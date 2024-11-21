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مسؤول السياسة الأوروبية: قرارات الجنائية الدولية ملزمة لجميع الدول الموقعة على نظام روما الأساسي

11/21/2024 3:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 11 (كونا) -- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لجميع الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول الأوروبي في تغريدة مقتضبة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أنه علم بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت صباح اليوم إصدار مذكرتي اعتقال ضد كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. (النهاية)

ارن / م م ج




MENAFN21112024000071011013ID1108912706

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