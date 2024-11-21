ليبيا تفوز برئاسة المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية اليوم الخميس فوز ليبيا برئاسة المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة لمدة عام خلال جلسة تصويت ضمن الدورة 120 للمجلس التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقالت الوزارة في بيان إن ليبيا حصلت على تصويت أغلب الأعضاء لرئاسة المجلس من بين أربعة ترشحات.
وأضافت أن المجلس الدولي للزيتون منح ليبيا شهادة الاعتماد للمختبرات الحسية والكيميائية لتصبح من ضمن الدول التي تمنح شهادة معتمدة لتصدير زيت الزيتون لكافة دول العالم.
ووافق المجلس في نفس الصدد على استضافة ليبيا لأعمال الدورة القادمة في العاصمة طرابلس. (النهاية)
ش ب م / م م ج
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