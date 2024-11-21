السعودية: 100 مليون دولار سنويا لتوطين السياحة و500 مليار لتطويرها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب وفق الصحف السعودية الصادرة أمس الخميس عن أن المملكة تنفق 100 مليون دولار سنوياً لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي، مؤكداً أنها ستضخ 500 مليار دولار لتطوير القطاع خلال 15 عاماً.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي المنعقد في العاصمة الرياض.
وقال الخطيب إنه يتم إنفاق الـ100 مليون دولار سنوياً لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية.
وأشار إلى أن المملكة تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 500 مليار دولار في القطاع السياحي خلال الأعوام الـ15 المقبلة.
وفي يوليو الماضي أعلن الوزير الخطيب في مؤتمر صحفي أن دخل السياحة خلال النصف الأول من 2024 وصل إلى 5% من الاقتصاد المحلي.
ولفت وزير السياحة السعودي إلى أن المملكة تسير بخُطي ثابتة للوصول إلى نسبة 10% من مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي.
وبحسب الخطيب، «تشكل هذه النسبة ما قيمته 600 إلى 700 مليار ريال من دخل السياحة، وهذا الدخل يتمتع بالاستمرارية مثل دول كفرنسا وإسبانيا، اللتين تتمتعان بدخل سياحي قوي».
كما تحدث عن أن المملكة في المركز الـ11 عالمياً في عدد سياح الخارج.
وكانت وزارة السياحة السعودية قد كشفت في مارس الماضي عن رقم تاريخي في إنفاق الزوّار الوافدين إلى المملكة في عام 2023؛ بلغ 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، بنسبة نمو 42.8%، مقارنة بـ94.5 مليار ريال (25.2 مليار دولار) في 2022.
وتسعى المملكة إلى جذب قرابة 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة بحلول 2030، في حين تخطط لإنفاق نحو 800 مليار دولار على صناعة السياحة خلال العقد القادم.
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