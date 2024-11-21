وزير (الشؤون): جهود كويتية متواصلة لتمكين المرأة وحمايتها وضمان حقوق الأطفال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 11 (كونا) -– أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس سعي دولة الكويت المتواصل لتمكين المرأة وتعزيز حمايتها وضمان حقوق الأطفال بما يعكس التزامها الراسخ بدعم الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع.
وأضافت الوزير الحويلة في تصريح صحفي
بمناسبة احتفال المجلس الأعلى باليوم العالمي للطفل بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية تحت شعار (مؤتمن) في مجمع الأفنيوز أنه سيتم قريبا افتتاح مراكز جديدة لإيواء النساء المعنفات في خطوة تعكس التزام الكويت بتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما أكدت حرصها على دعم جهود موظفي المجلس في تنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه مبينة أن المجلس يعمل بشكل مستمر على تطوير أدواته وسياساته لمواكبة طموحات المجتمع وتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها نواة للتنمية المجتمعية.
وأضافت "أن المجلس الأعلى هو الجهة المسؤولة عن تمكين المرأة وحمايتها من العنف فضلا عن دوره الأساسي في رعاية الطفولة في مختلف الجوانب.. وسنواصل تقديم الدعم اللازم له لتحقيق رسالته السامية".
ولفتت إلى أهمية الفعالية التي تهدف إلى تعزيز حب القراءة والأنشطة التفاعلية للأطفال مما يساعد على إبعادهم عن الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية ويدعم تمتعهم بطفولة طبيعية مليئة بالعلم والإبداع.
وأشادت بجهود جميع الجهات المشاركة في تنظيم الفعالية مبينة أن "العمل المشترك هو السبيل الأمثل لتحقيق رؤية الكويت في تعزيز حقوق المرأة والطفل وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة".(النهاية)
ع ي س / ط أ ب
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