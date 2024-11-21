مرشح ترامب لمنصب وزير العدل ينسحب من الترشيح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- أعلن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
لمنصب المدعي العام (وزير العدل) مات غيتز اليوم الخميس انسحابه من نظر مجلس الشيوخ في ترشيحه "المثير للجدل".
وقال النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا في منشور على منصة (اكس) إنه في حين عقد "اجتماعات ممتازة" مع أعضاء مجلس الشيوخ "من الواضح أن تأكيد تعييني أصبح بشكل غير عادل بمثابة تشتيت للعمل الحاسم في فترة الانتقال لإدارة ترامب".
وأضاف "ليس هناك وقت نضيعه في مشاجرة مطولة بلا داعٍ في واشنطن وبالتالي سأسحب اسمي من النظر في ترشيحي لشغل منصب المدعي العام" مشددا على "وجوب أن تكون وزارة العدل في إدارة ترامب جاهزة في اليوم الأول".
وأكد أنه "سيظل ملتزما تماما بضمان أن يكون دونالد ترامب هو الرئيس الأكثر نجاحا في التاريخ .. سأشعر بالتكريم إلى الأبد لأن الرئيس ترامب رشحني لقيادة وزارة العدل وأنا متأكد من أنه سينقذ أمريكا".
ويعتبر غيتز الذي رشحه ترامب الأسبوع الماضي لتولي منصب وزير العدل الاختيار الأكثر جدلا للرئيس المنتخب ضمن المرشحين المعلن عنهم حتى الآن لتشكيل ادارته.
ويشير انسحابه السريع إلى أنه أدرك أنه من غير المرجح أن يفوز بالأصوات اللازمة لتأكيد ترشيحه.
ولم يكن بوسع غيتز أن يتحمل سوى أربعة أصوات معارضة من الحزب الجمهوري على افتراض أن جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عارضوا ترشيحه بينما أشار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى عدم ارتياحهم لاختياره وهو ما يرجح أن يكون سبب انسحابه.
من جانبه أعرب ترامب عن "التقدير الشديد" لجهود وأداء غيتز خلال النقاشات التي حاول فيها اقناع أعضاء مجلس الجمهوريين بتأكيد ترشيحه.
وقال الرئيس المنتخب عبر منصة (تروث سوشال) "إنني أقدر بشدة الجهود التي بذلها مات غيتز أخيرا في سعيه للحصول على الموافقة لتولي منصب النائب العام".
وأضاف "لقد كان أداؤه جيدا للغاية ولكن في الوقت نفسه لم يكن يريد أن يكون مصدر تشتيت للإدارة التي يكن لها الكثير من الاحترام".
يذكر أن سبب الجدل حول ترشيح غيتز هو كون الشبهات تحوم حوله بارتكاب تجاوزات أخلاقية. (النهاية)
ر س ر / ر س
MENAFN21112024000071011013ID1108912705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.