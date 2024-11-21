Friday, 22 November 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي راشد للفروسية يطرح تذاكر الجمهور لموسم سباقات الخيل على Bahrainturfclub

11/21/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬أن‭ ‬تذاكر‭ ‬الجمهور‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬أصبحت‭ ‬متاحة‭ ‬بجميع‭ ‬فئاتها‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬ Bahrainturfclub ‭.‬ com ،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬محبي‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬وفق‭ ‬تفضيلات‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬أو‭ ‬الأفراد،‭ ‬موضحًا‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬الدخول‭ ‬سيكون‭ ‬مجانياً‭ ‬للأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬ولذوي‭ ‬الهمم‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬النادي‭ ‬بدوره‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ويمكن‭ ‬لمحبي‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الآن‭ ‬حجز‭ ‬مقاعدهم‭ ‬المفضلة‭ ‬مسبقًا‭ ‬والاستعداد‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بسباقات‭ ‬حماسية،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬تنافسًا‭ ‬قويًا‭ ‬بين‭ ‬نخبة‭ ‬الخيول‭ ‬والفرسان‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مبينًا‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬تذاكر‭ ‬الدخول‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬بأسعار‭ ‬رمزية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬دينار‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬السباقات‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬ترافقها‭ ‬فعاليات‭ ‬مليئة‭ ‬بالحماس‭ ‬والإثارة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية‭ ‬مميزة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يواصل‭ ‬تطوير‭ ‬خدماته‭ ‬وفعالياته‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬الرياضي‭ ‬والمتعة‭ ‬الترفيهية‭ ‬لجميع‭ ‬مرتاديه‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬والفروسية‭.‬



MENAFN21112024000055011008ID1108913119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث