ‬ينجز‭ ‬عبر‭ ‬خطة‭ ‬واحدة‭.. ‬هناك‭ ‬مستجدات‭ ‬وتطورات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بعضها‭ ‬متعلق‭ ‬بالشأن‭ ‬الدولي،‭ ‬والحروب‭ ‬والنزاعات،‭ ‬والأسعار‭ ‬والنفط،‭ ‬وبعضها‭ ‬متصل‭ ‬بأمور‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأزمات‭ ‬طبيعية‭ ‬وكوارث‭ ‬كونية،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭.‬

تغليب‭ ‬الخطاب‭ ‬والأداء‭ ‬السياسي،‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الخطاب‭ ‬والأداء‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬الرسمي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬لن‭ ‬يوصلنا‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭.. ‬لقد‭ ‬وصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬معظم‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية،‭ ‬والمجالس‭ ‬الشعبية،‭ ‬وحتى‭ ‬التجمعات‭ ‬الشبابية‭.. ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬انغمس‭ ‬في‭ ‬النقد‭ ‬و«التحلطم‮»‬‭ ‬والاستياء،‭ ‬وتفريغ‭ ‬شحنات‭ ‬سلبية‭.. ‬التي‭ ‬تجد‭ ‬رواجا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬وتصبح‭ ‬‮«‬ترند‮»‬‭.. ‬ثم‭ ‬تنهي‭ ‬كلامها‭ ‬كالمعتاد‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بالزيادة‭ ‬وتحسين‭ ‬المعيشة‭.. ‬نحن‭ ‬أمام‭ ‬إرهاصات‭ ‬لثقافة‭ ‬مجتمعية‭ ‬غير‭ ‬وطنية‭ ‬ولا‭ ‬إيجابية،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬ديمقراطية‭.‬

ماذا‭ ‬نعرف‭ ‬عن‭ ‬تحسين‭ ‬المستويات‭ ‬المالية‭ ‬والرؤى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وفلسفتها‭ ‬وأدبياتها؟‭ ‬هل‭ ‬لدينا‭ ‬إدراك‭ ‬بشأن‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬والجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والنظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬لأوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية؟‭ ‬طيب‭.. ‬هل‭ ‬بادرنا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أي‭ ‬فعالية‭ ‬اقتصادية‭ ‬واستثمارية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغرى‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال؟‭ ‬

من‭ ‬يهتم‭ ‬بالإصلاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬أقرب‭ ‬للمزارع‭ ‬المجتهد،‭ ‬يعمل‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭.. ‬يحرث‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصاد‭.. ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬وتنويع‭ ‬الدخل‭ ‬بكافة‭ ‬الطرق‭ ‬والوسائل‭.. ‬يخطط‭ ‬ويضع‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والحلول‭.. ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاق‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حياة‭ ‬مستقرة‭ ‬ومطمئنة‭ ‬ومستدامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.. ‬ثم‭ ‬يخرج‭ ‬له‭ ‬البعض‭ ‬بحديث‭ ‬وتنظير،‭ ‬ولقاءات‭ ‬وتصريحات،‭ ‬وبيانات‭ ‬وندوات‭.. ‬لا‭ ‬تضع‭ ‬حلا‭ ‬ولا‭ ‬فكرة‭.. ‬لقد‭ ‬تحول‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬منصة‭ ‬كلام‭.. ‬وما‭ ‬أسهل‭ ‬الكلام‭.‬

في‭ ‬الثقافة‭ ‬الخليجية‭ ‬القديمة‭ ‬تسمى‭ ‬التجمعات‭ ‬التي‭ ‬تنشغل‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬والسوالف،‭ ‬والكلام‭ ‬والتحلطم‭.. ‬‮«‬قعدة‭ ‬على‭ ‬الدجة‭ ‬في‭ ‬الفريج‮»‬‭.. ‬هي‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت،‭ ‬ومجلبة‭ ‬للأمراض‭.. ‬ومذهبة‭ ‬للوقار‭ ‬والاحترام‭.. ‬نقد‭ ‬واستياء‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬موضوع،‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يمر‭ ‬من‭ ‬أمامها‭.. ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬مرت‭ ‬نملة‭ ‬على‭ ‬قارعة‭ ‬الطريق‭!‬