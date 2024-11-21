Friday, 22 November 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التغيرات المناخية والإعلام العربي

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ((أزمة المناخ على الأبواب والدول النامية تحتاج إلى الدَّعم لتكون قادرة على الصمود... ويجب أن يشكِّل هذا النصّ (البيان الختاميّ) بدايةَ حقبةٍ طموحة تَضع فيها الدولُ تعهّداتها على الطاولة)). هذا بالضبط ما صرّحت به كايسي فلين Cassie Flynn المديرة العالَميّة للتغيُّر المناخيّ لدى برنامج الأُمم المتّحدة الإنمائيّ بعد تجاوُز أشغال مؤتمر الأُمم المتّحدة لتغيُّر المناخ (COP 28)، الذي انعقدَ في الإمارات العربيّة المتّحدة، في الوقت المحدَّد لاختتامها (الثلاثاء 12 ديسمبر 2023) مثلما حصلَ في مؤتمراتٍ سابقة للأطراف.
لم يكُن بالخبر السّار آنذاك للمُفاوِضين وللوفود الصغيرة التي لا تَملك دائماً الوسائل اللّازمة لتمديد فترة إقامتها. لكنّ مندوبةً من جُزر مارشال Marshall Islands قالت إنّهم ((باقون حتّى النهاية)) (((مؤتمر المناخ يتجاوز الموعد المحدَّد لاختتامه))، فرانس 24، شوهد في: 13/12/2023، في: ، وكذلك كان لأنّ الحاجة إلى التحوُّل نحو الطّاقة النظيفة والرَّفع من القدرة على التكيُّف مع تأثيرات المناخ أصبحت ضرورةً ملحّة. فالمناخ، في الوقت الحالي، يمرّ بتغيّراتٍ مُعقّدة ومُخيفة، على المستويَيْن المحلّي والدولي، من حيث الآثار الواقعة والمتوقَّعة، فاتحةً الطريق أمام انشغالٍ متجدّد: إلى أين نَسير؟
لن يخلو أيّ جوابٍ حتماً من الإشارةِ إلى أَثَرِ النشاط الإنساني على النُّظم البيئيّة، سواء من خلال تطويع عناصر الطبيعة واستخدامها والانتفاع منها إلى أقصى الحدود المُمكنة، أم من خلال إلحاق الضرر بمظاهر الطبيعة ومواردها من جهة أخرى ممّا ينطوي، بحدّ ذاته، على سلسلة من التهديدات التي لم تتبيّنها المُجتمعات البشريّة وتَكشف جسامتَها إلّا منذ عقود. وعلى الرّغم من أنَّ المُجتمع الدّولي راكَمَ مجموعةً من المُكتسبات التي تُجسِّد في مُجملها الرّغبة في منْع النتائج السلبيّة لهذه التهديدات، والالتزام بضمان تمتُّع الأشخاص المُتضرّرين منها، ولاسيّما مَن يعيش أوضاعاً هشّة، بإمكانيّة الوصول إلى التعويضات ووسائل التكيُّف الفعّالة لعَيش حياةٍ كريمة، أَظهرت المُمارَسة الدوليّة أنَّ الجهود المبذولة، على أهمّيتها، تظلّ دون النتائج المطلوبة، بفعل استمراريّة التأثُّر بعَلاقات القوّة والنفوذ وما يتولَّد عنها من غموضٍ واختلافٍ وتناقُض. ولعلّ المُتابِع لهذه المحدوديّة، يُدرِك الدَّور الذي يُمكن أن تلعبه وسائل الإعلام الجادّة في إبراز المسؤوليّات الفرديّة والجماعيّة من جهة الاضْطلاع بها أو التقصير فيها، علاوة على التنبيه إلى عواقب التغيُّرات المناخيّة التي يكون أثرها أكثر حِدَّةً على شرائح السكّان التي تواجِه أوضاعاً صعبة أصلاً، على الرّغم من تأثير هذه الانعكاسات على الأفراد والمُجتمعات في شتّى أنحاء العالَم، ولاسيّما أنّ الثورة الاتّصاليّة في سياق العولمة سهَّلت انتشارَ الوعي البيئي النقدي وتغلغله في الثقافات المحليّة وفي نسيج المُجتمع المدني، كما أنّ الأزمات الماليّة والاقتصاديّة وتناقص كمّيّة الموارد الطبيعيّة واتّساع الفوارق الاجتماعيّة من منظورٍ اقتصادي وبيئي غذّى جميعُها انتشارَ تلك الثقافة وتجذيرَها في المُجتمع.
أوّلاً: تزايُد مخاطر التغيُّرات المناخيّة ومؤتمر المناخ الـ 28 في دبي
((إلى أولئك الذين عارضوا الإشارة الواضحة إلى التخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري في مسودّة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أريد أن أقول إنّ التخلّص التدريجي منه هو أمر لا مفرّ منه سواء شاؤوا ذلك أم لا. دعونا نأمل ألّا يحدث ذلك بعد فوات الأوان)). هكذا، وخلال اختتام مؤتمر المناخ الـ 28 في دبي، يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، علَّق الأمينُ العامّ للأُمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش على اعتماد الوثيقة الختاميّة، التي وافقت بموجبها الدولُ المُشارِكة في مؤتمر الأُمم المتّحدة السنوي للمناخ في دبي، على خارطة طريقٍ ((للتحوّل بعيداً عن الوقود الأحفوري))، وهي المرّة الأولى من نوعها في مؤتمرٍ للأُمم المتّحدة للمناخ. في حديث مع أخبار الأُمم المتّحدة، قال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجيّة السياسيّة العالَميّة لدى شبكة العمل المناخي الدوليّة، إنّه كان يتوقَّع نصّاً أوّليّاً ((أقوى بكثير، ولكنّ عبارة ‹التخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري› قد اختفت تماماً الآن ... ونحن كمجتمعٍ مدني نرفض النصّ)). وعلى الرّغم ممّا تمّ التوصُّل إليه، أو حتّى ما لم يتمّ تبنّيه في الاتّفاق النهائي للمؤتمر، فإنّ العمل المناخي الهادف سيبقى أكثر إلحاحاً من أيّ وقتٍ مضى. فما الذي تمَّ إقراره استجابةً لهذه الدعوات والمَخاوف؟
لا بدّ من الإشارة أوّلاً إلى أنّه خلال رئاسة مؤتمر الأطراف، دخل المؤتمرُ التاريخَ منذ يومه الأوّل، لحظة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، حيث تعّهدت الدول بتقديم أكثر من 700 مليون دولار لصندوق التمويل الجديد، وهي مساهمات سيكون لها أثرٌ كبير على حياة المُجتمعات الفقيرة والمتضرّرة من الكوارث المناخيّة. بالنسبة إلى منظّمة السلام الأخضر العالميّة (غرينبيس Greenpeace)، كان مؤتمر الأطراف الحالي الأضخم على الإطلاق، إذ تمّ تسجيل حضور أكثر من مئة ألف شخص على امتداد أسبوعَيْن من مُفاوضات المناخ. وبصرف النّظر عن الآمال بانتهائها بشكلٍ مبكّر، جرى تمديد المفاوضات النهائيّة هذا العام أيضاً حتّى وقتٍ متأخّر من اللّيل، لينتهي الحدث بعد يومٍ واحد من الموعد المُقرَّر كما سبق الذكر. ((الاندفاع نحو خطّ النهاية اختُتم باعترافٍ نهائي بالحاجة إلى الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري. لكنّ المُجتمعات التي تقف في الخطوط الأماميّة المُواجِهة لأزمة المناخ تحتاج إلى أكثر من ذلك)) (((اختتام مؤتمر الأطراف COP28 بعد أسبوعَين حافلين بالأحداث))، غرينبيس). يبدو جليّاً أنّ كلّ الفاعلين الدوليّين والمحليّين معنيّون بتعزيز اليقظة والقدرة على المُقاوَمة، وبخاصّة جمعيّات المُجتمع المدني والمقاولات الكبرى والمؤسّسات الإعلاميّة، من ضمن عمليّة تعبئة شاملة، من أجل إدماج المخاطر المناخيّة في عمليّتَيْ تصوُّر الاستراتيجيّات القطاعيّة والتخطيط على المديَيْن المتوسّط والبعيد من جهة أولى، ومن أجل إعادة النَّظر من منظورٍ دينامي في توجُّهات السياسات القطاعيّة بحسب تطوُّر أنواع هشاشة المجالات، من جهةٍ ثانية.
ثانياً: دَور الإعلام العربيّ في الارتقاء بالتعاطي مع تغيُّر المناخ
تُعَدّ مسألة دَور الإعلام في إثارة الوعي بتغيُّر المناخ معقّدة، وتحتاج إلى دراساتٍ معمَّقة لرصْدِ أنماط وسائل الإعلام الأكثر تأثيراً على المواطنين، وذلك طبقاً للفئات العمريّة والأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة. عمليّاً، يبدو أنّ تغطيتها إعلاميّاً، مُقارَنةً بقضايا أخرى، لا تزال موسميّة تتصاعَد وتيرتُها بالتزامن مع الكوارث والأزمات المحليّة والإقليميّة والدوليّة ذات الصلة، ويَغلب عليها طابع التناوُل العلمي التقليدي، من دون طرْحٍ دقيق وموضوعي للأبعاد الاجتماعيّة - الاقتصاديّة لتغيُّر المناخ وتأثيراته المباشرة على جودة الحياة، وهو ما يعني بقاء شريحة واسعة من الفئات المَعنيّة بعيدة عن القضيّة وتداعياتها.
غربيّاً، لم تتوقّف مؤسّساتُ ووسائلُ الإعلام، عموماً، عن تسليط الضوء على هذه التأثيرات البليغة المُهمّة بالنسبة إلى الناس جميعاً، ويُمكن رصْدُها ومُلاحظتُها في الكثير من الأفلام السينمائيّة والوثائقيّة والبرامج التلفزيونيّة ونشرات الأخبار، والمقالات والأبحاث، لأنَّ الإعلام أصبح يُدرِك بعد مسارٍ طويلٍ من التعبئة والنضال حَجْمَ تداعيات التغيُّر المناخي ونتائجه المدمّرة، بسبب اكتساب القدرة على الانفتاح على مصادر المعلومات والوصول إليها، والتعاوُن مع مراكز البحوث الخاصّة بهذا الشأن، فضلاً عن مُراعاتها للقيَم الإخباريّة في تحديد أولويّات نشْر الأخبار والموضوعات، وتخصيصها لميزانيّاتٍ ماليّة مهمّة للاستقصاء والبحث. أمّا عربيّاً، فيبدو أنّ العديد من مؤسّسات الإعلام لا تزال تعاني من قيود التبعيّة للحكومات والأحزاب الحاكمة، والجهات التي تموِّلها وتدعمها ماديّاً؛ فهي لا تُعطي أهميّة لهذا الموضوع، وإذا حدثَ واهتمَّت به، يكون هذا الاهتمام بطريقة محدودة جدّاً كأن يظهر في شريط الأخبار أو في نهاية النشرة (حسني رفعت حسني، ((قضيّة التغيُّر المناخي في الإعلام العربي))، الجزيرة).
ولأجل تعزيز هذا الاهتمام، أَستحضرُ، من باب الاستئناس ببعض المُمارسات التي من شأنها تطوير عمل رجال الإعلام ونسائه، المُقترحات التي عَرَضَها أحدُ الصحافيّين البيئيّين الأكثر شهرةً وخبرةً في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وأقصد أندرو ريفكين Andrew Rivkin المُدير المؤسِّس لمُبادرة الاتّصال والاستدامة الجديدة في معهد الأرض في جامعة كولومبيا، في حوارٍ له مع فريق أخبار الأُمم المتّحدة، بخصوص بعض الطرق أو بالأحرى القواعد التي يُمكن لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها أن تدعم من خلالها العمل المناخي وتُحارِب المعلومات المُضلِّلة.
تحفيز صنّاع القرار
في كتيّب للصحافيّين، تَذكر منظّمة الأُمم المتّحدة للتربية والعِلم والثقافة (اليونسكو) أنّه خلافاً للاعتقاد السائد، فإنّ المناخ هو قضيّة مليئة بالمَخاوف غير المباشرة التي يُمكن أن تبيع الصحفَ وتَجذبَ جماهيرَ جديدةً عبر الإنترنت وفي المطبوعات وعلى الشاشات. لذلك، لا يحتاج الصحافيّون لاستخدام كلمة ((المناخ)) في عناوينهم لإخبار قصص جيّدة عن تغيُّر المناخ. يوضح ريفكين هذه الفكرة بقوله: ((أدير برنامجاً حيث أحاول، من بين أمور أخرى، إقناعَ الناس بالتوقُّف والتمعُّن في الكلمات التي يستخدمونها. عندما تستخدم كلمة ((الانهيار)) للحديث عن جبلٍ جليدي، هل تفكِّر في النطاق الزمني للقرون العديدة التي يفكّر فيها العُلماء، أم أنّك تفكِّر في الانهيار مثلما حدثَ عندما سقطت [الأبراج] في مركز التجارة العالمي؟ من المهمّ حقّاً أن نكون أكثر وضوحاً عندما نختار الكلمات وكيف يُمكن أن تنقلَ انطباعاً خاطئاً)) (((خمس طُرق يُمكن من خلالها لوسائل الإعلام والصحافيّين دعْم العمل المناخي والتصدّي للمعلومات المضلّلة))، أخبار الأُمم المتّحدة).
إلى جانب هذه القاعدة، تُجمِع أبحاثٌ عدّة على ضرورة ارتكاز الرسالة الإعلاميّة على قِيَم ومفاهيم كونيّة تشكِّل الأساس والمَرجع لعملها، وتتمحور تحديداً حول العدالة والحريّة والمُساواة وحقوق الإنسان، عِلما بأنَّ هذه القيَم تشكِّل كلّاً متكاملاً لا يُمكن تجزئتُهُ، أو القبول ببعض أبعاده واتّجاهاته ورفْض البعض الآخر، مع الإشارة إلى أنَّ أهميّتها تكمن في حاجة الفاعل البيئي إليها لتوجيه فعله وخطابه اللّذَيْن يجب أن يتقاطعا معها. لذلك، توجد العدالة الإيكولوجيّة دائماً في جوهر العدالة الاجتماعيّة، ويتوقَّع أن تتحوّل اللّامساواة الاجتماعيّة باستمرارٍ إلى لا مساواةٍ أيكولوجيّة، إذ حيثما يوجد إقصاءٌ اجتماعي وتهميشٌ سياسي، توجد هشاشةٌ أيكولوجيّة ومشكلاتٌ صحيّة أكبر.
وينقل إلينا ريفكين أنّه كان في الماضي يأتي بالميكروفون ليُجري مقابلة مع المُختصّين في أحد المجالات ذات الصلة بالتغيُّرات المناخيّة الجليديّة. لكنْ على نحوٍ متزايد، بدأنا نُشاهد أمثلةً لعُلماءٍ وخبراء ((يأتون إلى غُرف الأخبار ويُساعدون في بناء نماذج سواء في ما يتعلّق بكوفيد أم المناخ)). ولا تزال قضايا وقصص كثيرة دوليّة ووطنيّة بإمكانها أن تساعد في تحفيز صنّاع القرار المحليّين وفي البلدان الغنيّة على العمل بالتضامن وبمسؤوليّة مع الأفراد والجماعات المعرَّضة أو المُحتمَل تعرُّضها لآثار المناخ.
ترسيخ العمل التعاوني
عود على بدء، غادرَ المُشاركون المؤتمرَ السنوي للمناخ المُنعقد في دبي السنة الماضية وهُم على يقينٍ بأنّ مهمّتهم لم تنتهِ بعد على الرّغم من الآمال التي فتحها، وما من شكّ في أنّ اللّقاء القادم في أذربيجان سيُشكِّل مناسبة جديدة للتقييم الجادّ والتطلُّع الدائم إلى تعزيز فُرص الصمود في المستقبل. من ضمن هذا الأُفق، من المُهمّ التذكير بأنّ البلدان العربيّة لا تُواجِه تحدّيات متشابكة ومتنامية في سياق التأثير الواقع والمتوقَّع لتغيُّر المناخ بالتفاعُل مع عواملَ أخرى ديمغرافيّة واقتصاديّة وثقافيّة فحسب، وإنّما ينتظرها المصير نفسه في حال لم توضع التنمية على مَسارٍ أكثر صلابة وإنصافاً واستدامة. ثمّة دلائل قويّة على أنّ ضرورة تضافُر الجهود للرفع من درجات الصمود، والوعي بأنّ أيّ استراتيجيّة للتكيُّف لتقليص آثار التغيُّر البيئي على النُّظم الإيكولوجيّة مهدَّدة بالتعثُّر إذا فشلت في إشراك الجميع في ترسيخ العمل التعاوني بين مُدبّري الشأن العامّ والعلماء والخبراء والإعلاميّين والجمعيّات النشيطة في مُعالَجة الموضوع بوصفه أحد الحلول التي يجب مُراعاتها. لكن قَبل ذلك، ثمّة حاجة ماسّة يتعيَّن التنبيه إليها، وهي ضرورة إعادة النّظر، في أسرع وقت، في الطريقة التي توظِّف بها المؤسّساتُ الإعلاميّة، المملوكة للدولة أو الخواص، إمكانيّاتها ومَواردها، لحثّ المسؤولين الحكوميّين ومختلف الفاعلين الاقتصاديّين والاجتماعيّين والمدنيّين على مُعالَجة مخاطر التغيُّرات المناخيّة.
*أكاديمي مغربيّ
* ينشر بالتزامن مع نشرة أفق الإلكترونية.

MENAFN21112024000089011017ID1108912433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث