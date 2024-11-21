مـظـاهـرة للـمـعـلـمـيـن المـتقاعدين أمام البرلمان الإيراني احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المالـية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت صحف طهران أمس إن مئات المعلمين المتقاعدين تظاهروا أمس الأول أمام البرلمان الإيراني ومنظمة التخطيط والميزانية في طهران، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم المالية. وأفادت قنوات إعلامية مرتبطة بالمعلمين بأن عدد المشاركين في الاحتجاج بلغ مئات الأشخاص.
وأشار المتظاهرون إلى عدم تنفيذ لائحة تحسين رواتب المتقاعدين لعام 2021، التي تنص على تطبيق 90 في المائة من الامتيازات الخاصة بالتصنيف الوظيفي ضمن الرواتب التقاعدية.
وأظهرت مقاطع فيديو المشاركين في التجمع وهم يحملون أوراقاً نقدية من فئة 10 آلاف تومان، ويرددون شعارات مثل: «فقط 10 آلاف تومان.. هذا هو حاصل التصنيف الوظيفي»، و«التصنيف حقنا.. ثمرة جهدنا».
كما هتفوا بشعارات أخرى مثل: «أيها المعلم.. اصرخ وعبّر عن حقك»، و«ثلاث سنوات من المماطلة.. لعنة على هذا التواطؤ».
وكان من المفترض، بحسب وعود الحكومة، أن تُطبّق قوانين تحسين الرواتب بحيث تعادل رواتب المتقاعدين بنسبة 90 في المائة من رواتب نظرائهم العاملين في الفئة نفسها. ومع عدم تحقيق هذه الوعود طالب المحتجون بصرف المستحقات الناتجة عن تعديل رواتب المتقاعدين منذ عام 2021.
جدير بالذكر أن هذا الاحتجاج ليس الأول من نوعه؛ ففي 16 نوفمبر نظمت مجموعة من المعلمين المتقاعدين لعام 2021 تجمعاً أمام مبنى الرئاسة في طهران للأسباب نفسها.
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