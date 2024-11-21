منتخب رجال السلة يواجه سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يستضيف منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة نظيره المنتخب السوري اليوم الجمعة عند السابعة مساءً في الجولة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025.
وخاض منتخبنا في بداية تجمعه استعدادات جادة، وتوجه لإقامة معسكر تدريبي في تونس، ولعب خلاله مباراتين وديتين مع منتخب تونس، واستكمل الفريق تحضيراته أيضا بعد رجوعه من معسكره الخارجي وانتظم في معسكر داخلي يسبق مواجهته مع منتخب سوريا بيومين. ويقود منتخبنا الوطني المدرب اللبناني جاد الحاج ويساعده الكابتن راسم المرزوقي، ويمر الفريق بفترة مميزة كونه بطل الخليج في النسخة الأخيرة التي أقيمت في البحرين وتحديدا في سبتمبر الماضي، وتضم القائمة النهاية 12 لاعبا من ضمنهم المحترف وين شيزم. وتقام المباراة على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
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