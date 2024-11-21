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(المرور): إغلاق كامل لدوار (الشيراتون) لمدة 24 ساعة

11/21/2024 3:25:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ‏ الكويت - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كامل لدوار الجهراء (دوار الشيراتون) لمدة 24 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة .
وذكرت (المرور) في بيان صحفي أن الإغلاق يأتي بسبب إجراء الصيانة اللازمة للدوار.(النهاية)

ع ج ر / ط أ ب




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