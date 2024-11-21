السعودية: 100 مليون دولار سنويا لتوطين السياحة و500 مليار لتطويرها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭.‬

وقال‭ ‬الخطيب‭ ‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬إنفاق‭ ‬الـ100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭ ‬لتدريب‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬سعودي‭ ‬وسعودية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تعتزم‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ15‭ ‬المقبلة‭.‬

وفي‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬أعلن‭ ‬الوزير‭ ‬الخطيب‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬السياحة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭% ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭.‬

ولفت‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تسير‭ ‬بخُطي‭ ‬ثابتة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬مساهمة‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭.‬

وبحسب‭ ‬الخطيب،‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬600‭ ‬إلى‭ ‬700‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬من‭ ‬دخل‭ ‬السياحة،‭ ‬وهذا‭ ‬الدخل‭ ‬يتمتع‭ ‬بالاستمرارية‭ ‬مثل‭ ‬دول‭ ‬كفرنسا‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬اللتين‭ ‬تتمتعان‭ ‬بدخل‭ ‬سياحي‭ ‬قوي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ11‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬سياح‭ ‬الخارج‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬رقم‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬إنفاق‭ ‬الزوّار‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023؛‭ ‬بلغ‭ ‬135‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ (‬36‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬42‭.‬8‭%‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ94‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ (‬25.2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬2022‭.‬

وتسعى‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬قرابة‭ ‬80‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬بحلول‭ ‬2030،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تخطط‭ ‬لإنفاق‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬القادم‭.‬