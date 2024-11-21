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ليبيا تفوز برئاسة المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة

11/21/2024 3:25:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية اليوم الخميس فوز ليبيا برئاسة المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة لمدة عام خلال جلسة تصويت ضمن الدورة 120 للمجلس التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقالت الوزارة في بيان إن ليبيا حصلت على تصويت أغلب الأعضاء لرئاسة المجلس من بين أربعة ترشحات.
وأضافت أن المجلس الدولي للزيتون منح ليبيا شهادة الاعتماد للمختبرات الحسية والكيميائية لتصبح من ضمن الدول التي تمنح شهادة معتمدة لتصدير زيت الزيتون لكافة دول العالم.
ووافق المجلس في نفس الصدد على استضافة ليبيا لأعمال الدورة القادمة في العاصمة طرابلس. (النهاية)

ش ب م / م م ج




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