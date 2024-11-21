كؤوس ((بورصة البحرين)) تشعل منافسات الجياد في السباق الرابع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬85‭ ‬جوادًا،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الخيول‭ ‬المتقاربة‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬عبر‭ ‬الأشواط‭ ‬الثمانية،‭ ‬التي‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُقدم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الداعمين‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬

أشواط‭ ‬السباق

. الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭. ‬يُعد‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬الصقلاوي‭ ‬1874‮»‬‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقه‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركتيه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

. الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭. ‬تأتي‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬الهدبا‮»‬‭ ‬كأبرز‭ ‬المرشحات‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ظهورها‭ ‬القوي‭ ‬وفوزها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

. الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭. ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭.‬

. الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭. ‬تميل‭ ‬الترشيحات‭ ‬نحو‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ستريكتلي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

. الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭. ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬بواقع‭ ‬16‭ ‬جوادًا،‭ ‬وتبدو‭ ‬المنافسة‭ ‬متكافئة‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المتقاربة‭ ‬في‭ ‬المستوى،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬لازاروس‭ ‬دريم‮»‬‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭.‬

. الشوط‭ ‬السادس‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭. ‬ستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬ثلاثية‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬لامي‭ ‬جي،‭ ‬بلاك‭ ‬بيرل،‭ ‬كول‭ ‬ذا‭ ‬ويند‮»‬‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مستوياتها‭ ‬ونتائجها‭ ‬المتقدمة‭.‬

. الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر‭. ‬تُعد‭ ‬المنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تكافؤ‭ ‬مستويات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭.‬

. الشوط‭ ‬الثامن‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر‭. ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنحصر‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬إكويلا،‭ ‬دلايل،‭ ‬توباز،‭ ‬وغريت‭ ‬داين‮»‬‭.‬



