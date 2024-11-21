منتخب رجال السلة يواجه سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تجمعه‭ ‬استعدادات‭ ‬جادة،‭ ‬وتوجه‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬ولعب‭ ‬خلاله‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تونس،‭ ‬واستكمل‭ ‬الفريق‭ ‬تحضيراته‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬رجوعه‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬الخارجي‭ ‬وانتظم‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬داخلي‭ ‬يسبق‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬بيومين‭. ‬ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬ويساعده‭ ‬الكابتن‭ ‬راسم‭ ‬المرزوقي،‭ ‬ويمر‭ ‬الفريق‭ ‬بفترة‭ ‬مميزة‭ ‬كونه‭ ‬بطل‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬النهاية‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬المحترف‭ ‬وين‭ ‬شيزم‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬







