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وزير المالية تبحث مع وزيري (الاقتصاد والمالية) والخارجية في اوزبكستان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

11/21/2024 3:25:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- بحثت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام في اوزبكستان مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية جمشيد كوتشكاروف ووزير الخارجية بختيار سعيدوف كلا على حده تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الخميس إنه تم خلال اجتماع الوزير الفصام مع الوزير كوتشكاروف تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية وآثارها المالية على الدول.
وأضافت أنه تم تسليط الضوء في الاجتماع حول آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين في المرحلة القادمة من خلال العديد من المبادرات المالية والاستثمارية.
وذكرت أن الوزير الفصام بحثت أيضا مع الوزير سعيدوف حول الاستحقاقات في المرحلة القادمة وفيما يتعلق بالحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وأهمها التجارية والاقتصادية على وجه التحديد.
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسيرة العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تدعيمها بما يتوافق مع تطلعات وطموحات الجانبين.
وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تأتي على هامش ترأس الوزير الفصام الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة الأولى للجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال فترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر الحالي.(النهاية) م ض / ط أ ب

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