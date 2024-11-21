الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المحكمة‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الغرفة‭ ‬أصدرت‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ويوآف‭ ‬جالانت‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬ارتكبت‭ ‬بين‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬و20‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬طلبات‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬‮«‬أسبابا‭ ‬معقولة‮»‬‭ ‬لاتهام‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭.‬

كما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اعتراف‭ ‬إسرائيل‭ ‬باختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬ليس‭ ‬مطلوبا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أوامر‭ ‬الاعتقال‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬أشرفا‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬مدنيين،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرارها‭ ‬ينصف‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وعائلاتهم‭.‬

كذلك‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬استخدما‭ ‬سلاح‭ ‬التجويع‭ ‬كأداة‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لائحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المنسوبة‭ ‬اليهما‭ ‬تشمل‭ ‬القتل‭ ‬وأعمالا‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‭.‬

أيضا‭ ‬أصدرت‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬أمر‭ ‬اعتقال‭ ‬ضد‭ ‬قائد‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬محمد‭ ‬الضيف،‭ ‬الذي‭ ‬يقال‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬اغتالته‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭.‬

وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬قد‭ ‬طالبت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بإصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬لكونها‭ ‬متوجسة‭ ‬بارتكابه‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأوضح‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة،‭ ‬كريم‭ ‬خان،‭ ‬حينها‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أسباباً‭ ‬معقولة‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬

كذلك‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬الى‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬التسبب‭ ‬في‭ ‬الإبادة،‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬المجاعة‭ ‬كوسيلة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الحرب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منع‭ ‬إمدادات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬واستهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬عمدا‭ ‬في‭ ‬الصراع‮»‬‭.‬

ورحبت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬خطوة‭ ‬‮«‬تاريخية‭ ‬مهمة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭... ‬تشكل‭ ‬سابقة‭ ‬تاريخية‭ ‬مهمة،‭ ‬وتصحيحا‭ ‬لمسار‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬الظلم‭ ‬التاريخي‭ ‬لشعبنا‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الصهاينة،‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت،‭ ‬والعمل‭ ‬فورا‭ ‬لوقف‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬العزّل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

بالمقابل،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭: ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ترفض‭ ‬باشمئزاز‭ ‬الإجراءات‭ ‬العبثية‭ ‬والخاطئة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬ضدها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬ووصف‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بأنها‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭: ‬إن‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُنفذ‭ ‬وتُحترم‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفلسطينيين‭ ‬يستحقون‭ ‬العدالة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬عمان‭ ‬ايضا،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬الصفدي‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬قرارا‭ ‬سياسيا،‭ ‬بل‭ ‬قرار‭ ‬محكمة،‭ ‬محكمة‭ ‬عدل،‭ ‬ومحكمة‭ ‬عدل‭ ‬دولية‭. ‬وقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬وينفذ‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أيضا‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬ملزمة‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬روما‭ ‬الأساسي‭ (‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭) ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كريستوف‭ ‬لوموان‭: ‬إن‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬أوامر‭ ‬الاعتقال‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬متوافقا‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬فرنسا‭ ‬ستعتقل‭ ‬الزعيم‭ ‬إذا‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬نقطة‭ ‬معقدة‭ ‬قانونيا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬النرويجي‭ ‬إسبن‭ ‬بارث‭ ‬إيدي‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تنفذ‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬تفويضها‭ ‬بطريقة‭ ‬حكيمة‭ ‬لدي‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬ستمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيرلندي‭ ‬سيمون‭ ‬هاريس‭ ‬الأوامر‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إيرلندا‭ ‬تحترم‭ ‬دور‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬وأي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بمساعدتها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملها‭ ‬الحيوي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬واشنطن‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترفض‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرتي‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭. ‬

قال‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لينزي‭ ‬جراهام،‭ ‬الحليف‭ ‬المقرب‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬المحكمة‭ ‬مزحة‭ ‬خطيرة‭. ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬الآن‭ ‬ليتحرك‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬ويعاقب‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬غير‭ ‬المسؤول‮»‬‭. ‬