الجزائر ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين في الاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 21 - 11 (كونا) -- رحبت الجزائر اليوم الخميس بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن "هذا الإجراء الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان الرئيس عبد المجيد تبون يمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة".
وأهابت الجزائر بحسب البيان بأعضاء المجموعة الدولية لاسيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية "اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها تكريسا لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. (النهاية)
م ر / ه س ص
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