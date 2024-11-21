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وزير الخارجية التركي: مذكرتا اعتقال رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق تبعثان الأمل بتحقيق العدالة

11/21/2024 3:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 21 - 11 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن مذكرتي الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تبعثان الأمل بتحقيق العدالة.
وأوضح فيدان في منشور على منصة (إكس) أن القرار يعد "خطوة بالغة الأهمية" لتقديم مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين إلى العدالة.
وأضاف "سنواصل العمل على تطبيق القانون الدولي بكل مؤسساته وقواعده لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية".
وتابع "هذا هو واجبنا ليس فقط تجاه القتلى الفلسطينيين ولكن أيضا تجاه جميع الدول المضطهدة والأجيال القادمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق ب"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة في بيان عبر حسابها على منصة (إكس) إن الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدم بها الاحتلال الاسرائيلي بشأن الاختصاص القضائي وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 20 مايو الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. (النهاية)

ا ع س / م م ج



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