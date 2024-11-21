كؤوس ((بورصة البحرين)) تشعل منافسات الجياد في السباق الرابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يترقب عشاق سباقات الخيل انطلاق السباق الرابع لموسم 2024-2025 على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل اليوم الجمعة. ويكتسب السباق طابعًا خاصًا هذا العام، إذ يقام للمرة الأولى على كؤوس «بورصة البحرين»، ما يضيف مزيدًا من الإثارة والحماس لهذه الفعالية الرياضية المميزة.
ويشهد السباق مشاركة 85 جوادًا، مع توقعات بمنافسات قوية بين الخيول المتقاربة في المستوى عبر الأشواط الثمانية، التي تتنافس على كؤوس «بورصة البحرين»، التي تُقدم لأول مرة في تاريخ سباقات الخيل. ويأتي ذلك ضمن الشراكة الجديدة بين نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وبورصة البحرين، التي تُعد من أبرز الداعمين لهذه الرياضة العريقة.
أشواط السباق
. الشوط الأول: كأس بورصة البحرين لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو»، مسافة 1200 متر. يُعد الحصان «الصقلاوي 1874» أبرز المرشحين للفوز بعد ظهوره الجيد وتحقيقه المركزين الأول والثاني في مشاركتيه هذا الموسم.
. الشوط الثاني: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 1000 متر مستقيم. تأتي الفرس «الهدبا» كأبرز المرشحات للفوز على ضوء ظهورها القوي وفوزها الأسبوع الماضي.
. الشوط الثالث: كأس بورصة البحرين لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد»، مسافة 1400 متر. يتوقع أن تكون المنافسة مفتوحة نظرًا إلى تقارب مستويات الجياد المشاركة.
. الشوط الرابع: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 1400 متر. تميل الترشيحات نحو الجواد «ستريكتلي» بعد تألقه بفوزه في مشاركته الأولى هذا الموسم.
. الشوط الخامس: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «مستورد»، مسافة 1600 متر. يشهد هذا الشوط أكبر مشاركة بواقع 16 جوادًا، وتبدو المنافسة متكافئة بين مجموعة من الجياد المتقاربة في المستوى، من أبرزها «لازاروس دريم» الفائز في السباق الثاني.
. الشوط السادس: كأس بورصة البحرين لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي»، مسافة 1600 متر. ستكون المنافسة ثلاثية بين الجياد «لامي جي، بلاك بيرل، كول ذا ويند» بناءً على مستوياتها ونتائجها المتقدمة.
. الشوط السابع: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «مستورد»، مسافة 2200 متر. تُعد المنافسة مفتوحة نظرًا إلى تكافؤ مستويات مجموعة من الجياد.
. الشوط الثامن: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 2200 متر. يُتوقع أن تنحصر المنافسة بين الجياد «إكويلا، دلايل، توباز، وغريت داين».
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