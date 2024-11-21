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مرشح ترامب لمنصب وزير العدل ينسحب من الترشيح

11/21/2024 3:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- أعلن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب المدعي العام (وزير العدل) مات غيتز اليوم الخميس انسحابه من نظر مجلس الشيوخ في ترشيحه "المثير للجدل".
وقال النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا في منشور على منصة (اكس) إنه في حين عقد "اجتماعات ممتازة" مع أعضاء مجلس الشيوخ "من الواضح أن تأكيد تعييني أصبح بشكل غير عادل بمثابة تشتيت للعمل الحاسم في فترة الانتقال لإدارة ترامب".
وأضاف "ليس هناك وقت نضيعه في مشاجرة مطولة بلا داعٍ في واشنطن وبالتالي سأسحب اسمي من النظر في ترشيحي لشغل منصب المدعي العام" مشددا على "وجوب أن تكون وزارة العدل في إدارة ترامب جاهزة في اليوم الأول".
وأكد أنه "سيظل ملتزما تماما بضمان أن يكون دونالد ترامب هو الرئيس الأكثر نجاحا في التاريخ .. سأشعر بالتكريم إلى الأبد لأن الرئيس ترامب رشحني لقيادة وزارة العدل وأنا متأكد من أنه سينقذ أمريكا".
ويعتبر غيتز الذي رشحه ترامب الأسبوع الماضي لتولي منصب وزير العدل الاختيار الأكثر جدلا للرئيس المنتخب ضمن المرشحين المعلن عنهم حتى الآن لتشكيل ادارته.
ويشير انسحابه السريع إلى أنه أدرك أنه من غير المرجح أن يفوز بالأصوات اللازمة لتأكيد ترشيحه.
ولم يكن بوسع غيتز أن يتحمل سوى أربعة أصوات معارضة من الحزب الجمهوري على افتراض أن جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عارضوا ترشيحه بينما أشار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى عدم ارتياحهم لاختياره وهو ما يرجح أن يكون سبب انسحابه.
من جانبه أعرب ترامب عن "التقدير الشديد" لجهود وأداء غيتز خلال النقاشات التي حاول فيها اقناع أعضاء مجلس الجمهوريين بتأكيد ترشيحه.
وقال الرئيس المنتخب عبر منصة (تروث سوشال) "إنني أقدر بشدة الجهود التي بذلها مات غيتز أخيرا في سعيه للحصول على الموافقة لتولي منصب النائب العام".
وأضاف "لقد كان أداؤه جيدا للغاية ولكن في الوقت نفسه لم يكن يريد أن يكون مصدر تشتيت للإدارة التي يكن لها الكثير من الاحترام".
يذكر أن سبب الجدل حول ترشيح غيتز هو كون الشبهات تحوم حوله بارتكاب تجاوزات أخلاقية. (النهاية)

ر س ر / ر س



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