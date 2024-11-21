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رئيس الأمن العام يشيد بدور حلبة البحرين الدولية في خدمة الرياضة البحرينية

11/21/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وبحضور‭ ‬اللواء‭ ‬وليد‭ ‬عبدالله‭ ‬الشامسي‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الأمن‭ ‬الخاصة‭ ‬والعميد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحرم‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب‭ ‬وبشارة‭ ‬عبده‭ ‬بشارة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المؤسسية‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتنظيم‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬ومختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأخرى،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬وجعلها‭ ‬وجهة‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الحلبة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬بطولة‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لسباقات‭ ‬‮«‬الفورمولا‭ ‬1‮»‬‭.‬

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