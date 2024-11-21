(المرور): إغلاق كامل لدوار (الشيراتون) لمدة 24 ساعة

(المرور): إغلاق كامل لدوار (الشيراتون) لمدة 24 ساعة
التاريخ
11/21/2024 3:25:12 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كامل لدوار الجهراء (دوار الشيراتون) لمدة 24 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة .
وذكرت (المرور) في بيان صحفي أن الإغلاق يأتي بسبب إجراء الصيانة اللازمة للدوار.(النهاية)
ع ج ر / ط أ ب
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