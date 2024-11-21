Friday, 22 November 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مـظـاهـرة للـمـعـلـمـيـن المـتقاعدين أمام البرلمان الإيراني احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المالـية

11/21/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬صحف‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬المعلمين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬تظاهروا‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬ومنظمة‭ ‬التخطيط‭ ‬والميزانية‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تلبية‭ ‬مطالبهم‭ ‬المالية‭. ‬وأفادت‭ ‬قنوات‭ ‬إعلامية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمعلمين‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬بلغ‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭.‬

وأشار‭ ‬المتظاهرون‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬لائحة‭ ‬تحسين‭ ‬رواتب‭ ‬المتقاعدين‭ ‬لعام‭ ‬2021،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتصنيف‭ ‬الوظيفي‭ ‬ضمن‭ ‬الرواتب‭ ‬التقاعدية‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬أوراقاً‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬تومان،‭ ‬ويرددون‭ ‬شعارات‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬فقط‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬تومان‭.. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حاصل‭ ‬التصنيف‭ ‬الوظيفي‮»‬،‭ ‬و«التصنيف‭ ‬حقنا‭.. ‬ثمرة‭ ‬جهدنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬هتفوا‭ ‬بشعارات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬أيها‭ ‬المعلم‭.. ‬اصرخ‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬حقك‮»‬،‭ ‬و«ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المماطلة‭.. ‬لعنة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التواطؤ‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض،‭ ‬بحسب‭ ‬وعود‭ ‬الحكومة،‭ ‬أن‭ ‬تُطبّق‭ ‬قوانين‭ ‬تحسين‭ ‬الرواتب‭ ‬بحيث‭ ‬تعادل‭ ‬رواتب‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬نظرائهم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬نفسها‭. ‬ومع‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الوعود‭ ‬طالب‭ ‬المحتجون‭ ‬بصرف‭ ‬المستحقات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تعديل‭ ‬رواتب‭ ‬المتقاعدين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ليس‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه؛‭ ‬ففي‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬نظمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬تجمعاً‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬للأسباب‭ ‬نفسها‭.‬

MENAFN21112024000055011008ID1108913123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث