مـظـاهـرة للـمـعـلـمـيـن المـتقاعدين أمام البرلمان الإيراني احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المالـية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬المتظاهرون‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬لائحة‭ ‬تحسين‭ ‬رواتب‭ ‬المتقاعدين‭ ‬لعام‭ ‬2021،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتصنيف‭ ‬الوظيفي‭ ‬ضمن‭ ‬الرواتب‭ ‬التقاعدية‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬أوراقاً‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬تومان،‭ ‬ويرددون‭ ‬شعارات‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬فقط‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬تومان‭.. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حاصل‭ ‬التصنيف‭ ‬الوظيفي‮»‬،‭ ‬و«التصنيف‭ ‬حقنا‭.. ‬ثمرة‭ ‬جهدنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬هتفوا‭ ‬بشعارات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬أيها‭ ‬المعلم‭.. ‬اصرخ‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬حقك‮»‬،‭ ‬و«ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المماطلة‭.. ‬لعنة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التواطؤ‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض،‭ ‬بحسب‭ ‬وعود‭ ‬الحكومة،‭ ‬أن‭ ‬تُطبّق‭ ‬قوانين‭ ‬تحسين‭ ‬الرواتب‭ ‬بحيث‭ ‬تعادل‭ ‬رواتب‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬نظرائهم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬نفسها‭. ‬ومع‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الوعود‭ ‬طالب‭ ‬المحتجون‭ ‬بصرف‭ ‬المستحقات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تعديل‭ ‬رواتب‭ ‬المتقاعدين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ليس‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه؛‭ ‬ففي‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬نظمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬تجمعاً‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬للأسباب‭ ‬نفسها‭.‬