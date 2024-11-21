MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬حققت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬أمني‭ ‬نوعي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬تعاون‭ ‬ميداني‭ ‬معلوماتي‭ ‬عملياتي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬سنويا‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭.‬

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬أن‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ودعمه‭ ‬لعمل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬يقفان‭ ‬وراء‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬تتويج‭ ‬لجهود‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬والتصدي‭ ‬لمخاطرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المعلوماتي‭ ‬والعملياتي‭ ‬المتميز‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬المخدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬مكافحتها‭.‬