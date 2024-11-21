Friday, 22 November 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تصريحات نارية تُشعل ودية حواري وتجذب الجمهور

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ألهبت تصريحات نارية متبادلة بين معسكري فريقين للحواري أجواء مواجهتهما الودية، التي جرت الجمعة الماضي، واستقطبت جمهورا فاق جماهير 5 مباريات (كل على حدة) بدوري روشن.
ولم تستقطب المباراة التي جمعت فريقي محافظتي أبوعريش وأحد المسارحة في منطقة جازان جماهير المحافظتين فقط، بل قطعت بعض الجماهير المحبة كرة القدم مسافة تقدر بنحو 1000 كل (ذهابا وإيابا) من نجران إلى جازان، و400 كيلو من عسير إلى جازان، لحضورها الذي اشتمل كذلك على جماهير أتت من مختلف بقاع المنطقة الجنوبية.
إثارة واستفزاز
أسهمت التصريحات النارية التي شهدها معسكرا الفريقين قبل المباراة، والتي تراوحت ما بين الإثارة والتحدي تارة، والاستفزاز تارة أخرى، في الترويج للمباراة التي أعادت أجواؤها الشغف الكروي الرياضي للزمن الجميل الذي تتمتع به منطقة جازان.
وقاد تلك التصريحات مدرب أحد المسارحة أبوعكمة، ومدرب أبوعريش وهيب مكين، وذاع صيتها في أرجاء المملكة، وتصدرت المشهد الرياضي في وسائل التواصل الاجتماعي.
استعادة الذكريات
أعادت التصريحات التي أشعلت أجواء اللقاء الودي ذكريات التحدي، وتلك النوعية من التصاريح الرنانة التي غالبا ما كانت تشهدها مباريات الديربي والكلاسيكو في الدوري السعودي الممتاز عبر مختلف مسمياته، والتي تميز بها 3 رؤساء سابقين لأندية المحترفين، وهم: رمز النصر الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود، ورمز الهلال الراحل الأمير بندر بن محمد، رحمهما الله، ورمز الاتحاد منصور البلوي.
ووصل عدد حضور المباراة إلى نحو 5 آلاف مشجع، متفوقا بذلك على الحضور الجماهيري لمباراة الوحدة وضمك في الجولة العاشرة (518 مشجعا فقط)، ومباراة الخلود والشباب التي حضرها 1110 مشجعين، ومباراة التعاون والخلود التي بلغ حضورها 2745 مشجعا، ومباراة القادسية والفيحاء التي حضرها 4045 مشجعا، ومباراة العروبة والاتحاد التي شهدها 4688 مشجعا حسب إحصاءات الحضور الجماهيري للجولة، التي أكدت أن منطقة جازان تتنفس وتعشق كرة القدم.
مشهد مهيب
تحول ملعب أحد المسارحة الذي استضاف المباراة إلى كرنفال رياضي مهيب، انتهى بانتصار أصدقاء مدرب أبوعريش بركلات الترجيح، بعدما غلب الصمت على أنصار المعسكر العريشي الذين اكتفوا بأن الرد سيكون داخل الملعب، وهو سلاح الانتصار الكبير الذي تحقق، بينما انقلبت التصريحات الاستفزازية التي قادها أصدقاء أبوعكمة عليه وعلى فريقه، الذي لعب تحت ضغط نفسي أثر عليه داخل الملعب.
فرحة هستيرية
تحول ملعب المباراة إلى أجواء فرح لأبناء محافظة أبو عريش، إذ ما انتهت حتى شهد الجميع فرحة هستيرية للمدرب وهيب مكين، الذي طاف الملعب رقصا، بينما كرر المدرب الآخر تصريحاته بأنه تعرض لصدمة كبيرة، وأنه يُمني نفسه بمباراة أخرى، للثأر على أرض أبوعريش، وهو ما رفضه الرياضيون، وأكدوا أن كرة القدم تلعب داخل الملعب وليس خارجه.
قصة المباراة
أكد مدرب أصدقاء أبوعريش، وهيب مكين، لـ((الوطن)) أن قصة المباراة كانت فكرة المعلق الرياضي لرياضة الهواة أحمد دهل، ومدرب أصدقاء أحد المسارحة أبوعكمة، وإداري الفريق المشيخي، حيث اقترحوا إقامة مباراة ودية مع منتخب أصدقاء أبوعريش، كان الهدف منها هو جذب الجمهور والناس والبسطاء لحضور المباراة، وإعادة التوهج الرياضي مع توقف الأنشطة الرياضية لمشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم.
وأشار إلى أن المباراة كانت إيجابية، ونجحت بشكل كبير في جذب الجمهور الذي غطى جنبات الملعب بأكمله، واعتلى بعضهم أسطح المنازل المجاورة للملعب، لمشاهدتها.
وأكد مكين أنه بالعزيمة والإصرار استطاع رجال أبو عريش كسب المواجهة، وإثبات علو كعبهم.
رد الدين
أكد قائد رابطة جماهير أبوعريش، محمود جوقي، أنه ومساعده محمد حداد أعدا العدة لهذه المباراة، وجهزا الفريق من خلال رفع معنوياته بعيدا عن استخدام أسلوب الاستفزاز والتصريحات التي لا تؤتى أكلها في الوقت الراهن، لما يتميز به الرياضيون من احترافية.
وأشار إلى أنهم رفعوا شعار أن الانتصار يكون داخل الملعب وليس خارجه، وهو ما تحقق أخيرا، وأنه يرحبون بأي تحدٍ قادم، لإثبات أن مواهب أبوعريش دائما هي المتفوقة داخل الملعب، وليس بالتصريحات النارية.
ونصح جوقي مدرب أحد المسارحة بعدم الدخول في تحدٍ آخر نتيجته هي خسارته مجددا.
مباراة حواري ودية تُشعل وسائل التواصل
5 آلاف مشجع وأكثر حضروا المباراة
الجمهور فاق حضور 5 مباريات بدوري روشن
1000 كلم تكبدتها بعض الجماهير في الذهاب والإياب لمشاهدة المباراة

MENAFN21112024000089011017ID1108912437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث