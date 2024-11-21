Friday, 22 November 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذكاء الاصطناعي لا يهدد وظائف السعوديين

11/21/2024 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يتخوف كثيرون من تهديد الذكاء الاصطناعي للوظائف، وفي إطار تسابق الشركات السعودية للابتكار، والخشية من تأثير تلك الابتكارات على الفرص الوظيفية، يؤكد زاك كاس، رئيس المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي في رودر فين، أن إحدى أكبر التحديات التي تواجهها السعودية فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي هي إدارة العنصر البشري في هذه التحولات والتغيرات السريعة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن قوة العمل في السعودية، المتعلمة والمرنة، مهيأة بشكل جيد للتكيف.
وشدد على أنه في الثقافة السعودية، يُنظر إلى العمل غالبًا على أنه انعكاس للهوية الشخصية، مما يجعل فكرة تحول الوظائف أمرًا مقلقًا.
وأوضح أن الاختبار الحقيقي للشركات السعودية مستقبلا سيكون في تعزيز ثقافة يُنظر فيها إلى القابلية للتكيف كقوة، وليس تهديدًا، مما يضمن أن الموظفين لا ينجون فقط من التغيير، بل يزدهرون فيه. معتبرا أن هذا أمر حاسم لتحقيق طموحات السعودية في تحقيق قوة عمل حديثة ومعززة بالذكاء الاصطناعي.
ويقدم الذكاء الاصطناعي فرصا كبيرة ومبشرة في السعودية، حيث سيسهم في تحقيق تغييرات تحولية بالغة الأهمية، ويطلق العنان لإمكانات بشرية هائلة، ويحقق اختراقات مهمة في مجالات عدة.
ويؤكد زاك كاس، وهو خبير في الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي سيحقق ليس فقط للشركات، وإنما كذلك للأفراد، مزيدا من الفرص لإنشاء وتحقيق القيمة لأنفسهم.
وفرة ووصول
فيما تهدف رؤية 2030 إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي وإتاحة الوصول للجميع، وفيما يتعلق بإمكانية الوفرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي أن تجعل الموارد والفرص أكثر سهولة في المملكة، خاصة في المناطق النائية، يؤكد زاك كاس أنه ((في السنوات الـ20 إلى الـ30 المقبلة، أتوقع أننا سنشهد ما يمكنني وصفه بـ((النهضة القادمة))، والتي تتميز بتوسّع هائل في الإمكانيات البشرية. القدرة على إنجاز المهام ستنمو بشكل هائل، من إنجاز مهام قليلة قبل قرن إلى إمكانية إنجاز عدد أكبر بألف مرة في المستقبل. هذا النمو السريع سيخلق قيمة جديدة كبيرة، حتى من فرق صغيرة، شركات، أو أفراد.
على سبيل المثال، يتوقع أننا سنشهد قريبًا إنشاء شركة تبلغ قيمتها مليار دولار بواسطة فرد واحد في السنوات الثلاث القادمة. ونتيجة لذلك، سيكون للأفراد مزيدًا من الفرص لإنشاء وتحقيق القيمة لأنفسهم.
إضافة إلى ذلك، ستحظى البلدان الصغيرة بمكانة اقتصادية أكثر إنصافًا، بغض النظر عن حجمها أو رأس مالها البشري المتاح، حيث يمكنها الاستفادة من رأس المال الفكري)).
ويضيف ((مع وعود الذكاء الاصطناعي بخفض التكاليف، أرى أن هدف رؤية 2030 لتحقيق الازدهار الشامل سيصبح أكثر قابلية للتحقيق، خاصة مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق التقدم العلمي وخفض التكاليف عبر الصناعات. اليوم، الذكاء البشري مورد مكلف، وإذا تمكن الذكاء الاصطناعي من جعله متاحًا للجميع، فقد يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف وزيادة الفرص)).
مستقبل إيجابي
مع التصورات المتخلفة للذكاء الاصطناعي، فإن لرؤية 2030 تطلعات عالية للتقدم التكنولوجي، ويعتقد زاك كاس، أن هذا الذكاء يمكن أن يلعب أدوارا مهمة في تحويل القطاعات الحيوية للمملكة، مثل الرعاية الصحية، الاستدامة البيئية، والبحث العلمي.
ويجزم ((يعد التقدم المستمر في الذكاء الاصطناعي بإحداث تغييرات تحولية. ومع تحسن كفاءة الذكاء الاصطناعي وانخفاض تكاليفه، فإنه يطلق العنان لإمكانات بشرية هائلة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق اختراقات مهمة في مجالات مثل الرعاية الصحية، التعليم، والبحث العلمي.
في الرعاية الصحية، سيسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين كيفية تقديم الرعاية الأساسية، اكتشاف الأدوية، وتعزيز العلوم الحياتية. في السعودية، حيث يوجد نقص في الأطباء، يمكن للذكاء الاصطناعي سد هذه الفجوة وإحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية.
فيما يخص الاستدامة، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيحقق اختراقات في علوم المواد والجسيمات، وخاصة في إنتاج الطاقة. أتوقع أن نحل مشكلة الطاقة من خلال الاندماج النووي في العقد المقبل، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون. قد يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحلية المياه، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة للسعودية، من خلال تحسين إنتاج المياه بتكلفة أقل. سيخفض الذكاء الاصطناعي أيضًا من تكاليف البناء، مما يساعد في تسريع تنفيذ المشروعات البنية التحتية الكبيرة.
علاوة على ذلك، يحمل الذكاء الاصطناعي إمكانيات كبيرة في التعليم، وخاصة في تعلم اللغات. أتوقع زيادة كبيرة في خدمات التعليم الخصوصي المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مما سيجعل التعليم الجيد أكثر سهولة.
معايير أخلاقية
في وقت يتخوف فيه كثيرون من انحرافات قد تطال الذكاء الاصطناعي، فإن المملكة ومن خلال سعيها للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تطرح منهجية للحفاظ على معايير أخلاقية للذكاء الاصطناعي تتماشى مع أهداف رؤية 2030، وتحمي القيم السعودية ورفاهية المواطنين.
وهنا يوضح زاك كاس((كي تتوافق سياسات الذكاء الاصطناعي مع قيم السعودية وأهداف رؤية 2030، يجب معالجة 3 مبادئ رئيسية: التوافق، والوضوح، والمساءلة.
أولاً، يجب أن تتوافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية. من الضروري تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعكس وتعزز القيم الاجتماعية.
ثانيًا، يجب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي واضحة وقابلة للتفسير، حيث نحتاج إلى الشفافية لفهم كيفية اتخاذ قرارات هذه الأنظمة، خاصة فيما يتعلق بالتحيزات. ورغم أن الذكاء الاصطناعي يحتوي على بعض التحيزات المتأصلة، إلا أنه من المهم فهم هذه التحيزات لتفسير قرارات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح.
وأخيرًا، سيكون تنفيذ القوانين أمرًا أساسيًا. يجب على الحكومات وضع قوانين صارمة لمعاقبة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل ضار. على الرغم من الإمكانيات الإيجابية الهائلة للذكاء الاصطناعي، يجب أن يواجه المفسدون عواقب استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل ضار.
وبشكل مهم، ستحتاج الأطر التنظيمية إلى مساعدة الناس في التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي.
على غرار الثورات الصناعية السابقة، قد يتسبب الذكاء الاصطناعي في إحداث تغييرات في وسائل العيش، لذا يجب أن تكون هناك سياسات لدعم الأفراد خلال هذه التحولات)).
خارج نطاق العمل
تشجع رؤية 2030 لمجتمع مزدهر وحيوي، ويؤكد زاك كاس، أن للذكاء الاصطناعي دورًا في تمكين السعوديين من التركيز أكثر على الإشباع الشخصي والرفاهية، خصوصًا في ظل تقليل الاعتماد على العمل، حيث يقول ((يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تغيير حياتنا وعملنا بشكل جذري. فهو يمكن أن يزيد من الإمكانيات البشرية إلى حد تمكّن الفرد من إنجاز أكثر بكثير مما كان ممكنًا في السابق، مما سيوفر مزيدًا من الفرص للناس لاختيار كيفية قضاء وقتهم والتركيز على الإشباع الشخصي والرفاهية)).
وأضاف ((على الرغم من أن صعود الذكاء الاصطناعي سيأتي بتبعات إيجابية وسلبية، إلا أن القدرة على تنفيذ المهام بكفاءة أكبر قد تعني أن الأفراد قد يقضون وقتًا أقل في العمل، مما يمنحهم مزيدًا من الحرية لاستكشاف جوانب أخرى من الحياة. يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى فتح فصل جديد في تاريخ البشرية، حيث يمكن للناس أن يقضوا وقتًا أكبر في التطوير الشخصي، والعلاقات، أو الأنشطة الإبداعية. ومع ذلك، قد تواجه المجتمعات تحديات أثناء التكيف مع هذا النموذج الجديد)).
تأثير اقتصادي
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز فرص رواد الأعمال السعوديين في تحقيق النجاح مع انتقال المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وهناك قطاعات في السعودية من المرجح أن تستفيد أكثر من هذا التحول، وهو وما يبينه زاك كاس بقوله ((سيمكّن الذكاء الاصطناعي رواد الأعمال من خلال خفض الحواجز أمام بدء الأعمال التجارية. فهو يسمح للأفراد بتولي العديد من المهام – مثل المحاسبة، والإدارة، والبحث – بكفاءة أعلى، مما يقلل الحاجة إلى فرق عمل كبيرة. وهذا يقلل من تكاليف إدارة الأعمال ويفتح المجال أمام مزيد من الأشخاص لبدء شركاتهم الخاصة)).
وحول ما إن كان الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف جديدة أو يؤدي إلى فقدان وظائف قائمة، يقول ((هذا موضوع معقد. تاريخيًا، أدت الثورات الصناعية إلى استبدال بعض الوظائف، لكن مع مرور الوقت ظهرت وظائف جديدة، غالبًا بظروف وأجور أفضل. سيتبع الذكاء الاصطناعي نمطًا مشابهًا – فبينما قد يقلل من بعض الوظائف، سيخلق فرصًا جديدة لا يمكننا التنبؤ بها بشكل كامل الآن. التحدي الأساسي في هذه الثورة سيكون التأثير العاطفي والاجتماعي لهذا التغيير السريع. وعلى الرغم من أن هناك احتمالًا لوجود وظائف أكثر وظروف عمل أفضل، إلا أن هناك احتمالًا لحدوث اضطرابات على المدى القصير. سيكون من الضروري إدارة هذا الانتقال لضمان قدرة الناس على التكيف والنجاح في اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي)).
وأكمل ((بينما تتسابق الشركات السعودية للابتكار، يحمل دمج الذكاء الاصطناعي (AI) إمكانيات هائلة لإعادة تشكيل بيئة العمل. يعد الذكاء الاصطناعي برفع الإنتاجية وتحويل كيفية مساهمة الموظفين في منظماتهم. ومع أن الفوائد واضحة، فإن إحدى أكبر التحديات التي تواجهها السعودية ستكون إدارة العنصر البشري في هذه التحولات)).
وتابع ((إن التكيف مع التغيرات السريعة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لا يتطلب فقط اختيار الأدوات أو التطبيقات المناسبة، بل يتطلب خلق بيئة وثقافة تتقبل التغيير. في عملي كمستشار لإدارة التغيير، نركز ليس على التكنولوجيا نفسها، بل على تحضير المنظمات للاضطرابات الحتمية التي تأتي مع تبني الذكاء الاصطناعي. إن قوة العمل في السعودية، المتعلمة والمرنة، مهيأة بشكل جيد للتكيف، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التغلب على الرابط العميق بين الهوية الشخصية والأدوار الوظيفية)).
وواصل ((في الثقافة السعودية، يُنظر إلى العمل غالبًا على أنه انعكاس للهوية الشخصية، مما يجعل فكرة تحول الوظائف أمرًا مقلقًا. التحدي هنا ليس تقنيًا، بل نفسيًا. بالنسبة لكثيرين، قد يُشعرهم احتمال تطور أدوارهم أو تحسينها بواسطة الذكاء الاصطناعي كفقدان للذات. الاختبار الحقيقي للشركات السعودية سيكون في تعزيز ثقافة يُنظر فيها إلى القابلية للتكيف كقوة، وليس تهديدًا، مما يضمن أن الموظفين لا ينجون فقط من التغيير، بل يزدهرون فيه. سيكون هذا تحولًا هائلًا، ولكنه أمر حاسم لتحقيق طموحات السعودية في تحقيق قوة عمل حديثة ومعززة بالذكاء الاصطناعي)).
بيئة عمل
في تعليق عن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في خلق بيئة عمل حديثة وديناميكية في المملكة؟ وكيف يمكن أن يساعد السعوديين على التركيز على حل المشكلات الإبداعية والأعمال الإستراتيجية، يشير زاك كاس إلى أنه ((مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وانتشاره في كل قطاع، سيستلزم مستقبل العمل في السعودية تغييرًا في كيفية تطوير الأفراد والشركات مهاراتهم. في حين يركز كثيرون على الجوانب التقنية للذكاء الاصطناعي ـ مثل إتقان الأدوات الجديدة أو تعلم كيفية بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ـ فإن ما سيُميز العاملين الناجحين حقًا ستكون صفاتهم الإنسانية.
خذ الصحافة كمثال: في بداية مسيرة الصحفي، كان التركيز على كتابة الملاحظات بسرعة وبدقة. اليوم، تقوم أدوات النسخ التلقائي وتسجيل الملاحظات بإتمام هذه المهمة. المهارة المطلوبة الآن ليست مجرد القدرة التقنية على التقاط المعلومات، بل القدرة على الثقة وتقييم المصادر، وطرح الأسئلة العميقة، وفهم الفروق الدقيقة.
في المستقبل، ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام الروتينية، ستتضاءل قيمة المهارات الصعبة مثل الكتابة أو إدخال البيانات، بينما ستصبح الصفات مثل التعاطف والحكمة والتواضع والفضول أكثر أهمية.
في عصر يمكن فيه للآلات أن تتفوق علينا في المهام التقنية، ستكون صفاتنا الإنسانية ـ تلك التي تحددنا كأفراد ـ هي الفروق الأساسية. لا ينبغي النظر إلى صعود الذكاء الاصطناعي كتهديد للوظائف، بل كفرصة لتطوير وتعزيز الصفات الإنسانية الفريدة التي لا يمكن للآلات تقليدها. من خلال التركيز على صفات مثل الشجاعة واللطف والذكاء العاطفي، يمكن للعاملين في السعودية التكيف مع المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي بثقة)).
تطور الذكاء الاصطناعي
مع كثير من القلق فيما يتعلق بالمستقبل، يمكن تصور عالم يتطور فيه الذكاء الاصطناعي من أداة بسيطة إلى كائن يتعلم ويُحسن ذاته.
في الوقت الراهن، يشبه الذكاء الاصطناعي المولود الجديد، فهو يستكشف ويتعلم ويرتكب الأخطاء على طول الطريق، ومع تطوره، سيكون الذكاء الاصطناعي قادرًا بشكل متزايد على تعليم نفسه وتصميم أنظمة جديدة. آلة تتعلم من التجربة، مثل المراهق أو الطالب الجامعي الذي ينعزل في غرفة مليئة بالآلاف من الكتب ليتعلم، ستصبح في النهاية قادرة على أداء المهام الفكرية التي كانت تخص البشر فقط.
ويعلق زاك كاس ((المستقبل هو عالم يصبح فيه الذكاء الاصطناعي ليس فقط داعمًا للجهود البشرية، بل يتطور ليؤدي المهام المعرفية المعقدة بشكل مستقل. وهذا يفتح إمكانيات مثيرة للذكاء الاصطناعي لتصميم حلول، وتحسين عملياته، واستمرار التعلم بطرق كانت سابقًا من اختصاص العقل البشري. نحن نسير نحو عالم حيث ستدفع قدرات التعلم لدى الذكاء الاصطناعي الابتكارات الجديدة، ليس فقط من خلال مساعدة البشر، ولكن أيضًا من خلال القيادة في تشكيل مستقبل العمل)).
ويتابع ((في هذا المشهد المتغير بسرعة، يجب على الشركات في السعودية أن تتكيف مع الذكاء الاصطناعي، وأن تحتضن الدور الجديد الذي سيلعبه في تحويل الصناعات وأماكن العمل والمجتمع ذاته.
التحدي المقبل ليس تكنولوجيًا فحسب، بل هو ثقافي ونفسي وإنساني. من خلال التركيز على القابلية للتكيف وصقل الصفات البشرية، سيكون العمال السعوديون في وضع جيد للتعامل مع المتطلبات المتطورة لمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي)).
وعود يقدمها الذكاء الاصطناعي للسعوديين
ـ يقدم أدوارا مهمة في تحويل القطاعات الحيوية للمملكة، مثل الرعاية الصحية، الاستدامة البيئية، والبحث العلمي.
ـ يخفض تكاليف التغيرات ويطلق العنان لإمكانات بشرية هائلة.
ـ يخفض من تكاليف البناء ويساعد في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبيرة.
ـ سيجعل التعليم الجيد أكثر سهولة.
ـ يمكن السعوديين من التركيز أكثر على الإشباع الشخصي والرفاهية.
ـ يعزز فرص رواد الأعمال السعوديين في تحقيق النجاح مع انتقال المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
ـ يسمح للأفراد بتولي عدد من المهام – مثل المحاسبة، والإدارة، والبحث – بكفاءة أعلى.
ـ يقلل من تكاليف إدارة الأعمال ويفتح المجال أمام مزيد من الأشخاص لبدء شركاتهم الخاصة.
المطلوب حتى تتوافق سياسات الذكاء الاصطناعي مع قيم السعودية
ـ توافق نماذجه مع القيم الإنسانية، بحيث تصمم أنظمته لتعكس وتعزز القيم الاجتماعية.
ـ أن تكون أنظمته واضحة وقابلة للتفسير.
ـ أن توضع قوانين صارمة لمعاقبة استخدامه بشكل ضار.
ـ تعاون الناس في التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيحدثها.

MENAFN21112024000089011017ID1108912438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث