Friday, 22 November 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفوض حقوق الطفل تطلع على آلية تقديم الخدمة التعليمية للنزلاء من صغار السن

11/21/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬ضوء‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬تمّ‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارة‭ ‬لمركز‭ ‬إصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬من‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف،‭ ‬حضرها‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬الديري‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بالمؤسسة،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬آل‭ ‬بورشيد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة‭ ‬التعليمية‭ ‬للنزلاء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعلّمهم‭ ‬داخل‭ ‬المركز‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬عُقد‭ ‬اجتماع‭ ‬حضره‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬والضباط‭ ‬المختصون،‭ ‬حيث‭ ‬شددت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الديري‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة‭ ‬التعليمية‭ ‬داخل‭ ‬المركز،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬النزلاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬معتبرة‭ ‬التعليم‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬منوهة‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الوزارتين‭ ‬لتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬للنزلاء‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستفادتهم‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتوفرة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬التعليمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬بورشيد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬الوزارة،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬التعليم‭ ‬للجميع،‭ ‬تعمل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬التعليم‭ ‬داخل‭ ‬المراكز‭ ‬وإيصال‭ ‬الكتب‭ ‬للنزلاء‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الامتحانات،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬لإعادة‭ ‬إلحاق‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬محكومياتهم‭.‬

MENAFN21112024000055011008ID1108913107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث