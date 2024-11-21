(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قد لا يكون حجم الدولة ولا ضخامة ميزانياتها أو عدد سكانها هو سبيلها إلى التطور والنجاح، فالأمر يحتاج إلى مستوى الجهد المبذول وإلى الابتكار والدقة في العمل وحسن إدارة العمليات، وقد يكون لدى البلدان الصغيرة من هذه القدرات مالا يكون لدى الدول الكبيرة.
وقد حققت وزارة الداخلية في إنجاز أمني نوعي المركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي أدى إلى ضبط عدد من شبكات تهريب المخدرات وذلك ضمن فئات الجائزة التي تنظمها سنويا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن تعليمات الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ودعمه لعمل إدارة مكافحة المخدرات يقفان وراء تحقيق هذه الجائزة، وأوضح أن هذا الإنجاز تتويج لجهود إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في سبيل مكافحة هذه الآفة والتصدي لمخاطرها على المجتمع في مجالات عديدة، وأشار إلى أن التعاون المعلوماتي والعملياتي المتميز بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الشقيقة والصديقة على كل المستويات أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات وتعزيز جهود مكافحتها.
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