مفوض حقوق الطفل تطلع على آلية تقديم الخدمة التعليمية للنزلاء من صغار السن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬عُقد‭ ‬اجتماع‭ ‬حضره‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬والضباط‭ ‬المختصون،‭ ‬حيث‭ ‬شددت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الديري‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة‭ ‬التعليمية‭ ‬داخل‭ ‬المركز،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬النزلاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬معتبرة‭ ‬التعليم‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬منوهة‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الوزارتين‭ ‬لتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬للنزلاء‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستفادتهم‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتوفرة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬التعليمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬بورشيد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬الوزارة،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬التعليم‭ ‬للجميع،‭ ‬تعمل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬التعليم‭ ‬داخل‭ ‬المراكز‭ ‬وإيصال‭ ‬الكتب‭ ‬للنزلاء‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الامتحانات،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬لإعادة‭ ‬إلحاق‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬محكومياتهم‭.‬