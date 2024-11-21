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100 ريال لـ((تفسير الحلم))

11/21/2024 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد عدد من مفسري الأحلام تعرفة قيمتها 100 ريال لتفسير الرؤية أو الحلم الواحد للراغب، على أن يكون ذلك من خلال التواصل معهم عبر الواتساب أو التليجرام، حيث يصار إلى تحويل المبلغ المطلوب، ومن ثم إرسال الرؤية والحصول على تفسيرها.
وأسهمت وسائل التواصل في الترويج لتفسير الرؤى والأحلام، حتى من قبل الأدعياء الذين قد يفسرون على هواهم دون علم ودراية، مستغلين لهفة البعض لتفسير الرموز والأحداث التي عبرتهم في المنام أو الحلم.
رحلة بحث
يروي بدر العلي تفاصيل خاصة لـ((الوطن)) تتعلق برؤيته حلم، وبحثه عن مفسرٍ للأحلام مستعينًا بقروبات الواتس، حيث أكد أنه تلقى مجموعة من الأرقام لعدد من المفسرين، وذلك عبر وسطاء يقومون بالرد بشكل مباشر، مطالبين بسداد المبلغ أولاً، وذلك إما عبر حوالة عبر البنك ومن ثم إرسال الرؤية بالتفاصيل والعمر والجنس والحالة الاجتماعية والوظيفية على أن ينتظر الرد بالتفسير خلال 24 ساعة، دون أي تعليق آخر، أو المناقشة مرة أخرى، إلا إذا أرسل المفسر أسئلة استفسارية يتم من خلالها التجاوب وبعد ذلك يتم تفسير الحلم.
وقال العلي ((اختلفت الأسعار من مفسر إلى آخر، ولكن من خلال التواصل والبحث، كان أغلبها في حدود الـ100 ريال التي بدا كأنها تعرفة لتفسير الحلم أو الرؤية)).
بناء الآمال
تؤكد نوره إسماعيل أن منصات التواصل الاجتماعي تعد من أهم الوسائل للترويج لمفسري الأحلام، وقالت ((نحرص كفتيات وبشكل كبير على تفسير الأحلام التي تراودنا، ونسعى إلى تدوين الحلم وكتابته، ومن ثم عرضه على أي من المفسرين، ونبني آمالنا وتوقعاتنا على هذا الحلم المبني على تفسير يحتمل الصواب والخطأ)).
وأضافت ((تبدو الحاجة جلية إلى التوعية في هذا الجانب، لعدم الركض خلف تفسير الأحلام واليقين التام بصحة تأويلها، وهو يقين قد يغير كثيرًا من سلوكنا كفتيات)).
تجارة الوهم
من جانبه، يؤكد المحامي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي لـ((الوطن)) أنه ((بالرغم من تقدم العلم، وثورة الذكاء الاصطناعي، وفناء الأعمار في التخصصات العلمية الدقيقة، نستغرب من انتشار المتاجرين في الوهم، ممن تطاولوا على طريق العلم والمعرفة ليلتفوا على النجاح من أقصر الطرق - ولو كان النجاح متوهمًا أو مزورًا - والأشد غرابة عندما يقوم السذج والبسطاء بتصديق هؤلاء فضلا عن التسويق لهم)).
وأضاف ((هناك من يمتهن تفسير المنامات، وتأويل الأحلام، ليخرج من كل أضغاث الأحلام بتأويل لا يتجاوز وعدًا بالرزق، أو تحذيرًا من حاسد، أو ترقبًا لغائب أو خاطب، ويتأكد البلاء عندما يؤول ذلك للفتنة بين الأزواج والأقارب، وادعاء السحر والعين بينهم بناء على الوهم في المنام، ثم الوهم في التأويل)).
اختراع الدواء
يضيف الشبرمي ((تأمل أن طريق الطب الذي أنشئت له الجامعات، وكرست له البحوث والدراسات والمختبرات والتخصصات، وبذل الأطباء فيه آلاف السنين المتعاقبة جيلًا بعد جيل في العمل والبحث ليخرجوا بنظريات علمية تدعمها آلاف التطبيقات العملية والنتائج المخبرية، ثم يأت شخص غير متخصص، ربما تعثر في المرحلة الابتدائية ليخترع دواء لكل داء من خلال تفحص وجه المريض، أو ربما من صورة يديه ترسل له عبر وسائل التواصل ليتحول غير المتخصص هذا إلى جهاز أشعة مقطعية، وجهاز تحليل في آن واحد، ويصدر النتيجة الطبية في الحال، ثم يتحول إلى صيدلي بارع ينسف كل نظريات الطب، وتخصصات الأطباء، ويتهم كل الدراسات والنظريات والأدوية والعلاجات!!)).
مدعو الغيبيات
شدد الشبرمي على أن هذا وذاك لا يقلون جرمًا عن مدّعي الغيبيات، وربط حركة الأفلاك والنجوم بالحوادث الأرضية غير أنهم ينطقون بالغيبيات دون رابط محسوس سوى بصرهم الذين يلبسونه لباس البصيرة، وتخميناتهم التي يرجحونها على النظريات العلمية الرصينة، وكلهم يتفقون بالمتاجرة بالوهم، ويجدون من يسوق لهم، ويصفهم بالمُلْهَمين)).
وختم ((تجارة الوهم لم يكن لها لتروج لولا أن سوق الوهم في الناس مشرع الأبواب والأكشاك، فقد وجد الطبيب المزور مريضًا متوهمًا فأسعد الله سعدًا بسعيدة، ووافق شنٌ طبقة، وعلى قدر أوهامكم تبتلون)).
ـ 100 ريال متوسط تكلفة تفسير الحلم أو الرؤية
ـ يتم تحويل المبلغ إلى حساب المفسر قبل إرسال الحلم
ـ بعد استلام المبلغ يرسل الحلم في رسالة عبر الواتساب أو التليجرام
ـ بعد 24 ساعة يتم إرسال التفسير للسائل دون سماح بالمناقشة أو الأخذ والرد
ـ وحده المفسر يمكنه أن يرسل استفسارات للسائل قبل تفسير حلمه

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