Friday, 22 November 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض بأغلبية ساحقة وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل

11/21/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬عرقل‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬ثلاثة‭ ‬قرارات‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬نقل‭ ‬بعض‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وكان‭ ‬أعضاء‭ ‬قد‭ ‬قدموا‭ ‬القرارات‭ ‬وسط‭ ‬قلق‭ ‬إزاء‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وجاءت‭ ‬جميع‭ ‬الأصوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للقرارات‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬بينما‭ ‬عارضها‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬والجمهوريين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬الذين‭ ‬ينتمي‭ ‬إليهم‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬تجاه‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭. ‬وصوت‭ ‬79‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مئة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬بيع‭ ‬قذائف‭ ‬دبابات‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬بينما‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬18‭ ‬عضوا‭. ‬وصوت‭ ‬عضو‭ ‬واحد‭ ‬بالحضور‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬تأييد‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬القرار‭. ‬

وعارض‭ ‬78‭ ‬عضوا‭ ‬قرارا‭ ‬ثانيا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬شحن‭ ‬قذائف‭ ‬مورتر‭ ‬بينما‭ ‬أيده‭ ‬19‭ ‬عضوا،‭ ‬واكتفى‭ ‬عضو‭ ‬واحد‭ ‬بالتصويت‭ ‬بالحضور‭. ‬وصوت‭ ‬80‭ ‬عضوا‭ ‬ضد‭ ‬إجراء‭ ‬ثالث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعرقل‭ ‬شحن‭ ‬ذخائر‭ ‬هجومية‭ ‬بينما‭ ‬أيده‭ ‬17،‭ ‬وشارك‭ ‬عضو‭ ‬واحد‭ ‬بالحضور‭. ‬

وقدم‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬الرفض‮»‬‭ ‬السناتور‭ ‬المستقل‭ ‬المؤيد‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬بيرني‭ ‬ساندرز،‭ ‬مدعوما‭ ‬بعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬الذين‭ ‬انتقدوا‭ ‬المعاملة‭ ‬التي‭ ‬يلقاها‭ ‬المدنيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬بقوة‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬القرارات‭ ‬بالتأييد‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬الذي‭ ‬ظل،‭ ‬بحزبيه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والجمهوري،‭ ‬داعما‭ ‬قويا‭ ‬لإسرائيل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عقود‭ ‬لكن‭ ‬مؤيديه‭ ‬كانوا‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬التأييد‭ ‬القوي‭ ‬لتلك‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وإدارة‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وكان‭ ‬ساندرز‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬ستة‭ ‬قرارات‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬تغطي‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬للتصويت‭ ‬سوى‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭. ‬وعارضت‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬القرارات‭. ‬وفي‭ ‬قائمة‭ ‬ضمت‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬نقاش‭ ‬أرسلتها‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الديمقراطيين،‭ ‬قالت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬توفير‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬حيث‭ ‬تواجه‭ ‬تهديدات‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬باستمرار‮»‬‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

MENAFN21112024000055011008ID1108913113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث