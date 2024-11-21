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لغة الإعلام

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) مجالات الثقافة، والفكر، والاجتماع، والاقتصاد، يسخرون أفكارهم وأقلامهم لسيرة هذا المرفق الحيوي المهم الذي هو مرفق الإعلام.
لذلك فليس غريباً أن يتجه الحديث إلى ((لغة الإعلام)) ومناهج القول فيها مما عناه بتخصيص مجمعنا اللغوي العريق.
وإذا كانت اللغة هي أهم أسباب نجاح الإعلام على الإطلاق فما هو النهج الأصوب الذي يجب أن تسير عليه لغة الإعلام؟ لا شك أن اللغة الإعلامية ينبغي أن تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: اللغة التي نستخدمها في الوسائل المطبوعة من (كتب وصحف ومجلات وروايات، وقصص) فهذه يتعين أن تكون اللغة الفصحى.
ولا يغرب عن البال أن الفصحى قد أصيبت بكثير من أدواء العجمة نتيجة التقهقر الذي عرا تدريس هذه اللغة في المدارس، والمعاهد، والجامعات، والتدني في مستويات التحصيل، مما يتطلب تلمس العلاج الناجح لذلك.
ورغم ما توافرت المجامع اللغوية على تسهيله واشتقاقه من عبارات.. وما استحدثته من مصطلحات للتمشي مع روح هذا العصر المعجل فإن الضعف لا يزال سمة ملازمة للغة الفصحى في الإعلام.
أما القسم الثاني: فنظراً لأن الإذاعة والتلفزة خصوصاً تخاطبان جميع الطبقات التي تتكون من متعلمين وأميين فإن الطريقة المثلى- في رأيي- هي أن تكون لبعض موادهما لغة مبسطة بعيدة عن التعقيد تكون مفهومة للمتعلم وغيره على السواء، رغم ما جنحت إليه بعض أجهزة الإذاعة المرثية والمسموعة من تخصيص ما يسمى البرنامج الثاني لفئة الطبقات المتعلمة.
ولا أقصد بتبسيط اللغة بالنسبة لغير المتعلم الهبوط بمستواها، ولكنني أقصد أن تكون لغة ميسرة سهلة مشتقة من الفصحى ذاتها هدفها الارتقاء بالمفهوم العادي وصقله، ويمكن أن تقدم بها المواد الترفيهية، وما يماثلها.. وربما اندرج تحت هذا المفهوم اللغة التي يجب أن نخاطب بها الطفل في وسائل الإعلام. وإذا كانت اللغة هي الوسيلة للإعلام فإن مضمون الإعلام ذاته يجب أن يكون مضموناً صادقاً، فلا ينبغي أن يكون مثلاً أداة طيعة للأهواء أو تزييف حقيقة والدعوة لمبدأ هدام أو الترويج لسلعة تافهة.
إن من آفات بعض صنوف الإعلام الجنوح إلى اصطناع منهج الكذب أو التدجيل، وإلباس الباطل ثوب الحق، وخداع القاري، أو السامع أو المشاهد وكل هذه أردية خلقة سرعان ما تتكشف للناس، ويبدو زيفها وخواؤها مما يؤثر تأثيراً بالغاً على سمعة إعلام الدولة وتخلخل الثقة به، وانعدام مصداقيته.
ونحن نعرف مثلاً أن هناك محطات للإذاعة يؤثر السامع سماع أنبائها على أنباء سواها - وما ذلك إلا لأنها انتهجت تحري الصدق في بث الأنباء حتى أصبح ذلك تقليداً لها في هذا المضمار.
فتحرِّي الحقائق المجردة، ورصد الوقائع الثابتة هما الأداء الصحيح للإعلام الناجح؟ ومهما ضاعفنا من جهود في هذا السبيل فإنها الجهود التي تؤتي ثمارها، وتصيب أهدافها،
وهناك اقتراح يمكن إيلاؤه عناية خاصة ويتلخص في حث المسؤولين في وزارات الإعلام في الدول العربية على ضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى في نشرات الأخبار وأبعاد الكلمات العامية والحوشية منها نهائياً فيها يقدم من مواد إعلامية عبر الإذاعتين المرئية والمسموعة كي تكون هذه النشرات واجهة حية للغتنا العربية.
وبعد: فإن هذا البحث وهو لغة الإعلام، الذي آثرت أن أوجز القول فيه خشية الإطالة والإملال، هو أن نبحث عن أمثل الطرق للوصول إلى القارئ، والسامع، والمشاهد، وفي نفس الوقت يجب ألا ننسى ولو للحظة واحدة أن تراثنا هو لغتنا العربية لغة القرآن الكريم الذي أنزله اللّٰه تعالى وتعهد بحفظه، وحديث المصطفى، ومن الأنسب دائماً أن نبحث في هذا العصر ما يعزز مكانة هذه اللغة، وقيمها ويزيد من رقعة انتشارها ورفع مكانتها.
1988*
* شاعر وسفير سابق سعودي ((1934-2004)).

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