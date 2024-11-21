رئيس الأمن العام يشيد بدور حلبة البحرين الدولية في خدمة الرياضة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، وبحضور اللواء وليد عبدالله الشامسي قائد قوة الأمن الخاصة والعميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب وبشارة عبده بشارة المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية لحلبة البحرين الدولية.
وخلال اللقاء أشاد رئيس الأمن العام بالدور الذي تقوم به حلبة البحرين الدولية في خدمة الرياضة في البحرين، وتنظيم السباقات الدولية في مجال رياضة السيارات ومختلف الفعاليات الأخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين وجعلها وجهة متميزة على الخريطة الإقليمية والدولية.
وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى بحث الاستعدادات والترتيبات الأمنية اللازمة لإنجاح الفعاليات التي تنفذها الحلبة، وفي مقدمتها بطولة جائزة البحرين الكبرى لسباقات «الفورمولا 1».
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