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18 مليون دينار إجمالي تداولات ((البورصة))

11/21/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلغت‭ ‬كمية‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬21‭ ‬مليونا‭ ‬و254‭ ‬ألفا‭ ‬و929‭ ‬سهما‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬18‭ ‬مليونا‭ ‬و258‭ ‬ألفا‭ ‬و549‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬نفذها‭ ‬الوسطاء‭ ‬لصالح‭ ‬الـمستثمرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬246‭ ‬صفقة‭.‬

تداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أسهم‭ ‬29‭ ‬شركـة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬4‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬11‭ ‬شركة،‭ ‬واحتفظت‭ ‬باقي‭ ‬الشركات‭ ‬بأسعار‭ ‬إقفالها‭ ‬السابق‭.‬

استحوذ‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬قطاع‭ ‬المال،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬16‭ ‬مليونا‭ ‬و957‭ ‬ألفا‭ ‬و255‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬92‭.‬87 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬19‭ ‬مليونا‭ ‬و714‭ ‬ألفا‭ ‬و248‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬122‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬584‭ ‬ألفا‭ ‬و868‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬20 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬418‭ ‬ألفا‭ ‬و563‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركات،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬15‭ ‬مليونا‭ ‬و959‭ ‬ألفا‭ ‬و277‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬87.41 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬15‭ ‬مليونا‭ ‬و959‭ ‬ألفا‭ ‬و277‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفقة‭ ‬واحدة‭.‬

وجاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬584‭ ‬ألفا‭ ‬و868‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬3‭.‬20 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬418‭ ‬ألفا‭ ‬و563‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬صفقة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المؤشرات‭ ‬القطاعية،‭ ‬فالجدول‭ ‬أدناه‭ ‬يوضح‭ ‬أداء‭ ‬المؤشرات‭ ‬لقطاعات‭ ‬البورصة‭ ‬والتغير‭ ‬ونسبة‭ ‬التغير‭ ‬مقارنة‭ ‬بأدائها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬التداول‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لقيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬بلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و651‭ ‬ألفا‭ ‬و710‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لكمية‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬و250‭ ‬ألفا‭ ‬و986‭ ‬سهما،‭ ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬الصفقات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬فبلغ‭ ‬49‭ ‬صفقة‭.‬

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