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الجزائر ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين في الاحتلال الاسرائيلي

11/21/2024 3:25:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 11 (كونا) -- رحبت الجزائر اليوم الخميس بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن "هذا الإجراء الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان الرئيس عبد المجيد تبون يمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة".
وأهابت الجزائر بحسب البيان بأعضاء المجموعة الدولية لاسيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية "اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها تكريسا لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. (النهاية)

م ر / ه س ص




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