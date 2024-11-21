وزير المالية تبحث مع وزيري (الاقتصاد والمالية) والخارجية في اوزبكستان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 11 (كونا) -- بحثت وزير
المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام في اوزبكستان مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية جمشيد كوتشكاروف ووزير الخارجية بختيار سعيدوف كلا على حده تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الخميس إنه تم خلال اجتماع الوزير الفصام مع الوزير كوتشكاروف تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية وآثارها المالية على الدول.
وأضافت أنه تم تسليط الضوء في الاجتماع حول آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين في المرحلة القادمة من خلال العديد من المبادرات المالية والاستثمارية.
وذكرت أن الوزير الفصام بحثت أيضا مع الوزير سعيدوف حول الاستحقاقات في المرحلة القادمة وفيما يتعلق بالحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وأهمها التجارية والاقتصادية على وجه التحديد.
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسيرة العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تدعيمها بما يتوافق مع تطلعات وطموحات الجانبين.
وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تأتي على هامش ترأس الوزير الفصام الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة الأولى للجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال فترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر الحالي.(النهاية) م ض / ط أ ب
MENAFN21112024000071011013ID1108912698
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