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بل أنتم مسحورون

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)من منة الأب، و((حَنّة)) الأم، وشقاق الأشقاء، وشقاء الشقيقات، وضيق المنزل ((الفسيح))، وفقر الأغنياء، وهمز ((العمام))، ولمز ((الخوال))، حزم أمتعته ورافق الصحبة في سياحة خارجية، وبعد صولة وجولة، فاجأ أصحابه بإعلان زواجه، وعدم رغبته بالعودة مطلقا.
(2)
لم يعجبه سؤالي، أطفأ سيجارته، وقال بعين ترتجف: أزورهم على ((مضض)) في العشر الأواخر من رمضان، وأشارك عائلتي- أو هكذا أظن- العيد، وأعود بسرعة وكأني سجين أُطلق سراحه.. تنهد ثم قال: هل تعرف الشائعة عني هناك؟ قلت: مسحور! فانفجر ضاحكاً وهو يهز رأسه موافقاً.
(3)
تميل النفس إلى الحب، وتسكن إلى الرفق، وتفر إلى الاحترام، بمجرد أن تجد الفرصة، تهرب من التوبيخ، وتفر من الانتقاص، وتلوذ من الظلم، وتدبر عن التهميش، إياكم أن تظنوا أن فرداً في المنزل/ المنظومة/ الفريق لن يجد حلاً للتخلص من انتقاصكم، وازدرائكم، وتطاولكم، فقط لأنكم أهل، ولديكم مال!
(4)
الثقافة العربية تحبذ ((القسوة))، العرب قساة، والمجتمع السعودي جزء من هذه الثقافة، متأثر بالصحراء وقسوتها، فهم يحرضون على الصلابة، في التربية، والزواج، والتعليم.
(5)
ليس مسحوراً حين لا يرغب بالعودة، ولا يود رؤية أحد من أهله، فقط لأنه وجد ((اللطف))، والحب، والاحترام، والدفء، والاهتمام. تهمة ((السحر)) المعلبة هي شماعة تعلق عليها الأسر ((الراديكالية)) المتعالية على أفرادها، فشلها في ((الاحتواء)) والتربية!
(6)
قالت دراسة شملت 9 دول، أجراها فريق من جامعة ((كونيتيكت))، وشاركهم باحثون من ((جامعة ديوك))، إن 25 % من المجتمعات حول العالم تلجأ إلى ((القسوة)) كأسلوب أمثل نابع من ثقافة المجتمع.
(7)
((لستُ مسحوراً... هم المسحورون))، هكذا قال وابتسامته تختفي خلف غضب، وارتباك! ثم نهض وأضاف، ((الجميع يهرب، الخادمة، والعامل، والفتيات، نحن قساة!)).. ثم ذهب.

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