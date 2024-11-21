واشنطن تدرج مصرف (غازبروم) على لوائحها ضمن حزمة عقوبات على قطاع الخدمات المالية بروسيا تشمل 118 فردا وكيانا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس إدراج مصرف (غازبروم) وهو مؤسسة مالية روسية كبرى على لوائحها ضمن حزمة عقوبات جديدة تشمل 118 فردا وكيانا بقطاع الخدمات المالية بروسيا.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها أصدرت كذلك تنبيها "يحذر من مخاطر الانضمام إلى نظام روسيا لنقل المراسلات المالية الذي أنشأه الكرملين ويستخدمه للتهرب من العقوبات".
وأكدت وزيرة
الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع للوزارة على "أكبر بنك روسي غير مصنف فضلا عن عشرات المؤسسات المالية والمسؤولين الآخرين في روسيا من شأنها أن تزيد من تقليص وإضعاف آلة الحرب الروسية".
وعبرت في تصريح تضمنه بيان الخزانة عن اعتقادها بأن هذا الإجراء الشامل "سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل وتجهيز جيشه".
ومن جانبه نوه المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان بأن المصرف المستهدف بالعقوبات الجديدة "أكبر بنك متبقٍ في روسيا لم يتم حظره سابقا من قبل الولايات المتحدة". (النهاية)
رس ر / م م ج
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