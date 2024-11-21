بحث توطيد العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة في قطاعات النقل والملاحة البحرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، السيدة سارة منقارة المستشارة الخاصة بحقوق الإعاقة الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية، بحضور السيد ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والسيدة مريم عدنان الأنصاري وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المواصلات والاتصالات حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزها في قطاعات النقل والملاحة البحرية والجوية والاتصالات، بما يعود بالنماء والازدهار الشامل على كلا البلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير المرافق والخدمات العامة بما يتناسب مع احتياجات جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك تعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام وسائل النقل والمواصلات، والاستفادة من وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة والأدوات ذات الأهمية، بما يتسق مع السياسات والتشريعات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، أعربت السيدة سارة منقارة عن شكرها وتقديرها لمملكة البحرين على اهتمامها بتعزيز التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، متمنية للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.
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