Friday, 22 November 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكدوا أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي.. نواب: التوجيهات الملكية أسهمت في تنمية الثروة السمكية وحمايتها

11/21/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬لعمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وانخفاضها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬مثمنين‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومؤكدين‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وتطبيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحق‭ ‬المخالفين،‭ ‬كما‭ ‬أشادوا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬والبحرية‭ ‬وتنميتها‭ ‬وصونها‭.‬


توجيهات‭ ‬حكيمة

أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي،‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬لعمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وانخفاضها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬وحققت‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬بما‭ ‬يفي‭ ‬متطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

وأشار‭ ‬البلوشي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬لمس‭ ‬فاعلية‭ ‬وأثر‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬قرارات‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الصيد،‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وخفض‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الاسماك‭ ‬ووفرتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يعكس‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬السياسات‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭.‬

وأوضحت‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التكاثر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بـالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لهذا‭ ‬الملف‭ ‬الحيوي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬بالموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬كإحدى‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الوطني‭.‬


رافد‭ ‬اقتصادي

أكد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم،‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬لعمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وانخفاضها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلمسه‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬اليوم‭.‬

وأعرب‭ ‬السلوم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬راقد‭ ‬اقتصادي‭ ‬مهم،‭ ‬يجب‭ ‬حمايته‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس،‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬الأسماك‭ ‬بأنواعها‭ ‬المتعددة‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬أسعارها،‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬منظومة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬ملكية‭ ‬سامية،‭ ‬وسياسات‭ ‬حكومية‭ ‬ناجحة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأضاف‭ ‬بوخماس‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التكاثر،‭ ‬ساهم‭ ‬فيما‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم،‭ ‬وأن‭ ‬عملية‭ ‬تنظيم‭ ‬الصيد‭ ‬وحماية‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬المخالفين،‭ ‬حقق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬


قرارات‭ ‬سليمة

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي،‭ ‬‮«‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المهمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬بأنواعها‭ ‬المتعددة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬هي‭ ‬نتائج‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬وقرارات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬وجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وأوضح‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها‭ ‬وحماية‭ ‬مواردها‭ ‬باعتبارها‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬وإحدى‭ ‬ركائز‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬الأحمد،‭ ‬‮«‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬لعمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬بما‭ ‬يفي‭ ‬متطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المهمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭.‬


‬كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬صالح‭ ‬التميمي،‭ ‬‮«‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬البحريني‭ ‬لاحظ‭ ‬وبكثير‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬وفرة‭ ‬الأسماك‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬والتي‭ ‬نعتبرها‭ ‬نتاج‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬مشيدا‭ ‬التميمي‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬


مسؤولية‭ ‬وطنية

كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬حمد‭ ‬الكواري،‭ ‬‮«‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬والسياسة‭ ‬الحكومية،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتاريخ‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬وحماية‭ ‬الصيادين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المخالفون،‭ ‬الذين‭ ‬يهددون‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأعرب‭ ‬الكواري‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬لجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬والبحرية‭ ‬وتنميتها‭ ‬وصونها‭.‬

MENAFN21112024000055011008ID1108913104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث