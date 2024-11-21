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المسلسل التليفزيونى بين الضرورة والفن

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأثر المسلسل التليفزيونى باهتمام بالغ من المشاهدين ، ويؤثر تأثيرا كبيرا في عقولهم ووجدانهم وسلوكهم بما يتضمن من امتداد زمني وعناصر من التشويق والتمثيل والإخراج تغري بالمتابعة. ومع ذلك لم يظفر حتى الآن بنقد جاد يحلل طبيعته ومقوماته الفكرية والفنية. ويكاد ما يوجه إليه من نقد ينحصر في ملاحظات مختصرة سريعة في الصحف، تهدف إلى إصدار الأحكام النهائية بالجودة أو الرداءة دون عناية بالتحليل أو التفصيل. وقد يتضمن هذا ((النقد)) في كثير من الأحيان بعض المجاملة الواضحة أو التحامل المقصود.
ومهما يكن رأى الناقد (( الأدبي" في هذا الشكل الجديد فقد سبقته في المسرح أشكال من التأليف والإخراج أصبح النص الأدبي فيها مجرد عنصر من عناصر ((العرض المسرحي))، وأصبح على الناقد أن يلم بجميع عناصر العرض من نص وإخراج وحركة وإضاءة وموسيقى ولوحات راقصة ومواقف رمزية وغير ذلك. قد مضى زمن طويل تجاهل فيه النقاد التمثيلية الإذاعية ثم لم يجدوا بدا بعد ذلك من دراستها دراسة شاملة جادة حتى كانت مادة لأبحاث جامعية. واليوم يفرض المسلسل التليفزيوني وجوده على أكثر الناس ، سواء منهم من يشاهدونه ومن يسمعون أبناءهم وذويهم يتحاورون حول موضوعه وأحداثه وشخصياته. ولا مفر، إذا أريد لهذا الشكل الجديد أن يبلغ مستوى فنيا مرموقا لدينا وأن يكون ذا أثر طيب في حياتنا الفكرية والفنية والجمالية، من أن نعترف به ونؤمن بأنه جدير بالدراسة والتقويم.
وقد تابعت في المدة الأخيرة بعض ما يعرض في التليفزيون المصري من مسلسلات وحاولت أن أتبين فيها عناصر مشتركة لعلها تكون وراء ما يضيق به المشاهدون منها برغم إقبالهم عليها ومتابعتهم إياها. ولا يعني هذا أن تلك المسلسلات خالية دائما من الإجادة في التأليف والتمثيل والإخراج، ولكن عمدت إلى رصد ما يقع فيه المؤلفون والمخرجون من أخطاء مقصودة للضرورة أحيانا؛ أو غير مقصودة ، لفهم خاص لطبيعة هذا الشكل الفني الجديد في بعض الأحيان.
والضرورات تتمثل في أوضاع مالية وتجارية، وفي ظروف الممثلين الذين يسافرون إلى الخارج في كثير من الأحيان حيث تسجل تلك المسلسلات ولا شك أن ذلك يقتفي أن يكون المسلسل ذا طول يتناسب مع مشاق الرحلة، وذا عائد مالي يستحق ما فيها من عناء. وقد تكون هناك (( ضرورات فنية )) عند بعض المؤلفين الذين يفلت زمام الأحداث والشخصيات من أيديهم ولا يدرون كيف يسيطرون على الخط الأساسي للمسلسل، أو عند المخرجين الذين يفهمون (التشويق) على نحو خاص يتمثل في ربط المشاهد بالمسلسل أطول مدى ممكن، وقد يرتبط المشاهد حقا ببعض هذه الأعمال بحكم العادة أو بطبيعته المستقبلة التي تتلقى ما يعرض عليها دون تحليل أو مناقشة أو رفض؛ وإن أحس مع ذلك بعيوب واضحة فيما يرى وما يسمع.
ولا شك أن أبرز تلك العيوب بطء الإيقاع وتشعب الأحداث وتداخلها وكثرة الشخصيات الرئيسية والثانوية وتنوع الدلالات الاجتماعية والسلوكية والسياسية، وكأن المؤلف يريد أن يحل مشكلات العالم أجمع في مسلسل واحد!
ولعل المؤلفين يؤثرون هذا اللون من التمثيليات لأنه ييسر أمامهم أمر التأليف ولا يفرض عليهم أن ينموا قصة واحدة أساسية ويعمقوا أبعادها بالامتداد لا بالتشعب، مستعينين ببعض القصص الثانوية اليسيرة التي تلقى الأضواء على الحدث الرئيسي ولا تشغل المؤلف - والمشاهد في النهاية - عن متابعته.
ويجد المخرج في هذا النوع من التأليف المشتت الموضوع والشخصيات والدلالة عونا طيبا في إخراج الحلقة الواحدة بأيسر الجهد، فما تكاد الكاميرا تقف بضع دقائق هنا لتتابع موضوعا أو شخصيات حتى تنتقل هناك لتتابع موضوعا آخر وشخصيات أخرى، وما تكاد كل الموضوعات الجزئية والشخصيات والدلالات تنال نصيبها من التصوير حتى تكون الحلقة قد انتهت دون أن تكون قد أضافت شيئا يذكر إلى تطور الأحداث ونماء الشخصيات.
1983*
* شاعر وناقد مصري (( 1916 - 2002)).

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