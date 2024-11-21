احتفالية جمعية الفنانين الكويتيين.. تكريم للإبداع والفن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تميزت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬ورسمي‭ ‬لافت،‭ ‬حيث‭ ‬شرفها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الجسار‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المفرج‭ ‬‮«‬شادي‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البارزين‭ ‬تقديرًا‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬المطرب‭ ‬البحريني‭ ‬القدير‭ ‬إبراهيم‭ ‬حبيب،‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بمكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬ضيوف‭ ‬المهرجان‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تكريمهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬الفنانين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬دروع‭ ‬تذكارية‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الفنانون‭ ‬محمد‭ ‬البلوشي،‭ ‬أحمد‭ ‬الجميري،‭ ‬علي‭ ‬عبدالستار،‭ ‬د‭. ‬هدى‭ ‬عبدالله،‭ ‬مريم‭ ‬المنجية،‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حربان،‭ ‬د‭. ‬مطر‭ ‬الكواري،‭ ‬فهد‭ ‬الماص،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬مثل‭ ‬د‭. ‬عصمت‭ ‬الجبالي،‭ ‬د‭. ‬إيناس‭ ‬مصطفى،‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬رؤى‭ ‬عبدالله،‭ ‬محمد‭ ‬جمال،‭ ‬د‭. ‬شيرين‭ ‬بدر،‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬إبراهيم‭ ‬حبيب‭.‬

واستقبلت‭ ‬الجمعية‭ ‬ضيوفها‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬الفنون‭ ‬والشيلات‭ ‬الشعبية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فرقة‭ ‬الماس‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الشعبيين،‭ ‬بينهم‭ ‬سلمان‭ ‬العماري،‭ ‬وصلاح‭ ‬حمد‭ ‬خليفة،‭ ‬ووليد‭ ‬ليلي،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬مجاميع‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬فرق‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬الكويتية،‭ ‬وقدمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنون‭ ‬البحرية‭ ‬والعرضة‭ ‬وفنون‭ ‬الصوت،

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الجمعية‭ ‬بدعم‭ ‬الفنانين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬منصة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالمواهب‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬