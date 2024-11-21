نادي راشد للفروسية يطرح تذاكر الجمهور لموسم سباقات الخيل على Bahrainturfclub

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن تذاكر الجمهور لموسم سباقات الخيل 2024/2025 أصبحت متاحة بجميع فئاتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي
Bahrainturfclub .
com ، وذلك بما يسهم في توفير تجربة استثنائية متاحة لجميع محبي هذه الرياضة، مع طرح خيارات متنوعة وفق تفضيلات الزوار من العائلات أو الأفراد، موضحًا النادي أن الدخول سيكون مجانياً للأطفال دون سن 12 عامًا ولذوي الهمم تأكيدًا على التزام النادي بدوره الاجتماعي.
ويمكن لمحبي رياضة سباقات الخيل الآن حجز مقاعدهم المفضلة مسبقًا والاستعداد للاستمتاع بسباقات حماسية، حيث يشهد هذا الموسم تنافسًا قويًا بين نخبة الخيول والفرسان في المنطقة، مبينًا النادي أن تذاكر الدخول متاحة لجميع الفئات بأسعار رمزية تبدأ من دينار واحد فقط، حيث تقام السباقات أسبوعيًا ترافقها فعاليات مليئة بالحماس والإثارة في أجواء عائلية مميزة.
الجدير بالذكر أن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يواصل تطوير خدماته وفعالياته لتعزيز مكانته وجهة رائدة في عالم سباقات الخيل في البحرين والمنطقة، مع الالتزام بتقديم تجربة استثنائية تجمع بين التراث الرياضي والمتعة الترفيهية لجميع مرتاديه من محبي سباقات الخيل والفروسية.
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