احتفالية جمعية الفنانين الكويتيين.. تكريم للإبداع والفن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في ليلة فنية مميزة، أقامت جمعية الفنانين الكويتيين احتفالية بمقرها، احتفاءً بالضيوف من الشخصيات الفنية والموسيقية الذين شاركوا في مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الـ 24، الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر.
تميزت الاحتفالية بحضور جماهيري ورسمي لافت، حيث شرفها كل من الأمين العام للمجلس د. محمد الجسار ورئيس الجمعية الفنان عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج».
خلال الحفل، تم تكريم مجموعة من الفنانين البارزين تقديرًا لإسهاماتهم الفنية، ومن بينهم المطرب البحريني القدير إبراهيم حبيب، الذي يحظى بمكانة رفيعة في الساحة الفنية، وشهد الحفل حضور ضيوف المهرجان الذين تم تكريمهم من قبل جمعية الفنانين، حيث تم تقديم دروع تذكارية لهم من بينهم الفنانون محمد البلوشي، أحمد الجميري، علي عبدالستار، د. هدى عبدالله، مريم المنجية، جاسم بن حربان، د. مطر الكواري، فهد الماص، وعدد من الشخصيات الأكاديمية مثل د. عصمت الجبالي، د. إيناس مصطفى، أحمد إبراهيم، رؤى عبدالله، محمد جمال، د. شيرين بدر، أحمد محمد، إبراهيم حبيب.
واستقبلت الجمعية ضيوفها على أنغام الفنون والشيلات الشعبية من قبل فرقة الماس وعدد من الفنانين الشعبيين، بينهم سلمان العماري، وصلاح حمد خليفة، ووليد ليلي، حيث شارك في الليلة مجاميع من أعضاء فرق الفنون الشعبية الكويتية، وقدمت مجموعة من الفنون البحرية والعرضة وفنون الصوت،
تأتي هذه الاحتفالية كجزء من التزام الجمعية بدعم الفنانين وتعزيز الثقافة الفنية في الكويت، مما يجعلها منصة للاحتفاء بالمواهب والإبداع في المجتمع.
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