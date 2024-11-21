أكدوا أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي.. نواب: التوجيهات الملكية أسهمت في تنمية الثروة السمكية وحمايتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





توجيهات‭ ‬حكيمة

أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي،‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬لعمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وانخفاضها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬وحققت‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬بما‭ ‬يفي‭ ‬متطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

وأشار‭ ‬البلوشي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬لمس‭ ‬فاعلية‭ ‬وأثر‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬قرارات‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الصيد،‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وخفض‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الاسماك‭ ‬ووفرتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يعكس‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬السياسات‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭.‬

وأوضحت‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التكاثر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بـالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لهذا‭ ‬الملف‭ ‬الحيوي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬بالموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬كإحدى‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الوطني‭.‬





رافد‭ ‬اقتصادي

أكد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم،‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬لعمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وانخفاضها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلمسه‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬اليوم‭.‬

وأعرب‭ ‬السلوم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬راقد‭ ‬اقتصادي‭ ‬مهم،‭ ‬يجب‭ ‬حمايته‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس،‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬الأسماك‭ ‬بأنواعها‭ ‬المتعددة‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬أسعارها،‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬منظومة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬ملكية‭ ‬سامية،‭ ‬وسياسات‭ ‬حكومية‭ ‬ناجحة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأضاف‭ ‬بوخماس‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التكاثر،‭ ‬ساهم‭ ‬فيما‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم،‭ ‬وأن‭ ‬عملية‭ ‬تنظيم‭ ‬الصيد‭ ‬وحماية‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬المخالفين،‭ ‬حقق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬





قرارات‭ ‬سليمة

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي،‭ ‬‮«‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المهمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬بأنواعها‭ ‬المتعددة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬هي‭ ‬نتائج‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬وقرارات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬وجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وأوضح‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها‭ ‬وحماية‭ ‬مواردها‭ ‬باعتبارها‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬وإحدى‭ ‬ركائز‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬الأحمد،‭ ‬‮«‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬لعمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬بما‭ ‬يفي‭ ‬متطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المهمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭.‬

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‬كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬صالح‭ ‬التميمي،‭ ‬‮«‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬البحريني‭ ‬لاحظ‭ ‬وبكثير‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬والتي‭ ‬نعتبرها‭ ‬نتاج‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬مشيدا‭ ‬التميمي‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬





مسؤولية‭ ‬وطنية

كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬حمد‭ ‬الكواري،‭ ‬‮«‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬والسياسة‭ ‬الحكومية،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتاريخ‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬وحماية‭ ‬الصيادين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المخالفون،‭ ‬الذين‭ ‬يهددون‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأعرب‭ ‬الكواري‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬لجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬والبحرية‭ ‬وتنميتها‭ ‬وصونها‭.‬