مفوض حقوق الطفل تطلع على آلية تقديم الخدمة التعليمية للنزلاء من صغار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في ضوء التنسيق والتعاون بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية، تمّ تنظيم زيارة لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء من صغار السن في الحوض الجاف، حضرها كلّ من الدكتورة حورية الديري مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة، وإبراهيم آل بورشيد الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم ومجموعة من المختصين بالوزارة، وذلك بهدف الاطلاع على إجراءات توفير الخدمة التعليمية للنزلاء الراغبين في مواصلة تعلّمهم داخل المركز.
وخلال الزيارة، عُقد اجتماع حضره المشرف على المركز والضباط المختصون، حيث شددت الدكتورة الديري على أهمية الشراكة بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، لضمان استمرارية توفير الخدمة التعليمية داخل المركز، وتسهيل حصول النزلاء على هذه الخدمة، معتبرة التعليم عنصراً أساسياً في عملية الإصلاح والتأهيل، منوهة بمستوى التعاون بين الوزارتين لتعزيز الخدمات التعليمية للنزلاء وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستفادتهم من الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة الرقمية التعليمية.
من جانبه، أكد إبراهيم آل بورشيد الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على توفير التعليم للجميع، تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية على توفير التعليم داخل المراكز وإيصال الكتب للنزلاء وتمكينهم من أداء الامتحانات، مع وضع الخطط لإعادة إلحاق النزلاء في المدارس بعد انتهاء محكومياتهم.
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