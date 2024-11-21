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وزير (الشؤون): جهود كويتية متواصلة لتمكين المرأة وحمايتها وضمان حقوق الأطفال

11/21/2024 3:25:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -– أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس سعي دولة الكويت المتواصل لتمكين المرأة وتعزيز حمايتها وضمان حقوق الأطفال بما يعكس التزامها الراسخ بدعم الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع.
وأضافت الوزير الحويلة في تصريح صحفي بمناسبة احتفال المجلس الأعلى باليوم العالمي للطفل بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية تحت شعار (مؤتمن) في مجمع الأفنيوز أنه سيتم قريبا افتتاح مراكز جديدة لإيواء النساء المعنفات في خطوة تعكس التزام الكويت بتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما أكدت حرصها على دعم جهود موظفي المجلس في تنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه مبينة أن المجلس يعمل بشكل مستمر على تطوير أدواته وسياساته لمواكبة طموحات المجتمع وتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها نواة للتنمية المجتمعية.
وأضافت "أن المجلس الأعلى هو الجهة المسؤولة عن تمكين المرأة وحمايتها من العنف فضلا عن دوره الأساسي في رعاية الطفولة في مختلف الجوانب.. وسنواصل تقديم الدعم اللازم له لتحقيق رسالته السامية".
ولفتت إلى أهمية الفعالية التي تهدف إلى تعزيز حب القراءة والأنشطة التفاعلية للأطفال مما يساعد على إبعادهم عن الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية ويدعم تمتعهم بطفولة طبيعية مليئة بالعلم والإبداع.
وأشادت بجهود جميع الجهات المشاركة في تنظيم الفعالية مبينة أن "العمل المشترك هو السبيل الأمثل لتحقيق رؤية الكويت في تعزيز حقوق المرأة والطفل وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة".(النهاية)

ع ي س / ط أ ب




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