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بحث توطيد العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة في قطاعات النقل والملاحة البحرية

11/21/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬منقارة‭ ‬المستشارة‭ ‬الخاصة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإعاقة‭ ‬الدولية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والسيدة‭ ‬مريم‭ ‬عدنان‭ ‬الأنصاري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬والبريد‭.

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬النقل‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬والجوية‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

واستعرض‭ ‬الوزير‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬تمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والأدوات‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬منقارة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التزاماتها‭ ‬بتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬متمنية‭ ‬للمملكة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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