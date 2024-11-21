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سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تحصد جائزة الابتكار في مجال الخدمات القنصلية

11/21/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فازت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬سفارة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬سفارات‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬نظير‭ ‬جهودها‭ ‬البارزة‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬لمختلف‭ ‬المراجعين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ (‬ Embassy ‭ ‬ Magazine ‭) ‬بفرز‭ ‬الأصوات‭ ‬إثر‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬السفارات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬تقديرًا‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬قنصلية‭ ‬متطورة‭ ‬بعد‭ ‬تدشينها‭ ‬للقنصلية‭ ‬الافتراضية،‭ ‬والتي‭ ‬توفرها‭ ‬لمواطني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها،‭ ‬والموجودين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬وهي‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وجمهورية‭ ‬البرتغال‭ ‬وأيسلندا‭ ‬وإيرلندا،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬‮«‬القنصلية‭ ‬الافتراضية‮»‬‭ ‬الفرصة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬للتقديم‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وجودهم‭ ‬شخصيًا‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬السفارة‭ ‬للخدمات‭ ‬القنصلية،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬المكتب‭ ‬الافتراضي‭ ‬للسفارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سكيب‭ ‬لاينو‮»‬‭.‬

كما‭ ‬توفر‭ ‬السفارة،‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكتب‭ ‬الملحق‭ ‬الأمني،‭ ‬كخدمة‭ ‬التبصيم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السير‭ ‬والسلوك‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬ربطها‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قامت‭ ‬السفارة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بإضافة‭ ‬جهاز‭ ‬سداد‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار،‭ ‬والذي‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬إجراء‭ ‬المدفوعات‭ ‬النقدية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬خدمة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬أول‭ ‬سفارة‭ ‬من‭ ‬سفارات‭ ‬المملكة،‭ ‬توفر‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭.‬

وقد‭ ‬تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الملحق‭ ‬الأمني‭ ‬بالسفارة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬شؤون‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭ ‬السفارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬مشاركته‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بالسفارة‭.‬

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