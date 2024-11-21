وزير الخارجية التركي: مذكرتا اعتقال رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق تبعثان الأمل بتحقيق العدالة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 21 - 11 (كونا) -- قال وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن مذكرتي الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تبعثان الأمل بتحقيق العدالة.
وأوضح فيدان في منشور على منصة (إكس) أن القرار يعد "خطوة بالغة الأهمية" لتقديم مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين إلى العدالة.
وأضاف "سنواصل العمل على تطبيق القانون الدولي بكل مؤسساته وقواعده لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية".
وتابع "هذا هو واجبنا ليس فقط تجاه القتلى الفلسطينيين ولكن أيضا تجاه جميع الدول المضطهدة والأجيال القادمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق ب"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة في بيان عبر حسابها على منصة (إكس) إن الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدم بها الاحتلال الاسرائيلي بشأن الاختصاص القضائي وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 20 مايو الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. (النهاية)
ا ع س / م م ج
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