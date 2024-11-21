18 مليون دينار إجمالي تداولات ((البورصة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بلغت كمية الأسهم المتداولة في «بورصة البحرين» خلال هذا الأسبوع 21 مليونا و254 ألفا و929 سهما بقيمة إجمالية قدرها 18 مليونا و258 ألفا و549 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 246 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 29 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 11 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 16 مليونا و957 ألفا و255 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 92.87 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 19 مليونا و714 ألفا و248 سهما، تم تنفيذها من خلال 122 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 584 ألفا و868 دينارا بحرينيا بنسبة 3.20 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 418 ألفا و563 سهما، تم تنفيذها من خلال 30 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاءت شركة الخليج المتحد القابضة في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 15 مليونا و959 ألفا و277 دينارا بحرينيا وبنسبة 87.41 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 15 مليونا و959 ألفا و277 سهما، تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة.
وجاءت في المركز الثاني ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة قدرها 584 ألفا و868 دينارا بحرينيا وبنسبة 3.20 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 418 ألفا و563 سهما، تم تنفيذها من خلال 30 صفقة.
وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فالجدول أدناه يوضح أداء المؤشرات لقطاعات البورصة والتغير ونسبة التغير مقارنة بأدائها الأسبوع الماضي.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 3 ملايين و651 ألفا و710 دنانير بحرينية في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و250 ألفا و986 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 49 صفقة.
MENAFN21112024000055011008ID1108913111
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.