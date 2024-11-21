خفر السواحل تباشر البحث عن شاب سقط في البحر بعد حادث تصادم قاربين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬الشاب‭ ‬قد‭ ‬خرج‭ ‬رفقة‭ ‬والده‭ ‬بقاربهم‭ ‬الخميس‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بحري‭ ‬سترة،‭ ‬ووقع‭ ‬حادث‭ ‬التصادم‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬ونصف‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬الأب‭ ‬لإصابات‭ ‬يرقد‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭ ‬فيما‭ ‬سقط‭ ‬الابن‭ ‬وجار‭ ‬البحث‭ ‬عنه‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عبر‭ ‬حساباتها‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬تباشر‭ ‬بلاغا‭ ‬بفقدان‭ ‬شخص‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬تصادم‭ ‬بين‭ ‬قاربين‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬وعمليات‭ ‬البحث‭ ‬مازالت‭ ‬مستمرة‭.‬