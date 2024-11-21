Friday, 22 November 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الثقافة الأدبيّة بين الانتشار والانحسار

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) دارتْ معركةٌ أدبيّةٌ في القرن الماضي بين عَلَمَيْن كبيرَيْن هُما طه حسين وعبّاس محمود العقّاد حول الثقافتَيْن اللّاتينيّة (ممثَّلةً بفرنسا) والأنغلوسكسونيّة (ممثَّلةً بإنكلترا). دافعَ الأوّل عن اللّاتينيّة والثاني عن الأنغلوسكسونيّة. وكانت المعركة تشمل كلَّ مناحي الثقافة، كأنّها معركة بين قوميّتَيْن. ولم يتطرّق المفكّران لناحية الانتشار والانحسار، مع أنّ الثقافة، بكلّ فروعها، لا تتطوّر دائماً على نحوٍ متصاعد.
كانت المعركةُ أشبه بدعوةٍ انتخابيّة، على القارئ أن يقترعَ لواحدةٍ من الثقافتَيْن، أو أشبه بعقارَيْن لمرضٍ واحد، وعلى القارئ أن يختارَ العقار الذي يشفي أسرع أو أوسع من غيره. والاثنان كانا على حقّ من حيث إنّ الشرق العربي كان من أهمّ المتأثّرين بهاتَيْن الثقافتَيْن، اللّتَيْن حتّى الآن ما تزالان مؤثّرتَيْن في شرقنا، وقلّما نافَسهما مُنافسٌ آخر. قد يقول قائل إنّ الروسيّة حقَّقت تقدّماً، أو إنّ الأدب التشيكي أو البولوني، أو أيّ أدبٍ آخر خارج اللّاتينيّة والأنغلوسكسونيّة، حقَّق تقدّماً مرموقاً.... صحيح، ولا أحد ينكر ذلك. لكنّ هذا التقدّم لم يكُن على حساب هاتَيْن الثقافتَيْن القويّتَيْن، إذ كانت أيّ ثقافة أدبيّة وافدة تصطفّ إلى جانب هاتَيْن الثقافتَيْن، فيغتني المتلقّي. وما نريد أن نبيّنه في بحثنا هذا ينحصر في أهمّ الظروف الفاعلة في الانتشار والانحسار بين هاتَيْن الثقافتَيْن فقط، بعيداً عن التقييم، فكلّ وافدٍ ثقافي يُغني المعدة السليمة، ويزيد الضعيفة سقاماً.
المعايير
لا يُمكن لأحد أن يركن إلى معايير ثابتة في تحديد الانتشار. فعلى سبيل المثال لا يُمكننا القول إنّ انتشار اللّغة يكفي لتحديد انتشار الثقافة الأدبيّة. فقد انتشرتِ اللّغةُ التركيّة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، في وقتٍ من الأوقات، بيد أنّ الأدبَ التركيّ لم يَترك ولو بصمةً باهتة في الشعوب التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانيّة. ولا يشكّ أحد في أنّ نفوذ اللّغة يساعد في الانتشار، لكنّ هذا ليس بالمعيار الكافي للتحديد الدقيق. والثقافة الأدبيّة الفارسيّة لا نعتقد أنّ آثارها متناسبة مع انتشارها، فقد اجتاحت الإمبراطوريّةُ الفارسيّةُ أكثرَ من قارّة.
سوفييتيّة وروسيّة
يُقدِّم لنا العصر الحديث، الذي عشنا فيه، وعاينّا مجرياته الثقافيّة، مثالاً بارزاً. فبعد الحرب العالميّة الثانية انتشرت كتبُ الثقافة السوفييتيّة بقوّة، وصارت مفرداتٌ معيّنة لهذه الثقافة تدور على كلّ لسان. وأشارت الإحصاءاتُ إلى أنّ كُتب لينين تأتي في الدرجة الثانية بعد الكتاب المقدَّس في الانتشار، فلا تكاد لغةٌ من لغات الأرض الكبرى لم تنقل كتبَ لينين الكبرى إليها. والسبب لا يعود إلى اللّغة الروسيّة، التي لم تحقِّق تقدّماً مرموقاً في تلك الفترة، وأخذت تتراجع بعد همود الموجة العقائديّة. وبعد نصف قرن، وقبيل حلول القرن الحادي والعشرين، ظهرَ انحسارُ هذه الثقافة العقائديّة، وبالتالي الثقافة الأدبيّة، وتسارعَ الانحسار بشدّة، حتّى بات الحصول على كتابٍ من الثقافة السوفييتيّة، التي انتعشت في أعقاب الحرب، أمراً عسيراً، إن لم نقل بات مستحيلاً. وتلا ذلك خفوتُ ترجمة هذه الثقافة عن اللّغات الروسيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة إلى درجةٍ كبيرة، في حين نشطت الترجمةُ من هذه اللّغات، ومن لغاتٍ أخرى، لكتب الثقافة الروسيّة، فظهرت كتبُ تورغنيف وأرتسيباشيف وتولستوي ودستويفسكي ويفيجيني زمياتين وكلّ ما كان ممنوعاً أيّام السلطة السوفييتيّة. واليوم بمقدورك أن تجد طبعاتٍ وطبعات للكُتب الروسيّة المترجَمة من شتّى اللّغات إلى العربيّة، وتعجز - مثلاً - أن تجدَ نسخةً واحدة من ((الحرس الفتيّ)) أو ((الأوبكوم السريّ)) أو ((الحبّ الأوّل)) أو سواها من كُتب الثقافة السوفييتيّة، مع بعض الاستثناءات، كروايات جنكيز إيتماتوف، التي كُتبت في زمن الحُكم السوفييتي.
أمثلة من التاريخ
من هذه الأمثلة نستخلص أنّه لا يُمكن لعنصرٍ من العناصر أن يكون حاسماً في تحديد مسار الانتشار والانحسار. وإذا أردنا الاقترابَ من معيارٍ مقبول، لا بدّ من القول إنّ ما يبقى من الثقافة، بعد الانحسار، هو ما يقرّر عُمق التأثير، وليس ما يرافق الانتشار السريع الذي يأتي عن طريق السياسة والحروب التوسّعيّة. إنّ رائز القبول العميق لدى البشر معقّد. ولكن بصورة عامّة يُمكن القول إنّ الثقافة التي تعبّر عن الثابت الإنساني العميق، هي التي تبقى بعد انزياح المظاهر التسلّطيّة التي تفرضها دولةٌ كبرى على مساحاتٍ كبيرة من سكّان المسكونة. إنّ اجتياحات الإسكندر للعالَم انتهت، وتراجَعت معها اللّغةُ اليونانيّة من كلّ الأقطار التي غزتها واستعادتِ اللّغاتُ المحليّة مكانتَها، ولكنّ الثقافة الأدبيّة اليونانيّة ما تزال حتّى يومنا هذا، تقوم بفاعليّة التحريك الفكري والجمالي. إنّ اليونان الغابرة ما تزال قائمة، واليونان الحاضرة شبه غائبة عن المشهد الثقافي. والثقافة الأدبيّة السوفييتيّة تراجعت تراجُعاً كبيراً جدّاً في الأقطار التي كانت خاضعة للسلطة الموسكوفيّة، وانتشرت انتشاراً كبيراً الثقافة الأدبيّة الروسيّة، التي نمت في أيّام الحُكم القيصري. فلْنعترف بخصوصيّة كلّ ثقافة، ولْنحترس من الإصرار على ((العوامل)).
بين ثقافتَيْن
لا حاجة لأن نشرح كيف تشكّلت الثقافتان اللّاتينيّة والأنغلوسكسونيّة، هاتان الثقافتان الكبيرتان حقّاً، وكيف رفدت أميركا وكندا وأستراليا التيّارَ السكسونيّ، بينما رفدت أميركا اللّاتينيّة التيّارَ اللّاتيني. ولا بدّ من التأكيد أنّ النهضة الإيطاليّة كانت ذات فاعليّةٍ كبيرة جدّاً في عالَميّة الثقافتَيْن، بعدما اهتضمت التراثَ اليونانيّ الروماني، أيّام النهضة، فأَبدعت، وبإبداعها غيَّرت كلّ أوروبا من الأوضاع الثقافيّة القديمة إلى أوضاعٍ حديثة.
حقَّقت إنكلترا تفوّقاً من حيث المساحة، ولكنّ هذا لم يؤثِّر كثيراً على الثقافة الأخرى. ولا بدّ من الدخول إلى طبيعة الظروف الخاصّة، لا بدّ من العودة إلى القرن الرّابع عشر، بعدما عاد فرسان الهيكل من الشرق، وقاموا بمشاريعهم في أوروبا وإنكلترا، حتّى أنّك لتَجد اسم ((الهيكل)) يملأ بلاد الإنكليز: شارع الهيكل، متنزّه الهيكل، مشفى الهيكل، مدرسة الهيكل... لكنّ ملك فرنسا احتاج إلى الأموال، فاتّفق مع البابا، أو ربّما أجبره، على اعتقال الفرسان ومحاكمتهم، ومصادرة أموالهم ومُمتلكاتهم، ورميهم بشتّى التّهم، وبالأخصّ الكفر بالربّ، ومُمارسة السحر، والتجديف على يسوع، واحتقار الصليب.... وقد نجا مَن هَرَبَ إلى الجزيرة، وهلكَ مَن بقي في القارّة بتهمةٍ موضوعة لكلّ فارسٍ منهم، وقد قُبض على قادتهم في ليلةٍ واحدة. وصار المحفل الإسكتلندي مَوئلاً للنجاة، ومنارةً للتوجيه. ومن هنا نفسِّر لماذا يكره الفرنسيّون النظام الملكي، ولماذا صارت إنكلترا محجّة، فزارها كلُّ زعماء فرنسا الفكريّين من جان جاك روسّو إلى فولتير، بل إنّ هيبوليت تين ألَّف كتاباً عن تاريخ الأدب الإنكليزي في أربعة أجزاء، ولا حاجة إلى التذكير أنّ شكسبير كان معبود فيكتور هيغو، يترجمه ويروّج لأسلوبه... يبدو أنّ إنكلترا بعدما احتضنتِ الفرسان، وحرصت على متابعة أعمالهم الكبرى في أرجائها، صارت عاصمةً لكلّ أنصارهم، من فرنسيّين وغير فرنسيّين. وعندما قامَ أنصار الفرسان، في أوروبا، بالثورة الفرنسيّة، لم يرُق ذلك لإنكلترا، بسبب الفوضى التي أعقبتها، ففضّلت الاحتفاظَ بنظامها الملكي، والحفاظَ على السير الهادئ المتأنّي، فحتّى حين أطاحَ كرومويل بالمَلك وأعاد نشاط البرلمان، رفضَ ما عُرض عليه من أن يكون ملكاً، واكتفى بلقب الوصيّ على العرش.
كان للثورة الفرنسيّة تأثيرُها الهائل في العالَم، كلّ العالَم تقريباً، ولكنّ الفوضى التي صاحبتها، والمقتلة العظمى التي أعقبتها في عهد الإرهاب، جعلَ إنكلترا شديدةَ النفور من تغيير النظام الملكي، الذي يضمن لها التطوّر البسيط والهادئ، فهي لا تحبّ القفزات، وبالأخصّ بعدما عانت من عقابيل الثورة الصناعيّة.
أدّى هذا في إنكلترا إلى ظهور أدبٍ على نارٍ هادئة، كما يُقال، أقرب إلى الأعماق البشريّة المُشترَكة، بينما أدّى أدبُ الثورة الفرنسيّة إلى ظهور الأدب ((الموجي)) المتعلّق بعابر الأحداث. فمنذ فرنسيس بيكون وحتّى نيوتن وداروين كان التطوّر في إنكلترا هادئاً بعيداً عن الاندفاعات المضْطربة التي تتغيّر أمواجها بين مرحلةٍ وأخرى. إنّ جون لوك وتوماس هوبز ودافيد هيوم وجورج باركلي من أبرز المفكّرين الذين خفَّفوا من غلواء التطوّرات الهوجاء التي أصابت فرنسا. كانت ثورة كرومويل والثورة الصناعيّة درسَيْن كبيرَيْن، هدأت بعدها إنكلترا، وتمسَّكت بالطريق الهادئ، بينما بعد الثورة الفرنسيّة، التي استغرقت أكثر من ثلاثة أرباع القرن، حدثتْ أمواجٌ وأمواجٌ من النظام الجمهوري، إلى النظام الملكي، إلى النظام القنصلي، إلى النظام الإمبراطوري، إلى الكثير من الثورات والفِتن التي لم تعرفها إنكلترا، حيث كان الأدبُ يسير ببطء ورويّة. ومقارنة بسيطة بين الرومانسيّة الإنكليزيّة وأختها الفرنسيّة كافية لنعرف مدى العُمق الذي تتمتّع به أعمال ووردزورث وكولردج وبايرون وشللي وسواهم، ومدى الاندفاع التي ظهرَ في الرومانسيّة الفرنسيّة في أعمال ألفريد دي فيني وألفريد دي موسيه، إلى جانب جورج صاند وفكتور هيغو... وبقيّة الرومانسيّين.
على أنّ الأدب الكندي والأدب الأسترالي كانا رديفَيْن للأدب الإنكليزي، لِما تمتّعا به من هدوءٍ وعُمقٍ في استشراف البنية الفكريّة والعاطفيّة للإنسان، حتّى يُمكن القول إنّ أدبهما ((مَلكيّان)) وليسا ((جمهوريّين)). لكنّ الشيء الذي دَعَمَ الانتشارَ الإنكليزي هو الولايات المتّحدة الأميركيّة. فعلى الرّغم من أنّها سارت في الطريق الجمهوري، مثل فرنسا، إلّا أنّها ظلّت محافظة على تقاليد الثقافة الإنكليزيّة، وعلى مسيرتها الهادئة. ويكفي أن نشير إلى ناقدٍ أميركي مشهور هو هارولد بلوم، حتّى نلمس الحماسة الكبيرة للأدب الإنكليزي. إنّه يجعل شكسبير الممثّل الأكمل للتقليد الغربي، فهو المقياس والحجّة، ففيه تجد كلّ المذاهب التي ظهرت في ما بعد، ومنه استلهم الفرنسيّون والألمان وبقيّة الجغرافية الأوروبيّة التقاليدَ الأدبيّة العميقة، فكأنّه رجل الماضي والحاضر والمستقبل.
لكنّ بلوم، بعيداً عن التعصُّب، يَضع دانتي ممثّل الغرابة المتخيّلة، مقابل شكسبير، ممثّل الغرابة الاجتماعيّة، ويرى أنّه لا علاقة بالعرق والبيئة والعصر، العناصر التي أصرّ عليها هيبوليت تين للإبداع. إنّ للثقافة الأدبيّة خصوصيّتها، ولذلك نجد التراث الأدبي العالَمي يضمّ ((الإلياذة)) و))الإنياذة)) إلى جانب ((الكوميديا الإلهيّة))، إلى جانب ((فاوست)) غوتيه، إلى جانب ((دون كيشوت)) و))دون جوان))، إلى جانب ((هاملت)) و))عطيل))، إلى جانب ((الزمن المفقود))... وهكذا، بحيث يحمل كلّ أثرٍ ثقافيّ وزر نفسه بنفسه، وإلّا كيف نُفسّر استمرارَ آثارٍ مثل ((الإلياذة)) و))الكوميديا الإلهيّة)) و))رسالة الغفران)) و))ألف ليلة وليلة)) و))دون كيشوت)) و))الأب غوريو)) و))الجريمة والعقاب)) و))الشيخ والبحر))...
هل هناك إطارٌ عامّ؟
ويُمكن التوصّل إلى إطارٍ عامّ وهو أنّ الثقافة الأدبيّة التي ترتبط بالمُعاصِر العابر، تنتشر سريعاً، وتنحسر سريعاً، والثقافة التي تقتنص اللّحظةَ العابرة لتغوص إلى عُمق الانعكاس الإنساني المُشترَك، تنتشر بهدوء وبطء، ولا تنحسر بسرعة. ومن أمثلة النوع الثاني رواية ((جسر على نهر الدرينا)) التي تقع خارج سيطرة اللّاتين والأنغلوسكسون، فهي رواية ملتزمة بكلّ موجات الواقع التاريخي، ولكنّها تصل إلى العمق العاطفي، أمثال انتحار الفتاة التي أُكرهت على الزواج، أو موت شخصيّة بسبب تغيُّر العادات، وعدم قدرتها على مجاراتها... إنّها نماذج بشريّة عميقة، تمسك بالموقف العاطفي العميق جدّاً، ولا يتركها المؤلِّف تنجرف مع الظروف العابرة.
فلا غرابة إذا جَذبت فرنسا العالَمَ وأدهشته بألوان الكلاسيكيّة الجديدة والرومانسيّة والواقعيّة والسرياليّة والرمزيّة والانطباعيّة والوجوديّة والبنيويّة والحداثة وما بعد الحداثة... بينما لا توجد مثل هذه المذاهب في إنكلترا، حتّى أنّ الكلاسيكيّة الجديدة والوجوديّة والبنيويّة والسرياليّة لم تجد لها أنصاراً كثراً في إنكلترا، وقد نعشق هذا التغيير، فهو يُنعش النَّفس والذّهن، ولكنّه ينحسر بانحسار الظروف العابرة التي اعتمدها.
فرنسا تبحث عن التجديد، وإنكلترا تتمسّك بالتقليد، فرنسا تعشق الثورات وإنكلترا تمقتها. وما نريد قوله إنّ إنكلترا أقلّ تمسُّكاً بالعابر من فرنسا بكثير، بيد أنّ الثقافتَيْن لا غنىً عنهما، وهُما الأكثر احتلالاً للمشهد العالَمي.
*كاتب وناقد من سوريا
*ينشر بالتزامن مع نشرة افق الإلكترونية.

MENAFN21112024000089011017ID1108912432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث