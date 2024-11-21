سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تحصد جائزة الابتكار في مجال الخدمات القنصلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فازت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بجائزة أفضل سفارة في تقديم الخدمات القنصلية لعام 2024 ضمن سفارات دول منطقة الشرق الأوسط المعتمدة لدى المملكة المتحدة، نظير جهودها البارزة وإنجازاتها في تطوير الخدمات القنصلية من خلال الابتكار الرقمي والخدمات التي توفرها لمختلف المراجعين، وذلك بعد قيام (
Embassy
Magazine ) بفرز الأصوات إثر التصويت الذي تم من كل السفارات المعتمدة لدى المملكة المتحدة.
جاء هذا التكريم تقديرًا لما تقدمه سفارة المملكة في لندن من خدمات قنصلية متطورة بعد تدشينها للقنصلية الافتراضية، والتي توفرها لمواطني مملكة البحرين، والمقيمين فيها، والموجودين في المملكة المتحدة والدول التي تغطيها السفارة من العاصمة البريطانية لندن، وهي مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال وأيسلندا وإيرلندا، حيث تتيح «القنصلية الافتراضية» الفرصة للمواطنين والمقيمين والزوار للتقديم على الخدمات القنصلية دون الحاجة إلى وجودهم شخصيًا في مبنى السفارة، وذلك من خلال الاستفادة من تطبيق السفارة للخدمات القنصلية، أو استخدام المكتب الافتراضي للسفارة من خلال تطبيق «سكيب لاينو».
كما توفر السفارة، عددًا من الخدمات القنصلية من خلال مكتب الملحق الأمني، كخدمة التبصيم الإلكتروني لإصدار شهادة حسن السير والسلوك والتي تم ربطها مباشرة مع الجهات المعنية بمملكة البحرين. علاوة على ذلك، قامت السفارة مؤخرًا بإضافة جهاز سداد إلى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار، والذي يتيح لهم إجراء المدفوعات النقدية الخاصة بهم لأكثر من 60 خدمة، وتعتبر أول سفارة من سفارات المملكة، توفر مثل هذه الخدمات.
وقد تسلم الجائزة الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة، الملحق الأمني بالسفارة، مشيرًا إلى دور السفارة في متابعة شؤون المواطنين البحرينيين الموجودين في المملكة المتحدة وغيرها من الدول التي تغطيها السفارة، وكذلك مشاركته ضمن فريق برنامج تطوير تقديم الخدمات القنصلية بالسفارة.
MENAFN21112024000055011008ID1108913106
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.