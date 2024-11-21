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واشنطن تدرج مصرف (غازبروم) على لوائحها ضمن حزمة عقوبات على قطاع الخدمات المالية بروسيا تشمل 118 فردا وكيانا

11/21/2024 3:25:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس إدراج مصرف (غازبروم) وهو مؤسسة مالية روسية كبرى على لوائحها ضمن حزمة عقوبات جديدة تشمل 118 فردا وكيانا بقطاع الخدمات المالية بروسيا.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها أصدرت كذلك تنبيها "يحذر من مخاطر الانضمام إلى نظام روسيا لنقل المراسلات المالية الذي أنشأه الكرملين ويستخدمه للتهرب من العقوبات".
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع للوزارة على "أكبر بنك روسي غير مصنف فضلا عن عشرات المؤسسات المالية والمسؤولين الآخرين في روسيا من شأنها أن تزيد من تقليص وإضعاف آلة الحرب الروسية".
وعبرت في تصريح تضمنه بيان الخزانة عن اعتقادها بأن هذا الإجراء الشامل "سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل وتجهيز جيشه".
ومن جانبه نوه المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان بأن المصرف المستهدف بالعقوبات الجديدة "أكبر بنك متبقٍ في روسيا لم يتم حظره سابقا من قبل الولايات المتحدة". (النهاية)

رس ر / م م ج




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