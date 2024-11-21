رئيس الأمن العام يشيد بدور حلبة البحرين الدولية في خدمة الرياضة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتنظيم‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬ومختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأخرى،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬وجعلها‭ ‬وجهة‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الحلبة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬بطولة‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لسباقات‭ ‬‮«‬الفورمولا‭ ‬1‮»‬‭.‬