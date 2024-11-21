نادي راشد للفروسية يطرح تذاكر الجمهور لموسم سباقات الخيل على Bahrainturfclub

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Bahrainturfclubcom

ويمكن‭ ‬لمحبي‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الآن‭ ‬حجز‭ ‬مقاعدهم‭ ‬المفضلة‭ ‬مسبقًا‭ ‬والاستعداد‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بسباقات‭ ‬حماسية،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬تنافسًا‭ ‬قويًا‭ ‬بين‭ ‬نخبة‭ ‬الخيول‭ ‬والفرسان‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مبينًا‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬تذاكر‭ ‬الدخول‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬بأسعار‭ ‬رمزية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬دينار‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬السباقات‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬ترافقها‭ ‬فعاليات‭ ‬مليئة‭ ‬بالحماس‭ ‬والإثارة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية‭ ‬مميزة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يواصل‭ ‬تطوير‭ ‬خدماته‭ ‬وفعالياته‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬الرياضي‭ ‬والمتعة‭ ‬الترفيهية‭ ‬لجميع‭ ‬مرتاديه‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬والفروسية‭.‬







