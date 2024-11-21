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وزير المالية تؤكد الحاجة للعمل على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وأوزبكستان

11/21/2024 3:25:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- أكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الخميس الحاجة للعمل في المرحلة الحالية على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان الصديقة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الفصام نقلها بيان صحفي لوزارة المالية عقب اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال فترة من 19 إلى 21 من نوفمبر الحالي.
وأضافت الوزير الفصام أن تعزيز وتطوير العلاقات يأتي من خلال تهيئة البيئة المناسبة لمجتمع الأعمال في ظل الإمكانيات المتاحة لكلا الجانبين والفرص الواعدة في العديد من القطاعات التي تتوافق مع الرؤى التنموية للبلاد وإمكانية خلق شراكة بما يحقق المصلحة والمنفعة للجانبين.
وذكرت أن انعقاد اللجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي يأتي في مرحلة تشهد تناميا في العلاقات الكويتية الأوزبكية.
وأوضحت أن أهمية انعقاد اللجنة المشتركة يكمن في تبادل وجهات النظر والآراء حول التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات أهمها التجارية والصناعية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت الوزارة في البيان ذاته إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تيسير التجارة بين البلدين الصديقين خلال أعمال اللجنة بهدف تذليل العقبات التجارية والعمل على رفع معدل التبادل التجاري بين البلدين.
وافادت أنه تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة الذي يتضمن خطة عمل للمرحلة القادمة ومبادرات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وذكرت أن الوزير الفصام ترأست وفد دولة الكويت المشارك فيما ترأس الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدرتوف بمشاركة عدد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية في كلا البلدين. (النهاية) م ض / ط أ ب

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