الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يطلق الحزمة الأولى من نوعها من برامج تدريب القيادات التنفيذية البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬إطلاق‭ ‬سموه‭ ‬الحزمة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬القيادية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مواصلة‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬التدريبية‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭. ‬وتستهدف‭ ‬البرامج‭ ‬تدريب‭ ‬التنفيذيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صقل‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬وبناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬التأثير‭ ‬وصنع‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها‭. ‬وتتضمن‭ ‬الجهات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التعاون‭ ‬معها‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬هارفارد‭ ‬للتعليم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وكلية‭ ‬إنسياد‭ ‬العالمية‭ ‬وجامعة‭ ‬إتش‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬باريس،‭ ‬ومعهد‭ ‬‮«‬إيميك‮»‬‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني‭ ‬والأكاديمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التابع‭ ‬لصندوق‭ ‬العلم‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬التدريبية‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬والإرشاد‭ ‬للمشاركين‭. ‬وتتضمن‭ ‬البرامج‭ ‬برنامج‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إيميك‭ ‬للتدريب‭ ‬وهارفارد‭ ‬للتعليم‭ ‬المؤسسي‭ ‬الذي‭ ‬سيقدم‭ ‬فرصا‭ ‬تدريبية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وسيركز‭ ‬على‭ ‬فن‭ ‬القيادة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬والابتكار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إيميك‭ ‬للتدريب‭ ‬و«إنسياد‮»‬‭ ‬ويستهدف‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬الحاليين‭ ‬أو‭ ‬المستقبليين‭ ‬وذلك‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناصب‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬التطور‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمرأة‭ ‬القيادية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إتش‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬باريس‭ ‬الذي‭ ‬سيقدم‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهاراتها‭ ‬القيادية‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التطور‭ ‬المهني‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬موجهة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشغلون‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬وتنفيذية‭ ‬وسطى‭ ‬أو‭ ‬عليا‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬الوظيفي‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬التقديم‭ ‬لهذه‭ ‬البرامج‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الخاصة‭ ‬بتمكين‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬هي‭: ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭. ‬