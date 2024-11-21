مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض بأغلبية ساحقة وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاءت‭ ‬جميع‭ ‬الأصوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للقرارات‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬بينما‭ ‬عارضها‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬والجمهوريين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬الذين‭ ‬ينتمي‭ ‬إليهم‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬تجاه‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭. ‬وصوت‭ ‬79‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مئة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬بيع‭ ‬قذائف‭ ‬دبابات‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬بينما‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬18‭ ‬عضوا‭. ‬وصوت‭ ‬عضو‭ ‬واحد‭ ‬بالحضور‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬تأييد‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬القرار‭. ‬

وعارض‭ ‬78‭ ‬عضوا‭ ‬قرارا‭ ‬ثانيا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬شحن‭ ‬قذائف‭ ‬مورتر‭ ‬بينما‭ ‬أيده‭ ‬19‭ ‬عضوا،‭ ‬واكتفى‭ ‬عضو‭ ‬واحد‭ ‬بالتصويت‭ ‬بالحضور‭. ‬وصوت‭ ‬80‭ ‬عضوا‭ ‬ضد‭ ‬إجراء‭ ‬ثالث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعرقل‭ ‬شحن‭ ‬ذخائر‭ ‬هجومية‭ ‬بينما‭ ‬أيده‭ ‬17،‭ ‬وشارك‭ ‬عضو‭ ‬واحد‭ ‬بالحضور‭. ‬

وقدم‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬الرفض‮»‬‭ ‬السناتور‭ ‬المستقل‭ ‬المؤيد‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬بيرني‭ ‬ساندرز،‭ ‬مدعوما‭ ‬بعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬الذين‭ ‬انتقدوا‭ ‬المعاملة‭ ‬التي‭ ‬يلقاها‭ ‬المدنيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬بقوة‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬القرارات‭ ‬بالتأييد‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬الذي‭ ‬ظل،‭ ‬بحزبيه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والجمهوري،‭ ‬داعما‭ ‬قويا‭ ‬لإسرائيل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عقود‭ ‬لكن‭ ‬مؤيديه‭ ‬كانوا‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬التأييد‭ ‬القوي‭ ‬لتلك‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وإدارة‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وكان‭ ‬ساندرز‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬ستة‭ ‬قرارات‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬تغطي‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬للتصويت‭ ‬سوى‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭. ‬وعارضت‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬القرارات‭. ‬وفي‭ ‬قائمة‭ ‬ضمت‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬نقاش‭ ‬أرسلتها‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الديمقراطيين،‭ ‬قالت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬توفير‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬حيث‭ ‬تواجه‭ ‬تهديدات‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬باستمرار‮»‬‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬