مسؤول السياسة الأوروبية: قرارات الجنائية الدولية ملزمة لجميع الدول الموقعة على نظام روما الأساسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 21 - 11 (كونا) -- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لجميع الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول الأوروبي في تغريدة مقتضبة على منصة التواصل الاجتماعي
(إكس) أنه علم بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت صباح اليوم إصدار مذكرتي اعتقال ضد كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. (النهاية)
ارن / م م ج
MENAFN21112024000071011013ID1108912706
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