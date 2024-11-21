وزير المالية تؤكد الحاجة للعمل على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وأوزبكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 11 (كونا) -- أكدت وزير
المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الخميس الحاجة للعمل في المرحلة الحالية على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان الصديقة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الفصام نقلها بيان صحفي لوزارة المالية عقب اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال فترة من 19 إلى 21 من نوفمبر الحالي.
وأضافت الوزير الفصام أن تعزيز وتطوير العلاقات يأتي من خلال تهيئة البيئة المناسبة لمجتمع الأعمال في ظل الإمكانيات المتاحة لكلا الجانبين والفرص الواعدة في العديد من القطاعات التي تتوافق مع الرؤى التنموية للبلاد وإمكانية خلق شراكة بما يحقق المصلحة والمنفعة للجانبين.
وذكرت أن انعقاد اللجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي يأتي في مرحلة تشهد تناميا في العلاقات الكويتية الأوزبكية.
وأوضحت أن أهمية انعقاد اللجنة المشتركة يكمن في تبادل وجهات النظر والآراء حول التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات أهمها التجارية والصناعية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت الوزارة في البيان ذاته إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تيسير التجارة بين البلدين الصديقين خلال أعمال اللجنة بهدف تذليل العقبات التجارية والعمل على رفع معدل التبادل التجاري بين البلدين.
وافادت أنه تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة الذي يتضمن خطة عمل للمرحلة القادمة ومبادرات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وذكرت أن الوزير الفصام ترأست وفد دولة الكويت المشارك فيما ترأس الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدرتوف بمشاركة عدد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية في كلا البلدين. (النهاية) م ض / ط أ ب
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