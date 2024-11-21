خفر السواحل تباشر البحث عن شاب سقط في البحر بعد حادث تصادم قاربين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تواصل الإدارة العامة لقيادة خفر السواحل عمليات البحث عن شاب بحريني سقط في البحر إثر حادث تصادم قاربه، حيث خرج رفقة والده الذي تم إنقاذه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما عمليات البحث جارية عن الشاب.
وكان الشاب قد خرج رفقة والده بقاربهم الخميس بالقرب من بحري سترة، ووقع حادث التصادم في الخامسة ونصف مساء، حيث تعرض الأب لإصابات يرقد على أثرها في العناية المركزة يتلقى العلاج اللازم فيما سقط الابن وجار البحث عنه.
من جانبها أشارت وزارة الداخلية عبر حساباتها على المواقع التواصل الاجتماعي إلى أن إدارة خفر السواحل تباشر بلاغا بفقدان شخص (26 عاماً) إثر حادث تصادم بين قاربين في البحر، وعمليات البحث مازالت مستمرة.
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