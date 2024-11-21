((غرفة البحرين)) تستقبل وفدا مشاركا في المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وشركائها‭ ‬العالميين،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭.‬

وقد‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعات‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬التشبيك‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

بدوره‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الغرفة‭ ‬لدعم‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المرنة‭ ‬والجاذبة‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والمنافسة‭.‬

وأكد‭ ‬ناس‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكات‭ ‬العالمية‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭.‬

وشدد‭ ‬ناس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المنتديات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬منصات‭ ‬حوار‭ ‬فعّالة‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬بشبكة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الدوليين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬تضع‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتنمية‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وأشار‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الشرايين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬ناس‭ ‬إن‭ ‬الجسر‭ ‬يمثل‭ ‬بوابة‭ ‬حيوية‭ ‬للحركة‭ ‬التجارية،‭ ‬إذ‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬تدفق‭ ‬البضائع‭ ‬والخدمات‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬كونها‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬ويخلق‭ ‬فرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬جديدة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الجسر‭ ‬يضع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬هو‭ ‬السوق‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بحجمه‭ ‬الكبير‭ ‬وتنوعه،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصاً‭ ‬استثنائية‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‮»‬‭.‬

واستعرضت‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والسياحة‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أمل‭ ‬جمال‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أبرز‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مسلطةً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الإمكانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمملكة‭.‬

وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الداعمة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التشريعات‭ ‬المرنة،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة،‭ ‬والحوافز‭ ‬الجاذبة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬جاذبية‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬أمل‭ ‬جمال‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للبحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬تشكل‭ ‬عاملاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الناشئة‭.‬